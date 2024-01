Ďaloga po Spartě: Nezlomili jsme se. Chválil Kořenáře a těší se na lídra

Se Spartou (2:3) jste se v tvrdých soubojích vyžívali hlavě vy Slováci z Komety. Kromě vás Tomáš Marcinko, Kristián Pospíšil. Je to dané vaší emotivnější náturou?

„Beru to jako velké derby. Vždycky je to vyhecované. Mám to rád. Sparta je silný, kvalitní soupeř. Skvělí fanoušci nás hnali. Byli naším šestým hráčem. Sami viděli, že jsme do toho dali všechno. Nehráli jsme špatně. Bohužel to nevyšlo a nebrali jsme žádný bod. Z gólů, které jsme dostali, se musíme poučit. Jsem rád, že mi to tam teď dvakrát padlo, ale bych byl radši, kdybychom se Spartou vyhráli.“

Opět jste dostali branky v rychlém sledu, což se vám stává v poslední době poměrně často. V čem je problém?

„Těžko říct. Asi musíme být lépe koncentrovaní. Ale ukázali jsme, že bojujeme až do konce. Z toho, že jsme se nezlomili, se musíme odrazit. Sparta má skvělého brankáře (Josefa Kořenáře), který ji držel.“

Od stavu 1:3 byl v brance osmnáctiletý Jan Kavan a ve zbytku utkání neinkasoval. Co říkáte jeho výkonu?

„Je to pro něho těžké. Ale ukázal, že na to má. Je to kvalitní brankář.“

V neděli a pak hned ve středu vás čeká další favorit – extraligový lídr z Pardubic. Jak na něj?

„Mám radši takové zápasy. Aspoň nám to ukáže, jak na tom jsme. Musíme hrát jako proti Spartě a proměňovat šance. Liga je vyrovnaná, mužstva kvalitní. Věřím, že se to zlomí a v dalším utkání budeme bojovat.“

