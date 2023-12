Pocta ikonám! Slávu ve Varech kazila Sparta. Gross Formana nerozhodil

Podruhé v sezoně se od Energie zaskočit nenechali. A i díky skvělému výkonu a druhému čistému kontu Jakuba Kováře porazili Západočechy 3:0. Pokazili jim tak slavnostní večer, kdy byli do síně slávy karlovarského hokeje uvedeni Petr Kumstát a Jan Košťál. „Byl to podobný zápas, jako jsme hráli u nich. Akorát rozdíl byl v tom, že jsme šance nevyužili,“ hodnotil zklamaně Jiří Černoch.

Oba bývalí útočníci se výrazně podíleli na největších úspěších zdejšího klubu. Nejdříve v sezoně 2007/08 vybojovali stříbro a o rok později pomohli k historicky jedinému mistrovskému titulu. Oba pak před utkáním sledovali, jak dresy s jejich čísly nově visí u stropu haly.

„Bylo to krásný. S Kumim (Petr Kumstát) jsem ještě hrál. O to hezčí to bylo. Tohle je asi sen každého hokejisty. Odvedli tady velký kus práce a myslím, že tam jsou zaslouženě. Doufám, že si to užili a že jsou hrdí na to, co dokázali,“ nešetřil chválou kapitán Energie.

Kumstát, s 205 góly nejlepší střelec historie klubu, zamířil po úspěšných deseti letech na západě Čech právě do Sparty. Předzápasovému ceremoniálu nechyběla ani státní hymna a čestné vhazování.

Pak už se ale hrálo podle sparťanských not. Na gól a výborný výkon ze čtvrtečního utkání v Hradci navázal Miroslav Forman. Tentokrát se však trefil hned dvakrát. Nebyl rozhozený, že ho Pavel Gross posunul až do čtvrté formace. Opět odváděl pro tým stoprocentní výkon.

Hlavní postavou výběru Davida Bruka se stejně jako v Praze stal Dominik Frodl. Na ryšavého kouzelníka neměli sparťanští útočníci dobré vzpomínky. V prvním vzájemném duelu je totiž vychytal a díky němu tehdy Vary zvítězily nečekaně 5:2. Nutno říct, že několikrát v nedělním sněhovém podvečeru stálo při brankáři Západočechů štěstí, když se za jeho zády rozezvučela branková konstrukce.

Do sestavy favorita se po jednozápasovém trestu vrátil Pavel Kousal. A chuť do hry na něm byla vidět. Potvrzoval, že s kotoučem si výborně rozumí, a se svými parťáky Romanem Horákem a Ondřejem Najmanem motal soupeřům hlavy.

To by se ale dalo říct o celé Spartě. Kdo po předzápasové slávě očekával svižný nástup domácích, spletl se. Byli to hosté, kteří hře absolutně dominovali. Energii do svého obranného pásma téměř nepouštěli.

Naráželi ale na výborné blokování střel domácích. Tým z hlavního města si vypracoval velké množství šancí, ale spousta pokusů k Frodlovi ani neprošla. Karlovarské srážely časté chyby v rozehrávce, kterými si zbytečně komplikovali založení útočných akcí. Šance na skórování si domácí přece jen vypracovali. Hlavně ve druhé třetině v přesilových hrách a na začátku třetí části. „Gólových šancí jsme měli hodně a nedali jsme žádnou branku. V nějakých případech chybělo i štěstí,“ posteskl si Jiří Černoch.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 22:12. Kestner, 47:58. Forman, 58:05. Forman Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Pulpán, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Huttula – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek (A) – Hladonik, Jiskra, Zetterberg – Redlich, Koffer, Bernovský. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – O. Najman, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Forman. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Gerát, Thuma Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4512 diváků