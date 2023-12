Jak Mazanec deptal (nejen) Marcinka. Celý zápas mi nadával, smál se gólman

Natáhnul lapačku a puk mu do ní vletěl. Nastavil vyrážečku, kotouč se od ní odrazil. A když mířil mezi betony, sklapnul je. Čáry a kouzla vytáhl Marek Mazanec na střelce Komety. Sahal po čistém kontu, čímž by byl jeho velký večer stylově završen. Nakonec mu 6,8 vteřin před koncem částečně zkazil radost Tomáš Marcinko. Ano, ten, který mu celý zápas nadával, že nemůže dát gól. „Nevím, proč už to nemohl takhle nechat,“ usmál se třinecký gólman po triumfu 2:1.

Před utkáním domácí klub prostřednictvím šéfa Jána Módera oficiálně poděkoval Tomáši Marcinkovi za skvělé šestileté služby, naplněné čtyřmi extraligovými tituly. Fanoušci skandovali útočníkovo jméno. „Velký dík všem lidem,“ ocenil pětatřicetiletý centr, který své bývalé parťáky nešetřil. Cpal se do šancí, klidně mohl dát hattrick. Většinou pálil mimo, až při finální power play zavěsil zblízka pod břevno.

Na vyrovnání už Kometě čas nezbyl. „Rychlý, pěkný zápas,“ hodnotil suše Marek Mazanec. A co dál? „Já nevím, za červenou nevidím,“ smál se gólman vítězů. „Možná nebyla naše hra pěkná na oko, ale účelná. Kometa hraje v poslední době výborně, má dobré přesilovky. Výrazně nás podržel Mazi,“ prohlásil třinecký asistent Vladimír Országh.

Necelých sedm vteřin před koncem hosté snížili na 1:2, trenéři si hned vzali oddechový čas. Pokud o zázrak utnul Gazdův icing. Efektivní Třinec díky dvěma pohotovým trefám Martina Růžičky urval pro sebe všechny body, byť první třetinu prohrál na střely 8:21! „Hráli jsme dobře, ale musíme být produktivnější,“ věděl brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Oba Růžičkovy zásahy byly jiné a přitom podobné. Domácí vždy skórovali poté, co soupeře při dlouhém střídání uvařili v jeho pásmu a využili jeho statického pohybu. Třinecký lídr nejprve šikovně usměrnil puk na brankovišti a ve třetí třetině tečoval ze vzduchu Adámkovo nahození. „Dali jsme góly z naší píle a jim to tam nespadlo,“ shrnul Mazanec, hrdina večera. Pochytal čtyřicet střel, hlavně jeho lapačka čarovala. „Super,“ reagoval na svou úspěšnost. „Přes čtyřicet zákroků jsem neměl tři roky. Lepilo to, je to aspoň dobré do statistik,“ dodal. Měl i štěstí, třeba po Kučeříkově ráně do tyčky. „Marci mi celý zápas nadával,“ prásknul gólman mistra.

Všemi možnými způsoby to na Mazance zkoušel Daniel Gazda, ranař od modré. Minimálně pět jeho střel vykazovalo vysokou nebezpečnost, i když se na nejlepšího střelce mezi beky Oceláři takticky připravovali. „Věděli jsme o něm, byli jsme nachystaní,“ podotkl Mazanec. V koncovce se mořili i Marcinko a Flek, který pak z frustrace rozflákal hokejku.

S nedávným spoluhráčem Marcinkem brankář v kontaktu před prestižní bitvou nebyl. Do debaty ve „whatsappové“ skupině se nezapojil. „Já se soupeřem nemluvím,“ vysvětlil. To, že na konci přišel o nulu, ho mrzelo jen lehce. „Asi si ji nechám na jindy, až ji budeme potřebovat víc,“ reagoval.

Oceláři ukončili sérii pěti domácích duelů v řadě. Vyhráli čtyřikrát, třikrát za plný počet. Všechny body nechali jen Pardubicím (1:5). Kometa na jejich ledě nezvítězila už čtyři roky. Tentokrát však od toho nebyla zas tak daleko. Hrála velmi slušně, při absenci brankářské jedničky Dominika Furcha se rozchytal náhradník Štěpán Lukeš. Na návrat hvězdy to zatím nevypadá. Z termínu „day-to-day“ se možná stává dlouhodobější záležitost. „Trošku se to zkomplikovalo,“ přiznal kouč. „Musíme být trpěliví. Doktoři s ním pracují. Ale Luky (Lukeš) nám dal šanci, chytal výborně. Šanci čapnul za pačesy. Tady bych problém nehledal,“ doplnil Modrý.

Dobrá zpráva pro Brno? V nejbližší době se vrátí do akce po dlouhodobém zranění centr Andrej Kollár, který už naplno trénuje. V útoku bude přetlak.

V Třinci na Tomáše Marcinka (35) nezapomněli. Před zápasem s Kometou (2:1) mu přímo na ledě poděkoval prezident klubu Ján Móder, fanoušci vyvolávali jeho jméno. Čtyřnásobný šampion s Oceláři se už však rval za barvy Komety, nakonec dal při power play jediný gól hostů. „Slabá náplast,“ přiznal slovenský centr po těsné porážce.

Prý jste po celý zápas nadával brankáři Marku Mazancovi, že vám nechce nic pustit. Co jste mu říkal?

„To vám radši neřeknu. (úsměv) Samozřejmě, že jsem chtěl dát ze svých šancí gól. Kdyby přišel dřív, měli bychom větší šanci na úspěch. Třinec jenom potvrdil, že když uděláte jednu dvě chyby, je schopný je potrestat. V tom je silný. Ukázal nám, jak se dávají branky. To se nám stalo i doma, kdy jsme také odehráli dobrý zápas. (2:3 po nájezdech). Mazi (Mazanec) byl výborný, je to kvalitní gólman. A Růža (Martin Růžička) zase potvrdil, jaký je hráč. Je to hrající legenda klubu a celé ligy. Klobouk dolů před ním. Můžeme si z něho brát příklad.“

Dokázal jste se z gólu proti dlouholetým spoluhráčům radovat?

„Ano. Pořád je to sport a já už jsem na jiném místě. Nejsem tak chladný člověk, abych nevnímal, kde se nacházím. Devadesát procent hráčů Třince znám, taky lidi ve vedení, zaměstnance klubu. Vnímám to, ale přišel jsem sem vyhrát zápas. A to se nepodařilo. Nakonec jsem ten gól dal, ale absolutně nám nepomohl. Musíme být produktivnější. Ale byly tam i dobré věci, na kterých se dá stavět.“

Co jste chtěli sehrát necelých sedm vteřin před koncem za stavu 1:2?

„To vám nepovím. Možná ten plán využijeme příště.“

Jak se vám líbil slavnostní úvod, v němž vám patřila hlavní role?

„Už jsem tu hrál v přípravě. Díky tomu to teď pro mě bylo jednodušší. Ale velmi si toho vážím a jsem za vše vděčný. Velký dík patří všem lidem. Divákům i vedení. Proti Třinci je to pro mě vždycky speciální, ale soustředil jsem se na to, abychom byli úspěšní. Což se nepodařilo. Pořád je to sport, ve kterém chcete vyhrávat. To mě zajímá nejvíc.“

