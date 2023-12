Kometa chtěla drsného beka z Varů, Energie ale trejd nakonec stopla

Martin Kohout míří do Karlových Varů • Michal Beránek / Sport

Ondřej Dlapa z Karlových Varů do Brna, Martin Kohout opačným směrem zpátky do klubu, kde působil dlouhé roky? Výměna, která byla ve hře a Kometa o ni hodně stála, se nakonec neuskuteční. Energie trejd stopla, Dlapa naopak podepsal prodloužený kontrakt do konce sezony 2025/26.