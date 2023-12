Pardubice proti Bostonu? Dědek líčí sen za 8 miliard: Brno to má těžší

Václav Varaďa mluví o dárku pro celé Česko, Lukáš Radil hovoří o fantastickém projektu. Řeč je o schválené stavbě nové multifunkční arény, která se má otvírat za tři roky a osm měsíců v severní části Pardubic. Až vyroste, dělá si zálusk na označení nejmodernější budovy v Evropě, nebo za jednu z nej. Za uvažovaných 8 miliard korun by hezká být měla. Venku i vevnitř. S řadou extra vychytávek. Také o nich mluví investor Petr Dědek. V hlavě už se mu rodí samé velké věci. Nebyl by proti, kdyby se jeho Dynamu postavil na druhou modrou Boston v čele s Davidem Pastrňákem.

Vše potřebné rozseklo pondělní jednání na magistrátu města Pardubic o změně územního plánu. Jak probíhalo?

„Bylo to dlouhé, fakt dlouhé. O půl druhé jsme zahájili prezentaci před zastupitelstvem. Nepřišli všichni, ale odprezentovali jsme to. Zasedání zastupitelstva začalo ve tři odpoledne, ve tři čtvrtě na šest jsme končili. Proběhla složitá diskuze některých opozičních zastupitelů, ale zvládli jsme to. To, co jsme dostali za úkol vypracovat do 18. 12., jsme splnili, ukázali a dostali zelenou. Za to jsem rád. Teď můžeme pokračovat v našem plánu dál. Věřím, že na novou arénu budou pyšní nejen fanoušci, ale nakonec i zastupitelé. Protože tahle věc pozvedne Pardubice a celý kraj někam jinam. Je to nadnárodní projekt.“

Co by se dělo, kdyby vám to na zastupitelstvu nevyšlo?

„Nedalo by se nic dělat. Panovalo by velké zklamání. Vždycky potřebujete motivaci, kam něco, co děláte, posouvat dál. O co se tu snažíme, je motivací i pro hráče, pro fanoušky. Hockeytown si naše úsilí zaslouží a vše směřuje k tomu, abychom v srpnu 2027 otvírali. Počítáme, že zhruba dva roky budeme papírovat a dva roky stavět.“

Zasvěcení tvrdili, že do termínu 18. prosince nemáte šanci vše zvládnout a dojít ke změně územního plánu, což byla podmínka stavby. Co se změnilo?

„Říkal jsem to na samém začátku. Pokud nás nechají dělat práci, kterou umíme a děláme ji dlouhodobě, že to všechno zvládneme. Úředníci pracovali dobře, prokázali dobrou komunikaci a součinnost. Za to jsem jim také poděkoval. Možná jsme dokázali prosadit nejrychlejší změnu územního plánu v dějinách České republiky. Pro někoho tento krok může znamenat velkou motivaci do budoucna v otázce toho, co se dá za tak krátkou chvíli stihnout.“

Už neexistuje síla, která by celý projekt zhatila?

„Dostali jsme jednoznačně zelenou, pokračujeme dál.“

Může vám předpoklad nové arény pomoci v jednáních o příchodu dalších výrazných hráčů?

„Dynamo má dnes v Evropě zvuk. Hráči, kteří k nám přicházejí, chtějí vyhrávat a hrát pořádný hokej. A tohle všechno, co děláme, k tomu patří. Nespíme, podepsali jsme Libora Hájka, jako vánoční dárek fanouškům to stačí. My jsme spokojení. Těší nás, že Libor zvolil Pardubice, vybral si tým, za který chce hrát, vybral si i podle trenéra a našel si nový tým s velkými cíli. Chce zabojovat o reprezentaci, o místo pro mistrovství světa. Přesně takové hráče tu vítáme.“

Bude mít nová aréna něco specifického, co dosud nikde není k vidění?

„Bude. V době otevření by měla být po technologické stránce nejmodernější arénou. A i v dalších hlediscích, třeba ekologických, tou nej. Budeme sledovat světové trendy a postupně doplňovat, co je v tu chvíli nejlepší.“

Přál byste si, aby k vám dorazila NHL?

„Asi by tomu slušelo, kdyby přijel Pasta s Bostonem zahájit provoz haly. Že bychom si proti nim zahráli?“

Kdysi Boston přijel do Liberce před ostrým vstupem do sezony v Praze.

„Bylo by to pěkný a je to jedna z možností, jak arénu otevřít. Myslím, že v nové hale nejdřív zazpíváme u otevření, ale v září by stálo za to dát si přáteláček. Domnívám se, že bychom se proti Bostonu neztratili.“

Co všechno ovlivní kapacitu arény pro hokej?

