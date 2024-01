Hráči týdne v extralize: Kaše s Kautem potvrzují kvalitu a gólman z Vítkovic

Martin Kaut (Pardubice)

Bývalý útočník Colorada či San Jose měl v létě prohlásit, že by se jednou rád vrátil do zámoří. A pokud by po zbytek sezony podával takové výkony, jaké předvedl proti Olomouci a Kladnu, měl by velkou šanci. Ve dvou zápasech vstřelil tři branky a přidal dvě primární asistence. Dynamo s ním na ledě vstřelilo dohromady šest branek, přičemž inkasovalo jednu. Při hře v plném počtu hráčů nebyly Pardubice s žádným jiným hráčem dominantnější než právě s Kautem. Potvrzuje to hodnota 75,5 % v poměru očekávaných gólů pro a proti. S 15 střeleckými pokusy byl nejaktivnějším mezi pardubickými hokejisty.