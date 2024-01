Sparta zvládla šlágr v Brně, Kladno schytalo debakl. Pardubice uspěly

Roberts Bukarts poslal Vítkovice proti Olomouci do vedení • ČTK

Sparta zvládla šlágr 33. kola Tipsport extraligy, na ledě brněnské Komety vyhrála 3:2. Do akce se po Spengler Cupu úspěšně vrátily Pardubice, v Liberci vyhrály 4:1. Šlágr sledují fanoušci v Brně, kam k bitvě tradičních rivalů přijela Sparta. Litvínov přehrál Třinec 5:2, Plzeň porazila Kladno vysoko 7:2. Poslední Mladá Boleslav podlehla Českým Budějovicím 2:4, Vítkovice v prodloužení zdolaly Olomouc (3:2). Karlovy Vary vezou z Hradce Králové dva body za výhru po nájezdech (3:2). Projděte si v průběžně aktualizovaném článku souhrny všech utkání.

Litvínov - Třinec 5:2

Severočeši vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a na třetí Oceláře se bodově dotáhli.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:26. Kirk, 37:54. D. Kaše, 39:35. O. Kaše, 45:54. Abdul, 59:48. Hlava Hosté: 12:38. Hrehorčák, 22:01. Smith Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Jícha, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Urban – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek – Voženílek, M. Roman, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Nestrašil – Hrehorčák, Holinka, Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Haas. Rozhodčí Vrba, Květoň – Lhotský, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mladá Boleslav - České Budějovice 2:4

Hokejisté Českých Budějovic otočili zápas v Mladé Boleslavi a po výhře 4:2 porazili Bruslaře i potřetí v sezoně. Domácí vedli po dvou třetinách 2:1, ve třetí části se ale třikrát prosadili hráči Motoru, kteří tak uspěli po předešlých dvou nezdarech. Středočeši si naopak připsali třetí porážku za sebou a jsou i nadále poslední s odstupem tří bodů na třinácté Kladno.

Jihočeši v Mladé Boleslavi postrádali oproti předešlému zápasu v Liberci hned čtveřici hráčů. Obránci Gulaši a Štich nemohli hrát z disciplinárních důvodů, útočníky Harrise a Kondelíka vyřadily zdravotní problémy. Extraligovou premiéru tak absolvoval například sedmnáctiletý útočník Hoch.

V úvodu to ale nebylo nijak vidět. Domácí začali ustrašeně, v útoku nic kloudného nedokázali předvést a v šesté minutě prohrávali, když se po Tomanově přihrávce prosadil Valský.

Bruslaře mohla probrat přesilová hra, při Vráblíkově vyloučení ale nic kloudného nedokázali vymyslet. Následně ale hráli dlouho v signalizované početní výhodě a pohotově dorážející Roman dokázal vyrovnat.

Ve druhé třetině byly oba týmy střelecky aktivnější, výraznější šance si ale vytvořit nedokázaly a gólmani Růžička se Strmeněm chytali spolehlivě. Ve 24. minutě z nenápadné akce rozezvučel Gulaš brankovou konstrukci, hosty do vedení ale poslat nedokázal.

Ve 38. minutě fauloval zbytečně v útočném pásmu Valský a Středočeši se v následné přesilové hře podruhé prosadili. Střelu Pyrochty od modré čáry tečoval Skalický.

Nepříznivý stav nutil hosty více se tlačit do útoku, v první početní výhodě ale Motor vyrovnat nedokázal. Šest sekund po návratu Järvinena na led však překonal Růžičku po Gulašově akci Přikryl.

O 34 sekund později zmrazil většinu z téměř tří tisíc diváků ve Škoenergo aréně Beránek, který se navíc v 52. minutě prosadil podruhé a přiblížil České Budějovice k tříbodovému zisku. Domácí zkusili zápas zdramatizovat v power play, snížit se jim ale nepovedlo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:48. O. Roman, 38:06. Skalický Hosté: 05:36. Valský, 47:47. F. Přikryl, 49:21. M. Beránek, 51:59. M. Beránek Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Bernad, Jánošík (C), Lintuniemi, Štibingr – Skalický, Järvinen, Lantoši (A) – Malát, Fořt, Rohlík – Dvořáček, O. Roman, Rohdin – Hradec, Pitule, Závora. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Doudera (A), Hovorka, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Vráblík – Kubík (A), F. Přikryl, Ordoš – M. Beránek, D. Simon, Gulaš (C) – Kříž, Toman, Valský – Chlubna, Koláček, Hoch. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Frodl, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2989 diváků

Plzeň - Kladno 7:2

Předposlední Rytíři otočili v první třetině z 0:1 na 2:1, ale třetí prohru za sebou neodvrátili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:45. Lev, 31:00. Indrák, 33:29. Holešinský, 36:30. Rekonen, 45:24. Indrák, 50:14. Mertl, 52:21. Rekonen Hosté: 13:09. Smoleňák, 13:50. M. Procházka Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Skok, Zámorský, Laakso, Dujsík, Kvasnička, Piskáček (A) – Pour, Lev (A), Rekonen – Holešinský, Mertl, Schleiss (C) – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, Jansa, Straka. Hosté: Bow (Stahl) – Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Babka, Tralmaks, Klepiš – Kusý, Jarůšek, Pytlík – Jágr, M. Procházka, Melka (A) – Smoleňák (C), Sideroff, Vimmer – Bláha. Rozhodčí Kika, Mejzlík – Brejcha, Thuma Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7054 diváků

Vítkovice - Olomouc 3:2 v prodloužení

Hokejisté Vítkovic si připsali proti Olomouci výhru 3:2 v prodloužení. Moravské derby, které i potřetí v sezoně dospělo do nastaveného času, rozhodl v 61. minutě francouzský obránce Yohann Auvitu. Domácí bodovali poosmé z posledních devíti zápasů, Hanáci utrpěli pátou porážku z šesti utkání.

