Potřeboval jsem dostat za uši. Kubík o rozjeté kariéře i potížích v dětství

Vladimír Sobotka v prodloužení doklepl puk do odkryté branky a zařídil Spartě výhru • ČTK / Šimánek Vít

Zatím může být s probíhající sezonou naprosto spokojený. Adam Kubík (25) se dokázal prosadit a zabydlet v Českých Budějovicích. Stále lepšími výkony si dokonce řekl o premiérovou pozvánku do reprezentace a hned při prvním startu proti Švédům vstřelil gól. Jenže poté přišel nečekaný pád. „Právě věci okolo nároďáku ale možná zapříčinily, že jsem nebyl úplně nohama na zemi a trochu mě to potrestalo,“ přiznal.

V teplákové soupravě se po tréninku usadil na tribunu Budvar areny. Plocha byla po lední revue ještě v takovém stavu, že hráči museli trénovat na druhé. Adam Kubík se pro deník Sport a web iSport.cz rozpovídal nejen o angažmá v Motoru. Řeč došla také na první reprezentační starty, kariérní progres či zdravotní trable z dětství. Zranění ho přibrzdilo i před reprezentační pauzou, kdy musel vynechat dva zápasy. Ve středu proti Olomouci se vrátil do hry. „Trochu jsem odpočinul a vypnul hlavu od hokeje,“ uvítal.

Pauza tedy přišla vhod?

„Pomohlo mi, že jsem mohl potrénovat a dostat se do toho zpátky. Tréninky byly těžký. Jsem rád, že to vyšlo zrovna takhle. Dobré načasování.“

Musel jste si po přestupu z Kladna výrazněji zvykat na nový herní systém?

„Asi mi pomohlo, že si na něj museli zvykat všichni kluci, protože přišel nový trenér. Celkově to pro nás bylo nové, ale dobře podané. Zatím to funguje a styl, kterým hrajeme, se mi líbí. Je podobný tomu, jaký jsme hráli v nároďáku, což pro mě bylo dobrý.“

Takže aktivní hokej s napadáním?

„Přesně tak. Nechceme moc čekat, chceme spíš napadat. Samozřejmě že když má soupeř puk pod kontrolou, není špatné se postavit. Spíš ale hrajeme forček.“

A co životní změna po přestěhování do nového města?

„Budějovice jsou nádherné. Mám super bydlení, užívám si to tady. Kolem jsou krásná místa a města, takže paráda.“

Měl jste ještě nějaké jiné nabídky, nebo byl Motor jediná varianta?

„Věděl jsem, že ještě nějaký zájem je, ale první nabídka byla z Budějovic.