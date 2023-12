Legendy o Spartě: kolos či TOP soupeř. Kdy za ni mohl hrát Jágr a další?

Legendy českého hokeje u příležitosti 120 let Sparty prozradily, co pro ně pražský klub znamená a kdy měly blízko k tomu stát se sparťany • FOTO: koláž iSport.cz Takřka není českého hokejisty, kterému by určitým způsobem nezasáhla do života. Hokejová Sparta je pojem, který už 120 let rozděluje fanoušky i samotné hráče. Řada bývalých hvězd, která se zúčastnila velké oslavy v podobě výročního zápasu Návrat legend ve staré Sportovní hale v Holešovicích, si během kariéry vytvořila k rudému obru jistý vztah. Některá ze slavných jmen dokonce sparťanský dres krátce oblékala, nebo zažila chvíle, kdy k němu měla opravdu blízko. V článku iSport.cz si přečtěte, co řekly legendy českého hokeje na adresu milovaného i nenáviděného pražského klubu.

Otázky na legendy o Spartě 1. Co pro vás znamená Sparta? 2. Měl jste během kariéry možnost hrát za Spartu? / Jak vzpomínáte na angažmá ve Spartě? 3. Máte nějaký zážitek se Spartou, na který nejvíc vzpomínáte?

Jaroslav Bednář bývalý útočník

úspěchy: stříbro z MS 2006, mistr extraligy 2007-08 se Slavií, 2x mistr Švýcarska

angažmá ve Spartě: 1997, 1998-1999 1. „Vždycky se o tom mluvilo, jak to bylo vyhecovaný už od žáčků po seniory. Hrát proti Spartě bylo vždy to nejvíc, co kdy mohlo být.“ 2. „Byl jsem tu de facto jen jednu sezonu. V té první jsem musel odejít už po jedenácti zápasech, což mně paradoxně pomohlo. Pak jsem se vrátil a byla tady super atmosféra a výborná parta. Mužstvo mělo tehdy na titul, ale bohužel v té době nás Vsetín přehrál. Byla to super zkušenost.“ 3. „Stoprocentně hattrick, který jsem jí dal ještě v Edenu. To je pro mě asi nejvíc. A pak každý vítězství proti Spartě, to byly speciální zápasy. Pak samozřejmě play off a nepovedené finále. To byla hrozná rána. Dlouho jsem se z toho dostával, ale každý ten zápas byl specifický a speciální. Na každý z těch zápasů hrozně rád vzpomínám.“

Rostislav Klesla bývalý obránce

úspěchy: juniorský mistr světa 2001, vicemistr extraligy 2014-15 s Třincem, 659 zápasů v NHL 1. „Myslím si, že Sparta byla vždycky skrz celou Českou republiku a dříve i Československa velký pojem. Řekl bych, že spousta mladých kluků, i když byla z jiného regionu, fandila Spartě. Byl to kolos a historicky v něm bylo mnoho dobrých hráčů, reprezentantů..“ 2. „To nevím. Chtěl jsem být spíše blíže domovu, volil jsem tedy tuto cestu. Určitě bych se ale tomu hrát za Spartu nebránil v minulosti. Ale těch týmů je hodně. Věřím, že si Sparta zachová takovou tvář a bude se jí dařit, aby konkurence zase byla větší, ostatní týmy ji v rámci možností doháněly a liga byla opět zajímavá.“ 3. „Zápasy proti Spartě. Bylo jich víc, ale především si vzpomínám na play off 2015. S Třincem to byla dobrá série. Vyhráli jsme se štěstím, Sparta měla také na to postoupit. A vybavuji si i bitku s Petrem Kumstátem ve staré hale, která má pořád svoje kouzlo.“

Miloš Holaň bývalý obránce a trenér

úspěchy: bronz z MS 1993, mistr Československa 1992 s Trenčínem

angažmá ve Spartě: 2009-10 jako trenér 1. „Ona je buď milovaná, nebo nenáviděná. Pro mě jako Ostraváka byla nenáviděná, ale jen do doby než jsem přešel na druhou stranu jako trenér. Zjistil jsem, že ti hráči byli pro mě… já jsem je měl jednak strašně rád. Byla to moje generace. Na druhou stranu když jsem viděl, jak se chce soupeř na ně vytáhnout, jak je obecenstvo proti nim, musí jet pořád nadoraz. Jsem hrozně rád, že jsem to zažil a mohl nakouknout… nechci říkat úplně do střev, ale do atmosféry a poznání toho, co znamená být sparťan.“ 2. „Jako hráč jsem neměl možnost. Na vojně jsem byl v Trenčíně, pak jsem odehrál dvě sezony ve Vítkovicích, měli jsme finále se Spartou a potom jsem odešel do Ameriky. Šanci jsem tedy neměl, byl jsem ještě mladý. Ani nevím, jak bych na nabídku ze Sparty reagoval. Tam byla taková nevraživost, jednak Baník versus Sparta a Vítkovice versus Sparta. Nevím, jak bych to snesl já či můj otec.“ 3. „Na finále 1993. Jednoznačně. Pamatuji si, jak jsem tady v hale dal Čapkovi gól z levé strany na lapačku. Tady to vždycky mělo grády. Ze strany soupeře, domácího i při mistrovství světa. Hala dýchá minulostí. O to jsou víc emoce umocněné.“

