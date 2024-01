Káňa Vítkovicím ukázal, že umí. A Kovář smáznul prach z gólového songu

Ve Vítkovicích čekal Jan Káňa (31) ze začátku sezony byť na jediný bodík marně. Po návratu do Olomouce se zkušený útočník chytil. Stále to sice od něj není bodové tornádo jako v předešlých sezonách, ale rozhodně patří k tahounům svého týmu. Ve 33. kole v Ostravě to potvrdil, dvěma asistencemi pomohl Olomouci k bodu. Vítkovice vyhrály v prodloužení 3:2.

„Po minulém zápase v Plzni (0:8) jsme rádi, že bereme aspoň bod,“ oddechl si Jan Káňa po utkání, které sólem v prodloužení rozhodl vítkovický obránce Yohann Auvitu. „Celou dobu jsme dotahovali, na konci to bylo dost obranné, šance měly oba týmy, remíza je spravedlivá.“

Do Ostravy se Káňa těšil. Byť mu angažmá nevyšlo podle představ. V létě přišel jako jedna z ofenzivních posil, jenže za sedm ligových zápasů si ve vítkovickém dresu nepřipsal ani bod. Naposledy za ostravský tým naskočil 1. října právě proti Olomouci (4:3p). O devatenáct dní později už byl zpátky v týmu Kohoutů.

„Proč mi to v Ostravě nevyšlo?“ zapřemýšlel Káňa. „Snažil jsem se to analyzovat už dřív, ale na nic kloudného jsem nepřišel. Prostě jsem to hodil za hlavu a snažím se dostat zpátky.“ V Olomouci nasbíral za 17 zápasů 9 bodů (2+7). „Dá se říct, že jsem ožil, za návrat jsem šťastný. Bohužel sezona je pořád celá taková rozkouskovaná. Jsem nemocný, zraněný, formu pořád hledám. Ale snad už jsem do toho naskočil. Jsem rád, že jsem konečně zdravý a věřím, že to bude vidět.“

S ještě nedávnými parťáky z vítkovické kabiny se během duelu nehecoval. „Ne, ne. Přece jenom, zase tak dlouho jsem tady nebyl, abych tady měl vazby. Pozdravili jsme se normálně.“

Vítkovického obránce Lukáše Kováře dva body Káni extra nepřekvapily. „Často se stává, že kluci, kterým to v klubu nevyšlo, chtějí ve vzájemném zápase dokázat, že kvalitu mají,“ přitakal bek. „Honza je šikovný hráč, osobně mi bylo líto, že mu to u nás nevyšlo. Je to výborný kluk, výborný hráč.“

Urostlý obránce se do historie duelu zapsal trefou na 2:1. Ze slotu vymetl víko, z posledních tří duelů si připsal už druhou trefu. V elitní soutěži to byl jeho patnáctý gól ze 470 zápasů. Kde chytil střeleckou slinu?

„Možná mám větší možnost útočit, co máme nové trenéry,“ pousmál se Kovář. „Mám i směrem dopředu trošku větší volno.“ Díky trefě si společně s diváky mohl poslechnout úryvek písničky Petra Spáleného - Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu... „Lumír (DJ Mořkovský) mi už dva roky opakuje, že má tuhle písničku nachystanou, tak ji konečně pustil. Byla už docela zaprášená,“ dodal Lukáš Kovář.