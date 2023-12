Brusle u očí! Jak tragédie mění hokej. Řepík vypráví, proč sáhl po nákrčníku

Na domácí scéně najdete přibližně tři desítky hráčů, kteří se rozhodli snížit riziko řezného zranění. Nejčastěji nasazují nákrčník s pěnou, jež by měla být odolná vůči ostrému řezu. Používá se i tzv. bryndák, anebo hráči vsadí na soft verzi, kdy si obléknou triko s límcem z kevlaru. Něco na způsob roláku. Proč hráčů není víc, když pomalu každý z nich na internetu viděl záběry, jak z Johnsonova krku stříká krev na led po decilitrech? Jde do velké míry o (ne)pohodlí. „Nákrčník není nic, co by hráč chtěl nosit,“ říká zkušený Michal Řepík, jeden z ofenzivních lídrů Sparty, jenž aktuální téma pro Sport a web iSport.cz detailně okomentoval.

Spoustu let jste při hře zvyklí na nějaký pocit a teď máte mít okolo krku tlustou omotávku, která vám jej dost znechutí? Málokomu se chce do toho jít, byť po děsivé říjnové události v Británii dnes už každý moc dobře ví, že jde o pomůcku schopnou zachránit život. Jenže hráči přemýšlí i tak, že v Johnsonově případě šlo o obrovskou náhodu. A zůstanou u risku. Pro někoho u hazardu.

Najdou se i tací, pro něž je nošení „obojku“ natolik rušivé, že věří tomu, že nedovedou odevzdat potřebný výkon, a věří na přízeň štěstí. Například v Mladé Boleslavi, v Olomouci či v Kladně nákrčníky nepoužívají, v Třinci pouze Marian Adámek, ale ten už řadu let. Třeba litvínovský David Kaše „vázanku“ nasadil, ale pak i sundal, protože mu naskočila vyrážka. Lidově řečeno, pro mnohé je to „vopruz“.

Platí, že čím větší zima v aréně, tím je nošení nákrčníku snesitelnější. „Jsou haly, kde je větší zima, tam nepohodlí tolik nepociťujete, pak jsou i teplejší haly.