„Říkáme 15 tisíc plus. Hodně záleží, jaké sedačky vyberete. Zda čtyřicet, padesát nebo šedesát (cm). Na základě toho se vám celková kapacita mění mezi dvěma až třemi tisíci míst. Zatím nemáme definované sektory, podle čehož se kapacita určuje. Jak to vyjde, uvidíme, zatím jsme na 15 tisících. Jde o kapacitu, kterou Dynamo určitě využije. Už dnes bychom ji v některých zápasech naplnili. Bez problému. Chceme oslovit i jiné fanoušky než stávající. Máme jednu z nejlepších návštěvností, co se celých rodin týká. Na tom pracujeme výrazně. Hokej je zábava, naším cílem je, aby chodily celé rodiny.“

Předpokládám, že sedačky v nové hale budou pohodlnější a větší než ty v pražské O2 aréně…

„Chceme vymyslet něco na způsob, co mají New York Islanders ve své hale. Mají klubový sektor, kde si lidi zaplatí VIP sedačku, která má šířku 55 až 60 centimetrů. Dostanete drink, své stálé místo, které jde ze shora až dolů ke střídačkám. To se mi líbí hodně. V Evropě tyhle speciální sektory nemívají, já bych zhruba 1500 klubových sedaček rád v nové hale vytvořil.“

Je právě UBS Arena, kde Islanders hrají, největší inspirací pro vás?

„Jo, jo. Ta hala se mi líbila ze všech arén NHL nejvíc. Mají i skvělou kabinu. GM Islanders mě do ní ale nepustil… (usmívá se) Během sezony tam nepouští nikoho. Když jsme tam letos před play off byli v rámci cesty do Bostonu, bylo nám řečeno, že musíme mimo sezonu, že teď to zkrátka nejde. Viděl jsem plány, ze kterých se chceme i něco naučit. U nich to funguje a já si říkám, proč se pouštět do něčeho, co by fungovat nemuselo, když tady vidíme, že to jde. Určitě budeme chtít moderní zázemí kabiny, kde nebude chybět rozcvičovna, rehabilitace, spa. Zkrátka prostory, které nedostatečná infrastruktura našich starých zimáků nenabízí. Naši hráči dostanou maximální servis. Nejednou jsem tvrdil, že chci mít v Pardubicích zázemí jaké je zvykem v NHL.“

Laik se logicky zeptá, kde na to chcete vzít? Aréna má přijít na osm miliard a od města nepožadujete ani korunu.

„Musíme vydělávat a chodit do práce. Myslel jsem si, že už budu mít klid… No nic, tak ještě budu do práce chodit…“ (směje se)

Fanoušci Dynama už spekulují, na kolik vyjde permanentka v nové aréně. Tušíte?

„To je daleko. Teď jsme tu měli inflaci třicet procent, což je masakr. Covid převrátil všechno naruby, od ceny energií přes jídlo až po řadu ostatního. A to po celém světě. Doufám, že se to teď všechno stabilizuje, aby to tady nelítalo jako na Matějské pouti. Samozřejmě, že budeme chtít, aby k nám lidi chodili, koupili si k hokeji párek, pivo a bavili se. Aby si koupili dres. Uvidíme za tři roky, kde se bude nacházet zdejší životní úroveň. Lidem chceme nabídnout zábavu, ale nebudeme nijak vybočovat.“

Kolik akcí v roce plánujete?

„Do sta akcí.“

Je pro vás zajímavé či důležité mít postavenou arénu dřív než Brno? Wow efekt každé takové stavby je veliký.

„Uvidíme. My ji budeme mít trochu větší a jinou. Oni mají trochu problém v tom, že jsou municipalita, tudíž si nemohou tolik dovolit vybočit z naplánovaného. My můžeme pracovat s tím, co přijde nového, moderního. Brno to má nakreslené čtyři roky a jakákoli chtěná změna může být problém. V některých věcech my budeme určitě lepší.“

Co s nynější halou?

„To je věc města. Ta hala má šedesátiletou historii, rekonstruovaná byla někdy před pětadvaceti lety. Je to stará babička. Nám slouží dobře, ale taky má svoje neduhy a dlouho by už nevydržela. Město ji využije na bruslení a podobně, ale nechce se pouštět do rozsáhlé rekonstrukce za stovky milionů. Nám by to ani nevyhovovalo. Pokud chceme posunout Dynamo a celý Hockeytown dál, pro nás je jedinou cestou nová aréna.“

