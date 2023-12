ANALÝZA Sparty: Ještě víc dominuje. Pardubice jsou ovšem efektivnější

Vyhráli deset z posledních třinácti zápasů. Naposledy si Grossova parta v neděli poradila s Karlovými Vary 3:0. Na druhém místě disponuje pětibodovým náskokem na Třinec, vedoucí Dynamo odskočilo o sedm. V čem je hokejová Sparta nejsilnější a kde naopak zaostává za svým největším konkurentem z Pardubic? Na to jsme se zaměřili v datové analýze její hry.

Tým z hlavního města předvádí od začátku sezony aktivní hokej s častým držením kotouče. Ze začátku října ale přišla lehká výsledková krize, která však neodpovídala předvedené hře. Ta byla stále dominantní. Tým ale poztrácel zbytečně pár bodů v utkáních, ve kterých na ledě protivníka převyšoval. „Byla to jedna z věcí, kdy hrajete aktivně a týmy čekaly na šanci, že puk někde vypadne. Pak jezdily dva na jednoho nebo tři na dva. Zaměřili jsme trénink na backcheck a pinching, aby byly kvalitní. Bavili jsme se o tom, aby se to nestávalo,“ vysvětluje Filip Chlapík.

Krásným příkladem byl domácí zápas s Energií. Sparťanští hráči soupeře jednoznačně přehrávali. Vypracovali si velké množství šancí a prakticky ho nepustili z obranného pásma. Jenže se nechali unést hrou, Západočeši je potrestali ze smrtících protiútoků a vyhráli 5:2.

Nyní hra Pražanů působí ještě dominantněji a navíc bez zbytečných ztrát. V čem nastal progres od 22. října? Především v úspěšnosti střelby, která se zvedla z 3,9 % na 9,6 %. Zlepšily se rovněž brankářské výkony dua Jakub Kovář a Josef Kořenář, kteří pochytali 91,7 % střel.

Článek pokračuje pod infografikou

Sparta rovněž kontroluje hru 61,9 % očekávaných gólů ve hře pět na pět a vykazuje poměr 62,2 % ve skutečných gólech (tedy 23 vstřelených a 14 obdržených). V obou případech je nejlepší z celé extraligy. Zjednodušeně se dá říct, že je nejdominantnější z celé soutěže při hře v plném počtu.

K většímu počtu vítězství pomohly i lepší individuální výkon od hráčů, jimž se v úvodu nedařilo. Třeba Američan Josh Kestner se po bídném startu, kdy spaloval jednu šanci za druhou, konečně rozstřílel a při přepočtu na 60 minut hry dává nejvíce gólů ve všech herních situacích. Konkrétně 2,5. Druhý je pak Miroslav Forman (1,7) a třetí Filip Chlapík (1,6). „Když se kouknete na zápasy, tak každý v podstatě rozhodne jiná lajna. Vždycky je série, kdy se daří jedné pětce, pak druhé. My nedáváme úplně tolik gólů. Je super, že na sebe roli vždycky někdo vezme,“ pochvaluje si Chlapík.

Zlepšení přinesly i početní výhody, které hlavně z kraje sezony Grossovy svěřence trápily. Souhra se zrychlila i zpřesnila. V přepočtu na hodinu hry vstřelí 7,8 gólů, což stačí na šesté místo. Když bychom se ale zaměřili na počet očekávaných branek, zjistíme, že je jich hned 8,0. Tedy druhý nejvyšší počet ze všech mužstev. Vzhledem ke kvalitě kádru ale mohou být ještě výš. Stejného názoru je i Chlapík: „Menší změny v přesilovkách jsou. Pořád se na tom snažíme pracovat. Všichni jsme na stejné vlně, jen nám to tam tolik nepadá,“ vysvětluje.

Jedna z mála věcí, která může tým trápit, jsou zbytečná vyloučení. Tým ztrácí rytmus a vypadne z tlaku, který si pracně buduje. „Pořád si říkáme v kabině, že se jich chceme vyvarovat. Zatím tam prostě vždycky nějaké fauly jsou. Nevím, jak to zlepšit,“ dumá Vojtěch Mozík .

Oslabení ale na Spartě klape od úvodního kola, a to především díky aktivnímu vystupování. S počtem 5,8 inkasovaných gólů jí patří sedmá příčka. Procentuální úspěšnost 88,89 % ji pak řadí na stupínek nejvyšší.

A teď k věci, která fanouška zajímá nejvíce. Kdo je lepší: Sparta, nebo Pardubice? Jasně, Východočeši vedou ligu, takže se nabízí jasná odpověď. Když ale porovnáme herní data (po 24. kole), která mají velký vliv na výkon mužstva, zjistíme, že každý z konkurentů vyniká v něčem jiném. Jednu věc ale můžeme konstatovat hned na úvod. Oba týmy jsou nejdominantnější v extralize při hře pět proti pěti.

Od začátku sezony vykazují Pardubice (59,4 %) i Sparta (58,8 %) poměr v očekávaných gólech téměř stejný. Rozdíl je ovšem v efektivitě. V té jednoznačně kraluje Dynamo, když v poměru skutečných gólů disponuje hodnotou 64,9 %, zatímco Pražané 55,7 %.

Paradoxem je, že tým z hlavního města má nejvíce střel ze slotu, konkrétně 22,0. Východočeši si pak příležitostí z nejnebezpečnějšího prostoru vytvoří 19,8. Zároveň oba konkurenti povolí soupeřům nejméně střeleckých příležitostí z mezikruží. Sparta je s číslem 14,1 lepší pouze o jednu desetinu.

Asi největší rozdíl je ve vyvážení puků z obranného pásma a v přechodu s kotoučem na útočnou polovinu. Pražané v tomto ohledu Pardubické jasně předčí. Do ofenzivního pásma vstupují s pukem na holi úspěšně ve 42,8 případech. Dynamo pouze ve 35,6. Stejné to je i s vyvážením kotouče z defenzivní zóny, kdy ho vyvezou 45,9 krát. Jejich rival jen 42,6 krát. „Chceme puky vyvážet, ale zároveň hrát také jednoduše. První myšlenka by měla být hrát kotouč hned nahoru,“ přibližuje Mozík.

Na téhle ukázce můžeme hezky vidět rukopis Václava Varadi. Nechce, aby jeho svěřenci zbytečně riskovali, když jsou pod tlakem.

