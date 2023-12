Umělá inteligence a dresy v hokeji: modrá Sparta, Hradec jako Ottawa

Web iSport.cz se zeptal umělé inteligence, jak by vypadaly dresy pro týmy hokejové Tipsport extraligy • FOTO: koláž iSport.cz

Když už jsme se umělé inteligence zeptali, jak by vypadaly nové dresy fotbalových týmů ve FORTUNA:LIZE, řekli jsme si, proč nezamířit i do hokeje a zadali jsme AI, aby navrhla dresy i pro všechna mužstva z hokejové Tipsport extraligy. Podívejte se, jak to dopadlo. V řadě případů došlo na využití vodorovných pruhů, pochopitelně chybí reklamy, klubová loga jsme připojili dodatečně. Dresy jsme seřadili podle aktuálního umístění týmů v tabulce.