Petr Průcha bývalý útočník

úspěchy: mistr světa 2005, 2x bronz z MS (2011, 2012), mistr extraligy 2004-05 s Pardubicemi 1. „Velkého soupeře. Vždycky to byly velký bitvy proti Pardubicím. Mám na to spoustu skvělých vzpomínek, i na stadion, který byl skoro vždycky vyprodaný. A atmosféra byla prostě skvělá.“ 2. „Ne, vůbec. Nikdy. Já jsem byl vždycky v Pardubicích, navíc jsem už jako poměrně mladý odcházel do Ameriky. Se Spartou ani s žádným jiným týmem jsem tedy nikdy nejednal.“ 3. „Pamatuji si, když jsem hrál jeden ze svých vůbec prvních zápasů, kdy jsem byl postavený do první lajny. Myslím, že tenkrát jsem hrál s Láďou Lubinou a Tomášem Blažkem místo někoho a zrovna se hrálo u nás se Spartou. Stadion byl vyprodaný, mně se tenkrát povedlo dát dva góly a hlavně jsme vyhráli.“

Petr Čajánek bývalý útočník

úspěchy: 3x mistr světa (2000, 2001, 2005), bronz ze ZOH 2006 v Turíně, mistr extraligy 2013-14 se Zlínem 1. „Když jsem začínal s hokeje, Sparta byla tak silný klub. Nechci říkat, že dominovala v lize, ale patřila mezi hlavní a silná mužstva. Na Spartu se vyhrávat rozhodně nejezdilo. Mám ji spojenou s Davidem Výborným, Ríšou Žemličkou, Zelím (Jiřím Zelenkou) a se spoustou dalších hráčů, kteří ve Spartě vyrostli a dávali tomu takový říz. Vždycky to byly speciální utkání.“ 2. „Nevím, přiznávám, že už si na to úplně nepamatuji. Možná jednou, ale už je to tolik let a já jsem to nikdy neřešil. Pro mě byl vždycky Zlín týmem číslo jedna.“ 3. „Pro mě je speciální Sportovní hala. Už jen příjezd na zápas do Prahy. Vždycky to tady bylo hrozně těžký. Obrovské hřiště. Zahrál jsem si tu proti skvělé generaci hokejistů. Dodneška je radost se dívat, jak to umí. Sparta je speciální soupeř.“

Radim Vrbata bývalý útočník

úspěchy: mistr světa 2005, juniorský mistr světa 2001, 1057 zápasů v NHL 1. „Jeden z největších, ne-li největší klub v Česku a Československu. Hodně kluků, na kterých jsem vyrůstal. Bylo hezké je vidět na druhé straně a zahrát si proti nim.“ 2. „Já jsem z Boleslavi. Je to blízko do Prahy, takže v mládežnických kategoriích, kdy se v Boleslavi hrála ještě druhá liga, se párkrát schylovalo k tomu, že bych na Spartu přestoupil, ale nikdy k tomu nedošlo.“ 3. „První co mě napadne, když jsme jako malí se na ni jezdili koukat. Na Davida Výborného, který tehdy ještě hrál s mřížkou jako junior. To byly první zážitky s nejvyšší soutěží a se Spartou. Pak samozřejmě éra, kdy hráli se Vsetínem finále. Byla tam velká rivalita.“

Martin Hanzal bývalý útočník

úspěchy: 673 zápasů v NHL, postup do extraligy 2005 s Českými Budějovicemi 1. „Sparta pro mě… už od dorostu, kdy jsme k ní jezdili hrát a porazili ji, to byl vždycky ohromný úspěch. Ještě k tomu Sportovní hala, to je prostě nádhera. Je sice stará, ale mně se tady vždycky líbilo. Historicky je Sparta číslo jedna v hokeji.“ 2. „Kdepak. Už v osmnácti devatenácti jsem odešel do zámoří a takřka celou kariéru jsem tam strávil. Když byla stávka, tak jsem hrát za svoje Budějovice. Jinak asi nebyla jiná možnost.“ 3. „Myslím, že jsem Spartě dával svůj první extraligový gól během výluky. I když jsme prohráli, je to taková moje vzpomínka.“