Na Vítkovicích bylo v úvodu znát lepší rozpoložení a forma. Domácí byli aktivnější a do vedení jim pomohla početní výhoda. Krátkou přesilovku pět na tři nezužitkovali, ale proti čtyřem už se prosadili zásluhou pohledné souhry Kaluse, Lakatoše a zakončujícího Bukartse, který před brankou usměrnil puk do sítě.

Už ke konci první části však začali Ostravané přenechávat iniciativu soupeři, který toho náležitě využil v nástupu do druhé třetiny. Klimeš si napoprvé s Navrátilovým pokusem ještě poradil, ale o půl minuty později už stejný hráč uspěl. Navrátil zpracoval vyražený puk a z otočky švihem zavěsil.

Vítkovicím mohl vrátit vedení Dej, jenže po Raskobově přihrávce zpoza brány trefil přímo gólmana Sedláčka. A úspěšně nedokázal sólový nájezd zakončit ani hostující Kunz. Jiných příležitostí moc nebylo. Domácí si vzali vedení zpět v 38. minutě, když se zápěstím pod břevno trefil Kovář.

Jenže také začátek třetí třetiny patřil Kohoutům. Navrátil se stejně jako u předešlé trefy pohotově zorientoval na brankovišti a doklepl vyražený puk za Klimeše. Hanákům to dodalo další kuráž a při Kovářově vyloučení přichystali soupeři horké chvilky, ale nebezpečnou ránu Nahodila zmařil Klimeš.

Největší šanci rozhodnout v normálním čase nakonec měly Vítkovice. Raskoba při střele do odkryté branky v 57. minutě zázračně vychytal Sedláček, po jehož zákroku se puk odrazil do tyče a zpátky do hry.

Co se nepovedlo Raskobovi, zvládl hned zkraje prodloužení Auvitu, který prošel olomouckou obranou a blafákem pokořil Sedláčka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:57. Bukarts, 37:49. L. Kovář, 60:54. Auvitu Hosté: 21:07. Navrátil, 41:22. Navrátil Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Peterek – Bukarts, Krieger, Dej (A) – Claireaux, Šoustal, Vondráček. Hosté: Sedláček (Münch) – Ondrušek (C), Řezníček, Švrček, Černý, Rašner, Rutar, Škůrek – Kusko, Knotek (A), Klimek – Káňa, Nahodil (A), Navrátil – Kunc, Macuh, Bambula – Anděl, Menšík, P. Musil. Rozhodčí J. Hribik, T. Veselý – V. Lederer, O. Bohuněk Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 395 diváků

Brno - Sparta 2:3

Hosté dali tři góly během tří minut 1. části, zdolali Brno poprvé v sezoně a uhájili vedení v tabulce.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:33. Ďaloga, 39:48. Zaťovič Hosté: 13:23. Horák, 13:34. Horák, 15:44. O. Najman Sestavy Domácí: Lukeš (16. Kavan) – Ščotka (A), Osburn, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kratochvíl – Kos, Kollár, Moses – Okál, Holík, Zbořil. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Mikliš, Kempný, T. Tomek, Pavlák, Irving – P. Kousal (A), Sobotka (A), Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík – Buchtele, Konečný, Mužík – Sihvonen, M. Vitouch, Hauser. Rozhodčí Šír, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Liberec - Pardubice 1:4

Východočeši bodovali potřetí za sebou naplno díky povedené třetí třetině, kterou vyhráli 3:0.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:28. Rychlovský Hosté: 19:59. Sedlák, 46:27. Sedlák, 56:59. Hyka, 58:16. Cienciala Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – Knot, McCoshen, Budík, Ivan, Aubrecht, Derner, Kolmann – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Pekař, Šír, Vlach. Hosté: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Bučko, Hájek, Košťálek, Vála, Kolář – Hyka, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, Cienciala, Říčka – Pochobradský, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Hynek, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6216 diváků

Mountfield HK - Karlovy Vary 2:3 po nájezdech

V sedmé sérii nájezdů rozhodl Jiskra. Domácí ztratili pátý z posledních 6 zápasů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:09. Perret, 36:06. Jank Hosté: 33:02. Černoch, 47:01. O. Beránek, . Jiskra Sestavy Domácí: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Lalancette, Jergl (A) – R. Pavlík, Pilař, Eberle (C) – Zachar. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Rohan, Stříteský, Rulík, Bartejs, Tureček – Rachůnek (A), Hladonik, Kangasniemi – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Redlich, Kofroň, O. Procházka – Koffer, R. Přikryl, Kružík. Rozhodčí Úlehla, Cabák – Ondráček, Špúr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 652 diváků