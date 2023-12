Kladno smetlo Liberec, Jágr 0+1. Brno padlo s Motorem, obrat Sparty v Plzni

Plzeň - Sparta

Hokejisté Sparty zvítězili ve 31. kole extraligy na ledě Plzně 4:2 a připsali si šestou výhru v řadě. Domácí sice ještě po 54 minutách drželi před v tomto ročníku poprvé vyprodanou arénou vedení 2:1, poté ale svým druhým dnešním gólem vyrovnal obránce Aaron Irving a vítěznou trefu Pražanů zaznamenal v 58. minutě Filip Chlapík. Domácí poté inkasovali ještě jednou a připsali si již pátou porážku z posledních sedmi zápasů na svém ledě. Sparta ztrácí na vedoucí Pardubice už jen dva body.

Po vyrovnaném úvodu převzali iniciativu domácí a v deváté minutě musel pokus nekrytého Söderlunda zlikvidovat Kořenář. O tři minuty později už hostující gólman po zaváhání Němečka při rozehrávce nemohl dosáhnout na přesnou střelu Poura pod horní tyčku. Jenže po útočném faulu Söderlunda již ve 14. minutě vyrovnal na 1:1 při přesilové hře ranou bez přípravy z pravého kruhu Irving.

Indiáni ale pokračovali v náporu a v 18. minutě jim vrátil vedení tvrdou střelou od modré čáry Zámorský. Za chvíli mohl odpovědět z přečíslení dvou na jednoho Horák, gólman Pavlát si však s jeho pokusem zblízka poradil. Na druhé straně ještě díky pozornému Kořenářovi přečkala Sparta před pauzou dvě šance Schleisse.

V prostřední části se hra uklidnila. Domácí promarnili přesilovku a v polovině utkání po Kousalově přihrávce zpoza branky Řepík v dobré pozici trefil jen Pavláta. Aktivnější hosté si jinou gólovou příležitost přes důraznou obranu Indiánů dlouho nevypracovali, naopak ve 36. minutě ve vlastním oslabení ztroskotal v zakončení tváří v tvář Kořenářovi Straka. Během pokračující početní výhody Sparty z bezprostřední blízkosti neuspěl s pohotovou střelou na brankovišti volný Sihvonen.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky při dohrávce plzeňské přesilové hry napálil Schleiss z prostoru mezi kruhy jen střed branky a chvilku nato ránu Jansy pohotově vyrazil Kořenář. Hosty brzdila ve snaze o korekci výsledku nedisciplinovanost. Po ubránění dalšího oslabení se přes častější střelbu do šancí nedostávali.

Až v 55. minutě potrestal pasivitu domácích skrytou střelou od modré čáry Irving a svým druhým gólem v utkání vyrovnal na 2:2. Navíc v pokračujícím tlaku Sparty v 58. minutě překvapil střelou po ledě z mezikruží Pavláta Chlapík a dokonal obrat. O pouhých 31 sekund později prohloubil zmar domácích po ideální přihrávce Horáka Kousal a upravil na konečných 4:2.

Mladá Boleslav - Karlovy Vary

Hokejisté poslední Mladé Boleslavi porazili v 31. kole extraligy doma Karlovy Vary 4:1 a dosáhli teprve podruhé v sezoně na dvě výhry za sebou. Bruslařskému klubu se to povedlo poprvé od konce září, kdy slavil třikrát v řadě. Dnes rozhodl už v úvodní třetině, kterou ovládl 3:0. Dvěma góly k tomu přispěl Tomáš Fořt a třemi asistencemi Róbert Lantoši a Matti Järvinen. Energie, která se představila bez nemocného hlavního kouče Davida Bruka a zraněného kapitána Jiřího Černocha, si připsala teprve druhou prohru z posledních pěti duelů.

První velkou šanci měl Fořt, jenže neprotlačil puk ve čtvrté minutě přes Frodlův levý beton. Domácí se radovali až v čase 10:41, kdy se dostal k zakončení z pravé strany z úhlu Gewiese a prostřelil karlovarského gólmana. Ve 13. minutě mohl odpovědět Rachůnek, ale trefil jen horní tyč.

Při Kružíkově vyloučení se naopak radovali opět domácí, protože střelu Lantošiho od modré čáry usměrnil za Frodla tečí Fořt. Blízko snížení byl po Grígerově přihrávce v přečíslení Kangasniemi, ale Růžička zasáhl. Poradil si i s šancí Hladonika. Mladá Boleslav potřetí udeřila 113 sekund před koncem úvodní části. Lantoši se prodral po levé straně u mantinelu, předložil puk mezi kruhy Bernadovi, který zamířil do levého horního rohu Frodlovy branky.

Druhá třetina už tolik vzruchu nepřinesla. Domácí si hlídali náskok, a když už se dostali k ohrožení karlovarské branky, Frodl úspěšně zasáhl. V 33. minutě se Energie dočkala branky. Jiskra předvedl důraz před Růžičkou a dotlačil puk za jeho záda. Mladá Boleslav se potom ubránila při svém prvním oslabení při Pavlíkově trestu. Šanci při něm nevyužil Hladonik, který ztroskotal na mladoboleslavském gólmanovi s bekhendovým zakončením.

Mladoboleslavští si při útoku na druhý úspěch po předchozí sérii šesti porážek hlídali náskok i v závěrečném dějství. Mohli ho pojistit při Kofferově vyloučení, při kterém ještě Frodl odolal. V 54. minutě během Grígerova trestu už ale domácí skórovali. Po střele Lantošiho od modré čáry se puk odrazil do karlovarské branky od Fořtovy brusle.

Ohlasy trenérů:

Richard Král (Mladá Boleslav): „V první řadě bych chtěl pochválit Růžu (brankáře Jana Růžičku), který podal výborný výkon. První třetina byla vyrovnaná. Určitě bych neřekl, že jsme byli lepší. Dali jsme v ní tři góly, ale Růža minimálně dva chytil. Ve druhé třetině byly Vary lepší, my jsme hráli hrozně ustrašený hokej vzhledem k tomu, že jsme vedli 3:0. Abychom to neztratili, tak jsme byli ustrašení a strašně málo jsme se udrželi na kotouči. Byli jsme často pod tlakem, ale Růža nás zase podržel. Třetí třetinu jsme i díky dvěma přesilovkám odehráli slušně. Nebáli jsme se hrát na puku, byli jsme na kotouči daleko silnější a víceméně jsme Vary k ničemu nepustili. Tak bych si to představoval, abychom hráli i tu druhou třetinu. Ale jinak to byl náš dobrý výkon, skvělé tři body a doufám, že se naše hra trochu zvedne a budeme bodovat pravidelněji.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Musím pogratulovat domácím k vítězství. Naše improvizovaná sestava nezachytila první třetinu, v které domácí získali tříbrankový náskok. Ve druhé třetině jsme zlepšili hru i pohyb a měli jsme tam příležitosti se dostat zpátky do zápasu. Naše produktivita v kombinaci s velmi dobrým výkonem domácího brankáře Růžičky nám to ale neumožnily. Do třetí části jsme šli s určitým plánem, ale bohužel jsme udělali dva fauly. Domácí vstřelili v zápase dva přesilovkové góly, proto berou všechny tři body.“

Hradec Králové - Litvínov

Kometa Brno - České Budějovice

Liberec - Kladno

Olomouc - Třinec