Tomáš Rolinek bývalý útočník a reprezentační kapitán

úspěchy: mistr světa 2010, vicemistr světa 2006, mistr extraligy 2004-05 s Pardubicemi

angažmá ve Spartě: 2013-15 1. „Tradiční velkoklub. Když jsem za ni nehrál, věděl jsem, že se proti Spartě chci vytáhnout. Poznal jsem to pak i v kůži sparťana. Kamkoliv jsme přijeli, soupeři na nás byli tak extrémně vyhecovaní, že každý zápas byl těžký.“ 2. „Rád na to vzpomínám. Přeci jen jsem hrál ještě tady ve Sportovní hale. I když jsme získali jenom bronz, byly tady velké ambice. Škoda, že jsme nevyhráli titul.“ 3. „Měl jsem tu čest tady hrát s velkými hokejisty, jako jsou Petr Ton a Jarda Hlinka. V zápase legend jsem si vzpomínky na ně oživil. Poznáte, že byli dobří, i když už dávno nehrají.“

Martin Ručinský bývalý útočník

úspěchy: olympijský vítěz z Nagana 1998, bronz ze ZOH 2006 v Turíně, 3x mistr světa (1999, 2001, 2005), 2x mistr extraligy (1995-96 se Vsetínem, 2014-15 s Litvínovem)

angažmá ve Spartě: 2008-10 1. „Se Spartou jsem byl spjatý přes dva roky. Dodnes v ní mám spoustu přátel. Když jsem přišel před zápasem do jejich kabiny, plno lidí tam znám od trenérů přes hráče a maséry. Vybudoval jsem si k nim vztah, vždycky je rád vidím.“ 2. „Z mé strany to nebylo úplně ono. První sezonu to docela šlo, ale pak už to nebylo dobrý z mojí strany, tak jsem na Spartě skončil. Nehrál jsem úplně dobře a tak jak bych chtěl. Nedopadlo to podle představ a nedal jsem Spartě to, co jsem ji chtěl dát.“ 3. „Jsem z Litvínova, Sparta tedy vždycky byla velký soupeř. Dá se říct, že to byla vždycky oslava hokeje, když jsme proti ní hráli. Vždycky byl plnej barák a atmosféra byla vynikající. Sparta měla vždycky výborné mužstvo. Nic jiného než první místo nikdy nebrali. Takhle se prakticky chová dodnes, i když na titul už čeká delší dobu. Myslím si ale, že Sparta je pořád pojem v Česku. Vychovala spoustu hráčů, se kterými jsem měl možnost si zahrát v národním týmu či NHL.“

Tomáš Vlasák bývalý útočník

úspěchy: 3x mistr světa (1999, 2000, 2001), mistr extraligy 2012-13 s Plzní 1. „Byť jsem slávista, tak Sparta má můj velký respekt. Je to klub s velkou historií, prošla tu řada skvělých hráčů. Pro mě to byl vždycky velký soupeř. Kamkoliv přijeli, tak byli buď milovaní, nebo nenávidění.“ 2. „Bylo to někdy v osmnácti, když mě chtěli. Já se ale rozhodl pro Litvínov a později v Plzni se mi první rok tolik nedařilo, tak jsem tehdy mluvil s Petrem Břízou o tom, že mě chtěli vyměnit. S Plzně jsem ale nechtěl utíkat. Byl to první rok, a i když bych byl doma, nechtěl jsem to zlomit. Nakonec jsem v Plzni zůstal a vydržel jsem tam sedm let. Zahrál jsem si s Martinem (Strakou) a dodnes spolupracujeme.“ 3. „Největší je asi finále Slavia – Sparta. Bohužel jsem se ale zřejmě ve třetím zápase zranil a už jsem do toho nemohl naskočit. To mě samozřejmě mrzelo včetně prohry.“

Aleš Kotalík bývalý útočník

úspěch: bronz ze ZOH 2006 v Turíně, bronz v extralize 2004-05 s Libercem, 542 zápasů v NHL 1. „Sparta znamená hodně, samozřejmě. Je to značka v České republice. Fotbal i hokej. Je TOP. Spartě fandím, tedy v hokeji ne, protože jsem Motorák (směje se), ale ve fotbale ji sleduji. Přeju jenom, aby se jim dařilo.“ 2. „Nevím, jestli blízko, ale paradoxně to bylo úplně na začátku kariéry, ještě před mým odchodem do NHL. V Budějovicích jsem neměl smlouvu a dařilo se mi. Když mi bylo dvacet, tehdejší ředitel Sparty pan Koželuh přišel za mnou s návrhem čtyřleté smlouvy. Nakonec jsem se ale domluvil ještě s Budějovicemi a pak jsem šel do zámoří. Možnost tedy každopádně byla.“ 3. „Když jsem začal hrát extraligu za Budějovice, tak se mi proti Spartě dařilo. Kdykoliv jsem dal nějaké góly, tak jsem většinu z nich nastřílel Spartě. (usmívá se) Už i v kabině si kluci tehdy dělali srandu, že nás čeká Sparta a Kotel dá gól. Tenkrát jsem to tak vnímal, ale pak jsem odešel. Spartu jsem ovšem vždycky sledoval. Hrálo za ni spoustu mých kamarádů. Vždycky jsem ji přál. Pak jsem poznal i pana Výborného, který trénoval Budějovice. Poznal jsem skvělého člověka a trenéra. Na kluky ze Sparty mám jenom nejlepší vzpomínky.“