Horákův rok! Co zápas, to dva góly. I po písknutí: Hraj, dokud vidíš puk

Skončilo sucho, začala jízda. Rok 2024 je ve znamení Romana Horáka, jeden ze sparťanských lídrů vykopal střeleckou pohodu. Sedmnáct zápasů v řadě nedal gól. Ale jakmile odbyla silvestrovská půlnoc, věci se změnily. Dva góly dal proti Vítkovicím, v pátek přidal dva góly v Brně při výhře 3:2. A od teď takhle povalí až do dubna? „No tak to by bylo samozřejmě krásný,“ usmál se.

Uvolněný tón útočník Sparty ale usadil hned zpátky: „Víte, jak to je. Předtím jsem nedal gól sedmnáct zápasů v řadě a teď my tam spadly čtyři za dvě utkání. Je to štěstí a pro mě i zvednuté sebevědomí.“

Hru čte jak slabikář, klasicky se vrací při ztrátě puku do správných pozic. Tady vždycky byl silný a nic se na tom nezmění. Jenže Sparta si i zvykla od Romana Horáka na další příspěvek. V sezoně 2021/2022 uměl vyskočit i na 21 gólů. „Máme z toho radost, že prolomil svoje čekání,“ přikývnul trenér Pavel Gross. „S Horynkou jsme pár rozhovorů měli, když jste útočník a takhle vynikající, pálí vás, že dlouho nic nedáte. On je vynikající, že pracuje dál, pomáhá týmu, i když neskóruje. Je hodně silný v defenzivě, těší mě ale, že teď jejich lajna dala tři góly,“ pokračoval trenér Sparty.

Bezgólové sucho sparťanského centra dráždilo. „I když si to připouštět nechcete, v hlavě vám všechno vrtá,“ přikývl. „Tím spíš, když si uvědomíte, že jste tady taky od toho, abyste něco dali. Ta šňůra byla docela dlouhá, tak jsem jen rád, že je všechno pryč,“ odfrkl si útočník. Při velkém sparťanském lazaretu, kdy jsou mimo čtyři útočníci, se produkce zkušeného borce hodí.

Jeho tým v Brně prohrával 0:1. Ale Horák během 11 sekund první třetiny skóre otočil. První trefa budila dost vášní, protože padla po hvizdu rozhodčího. „Jak jsem do puku bouchal, nějaký hvizd jsem slyšel. Pravidla se teď nějak mění, my taky dostali gól, který padl po písknutí,“ zůstala mu v hlavě lekce ze zápasu s Karlovými Vary.

„Doufal jsem, že platit bude. Když se rozhodčí upískne a gólman puk nedrží, přerušovat vlastně není proč, hraje se dál,“ vysvětloval, jak situaci vnímal on. Neměl problém s tím, že s hvizdem rozhodčího vypne tělo, mozek a koncentrace spadne. Žádné, že se hraje do písknutí rozhodčího, poučka z žáků neplatí. „Mně přišlo, že písknutí přišlo tak nějak zároveň. Ale mě taky učili, ať hraju, dokud vidím puk. No a já ho viděl,“ usmál se útočník.

Roli hlavní hvězdy velké bitvy v Brně odmítal: „Našim hráčem zápasu byl jednoznačně Pepa Kořenář, který pochytal spoustu šancí. V podstatě zápas rozhodl sám.“

Martin Zaťovič snížil na konci druhé třetiny na 2:3 a Kometa dvacet minut dupala za vyrovnáním. Nedodupala. Sparta se v našlapané hale ubránila, náskok udržela až do konce. „Není to příjemný, máte pocit, že se na vás všechno valí. My bránili výsledek a podporu tady má Kometa skvělou,“ popisoval Roman Horák, že se hráč cítí, jak když hlavu strčíte do včelího úlu. Všude to hučí, každou chvíli máte pocit, že vás něco bodne. „Nakonec jsme náskok udrželi, za což jsme samozřejmě rádi. Máme tři body, ale v některých pasážích nás přehrávali,“ dodal Horák.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE