Sparta válí i bez opor. Lakatošova bitka a Dejova paráda nestačily

Copak asi dostal Filip Chlapík pod stromeček? Šestadvacetiletý útočník nasbíral z šesti zápasů po Vánocích 10 bodů (4+6). A to se hned dvakrát se Spartou postavil Vítkovicím, proti kterým měl až do nedělního večera suverénně nejslabší ligovou bilanci (7/ 0+1).

„Věděl jsem, že to proti Vítkovicím zatím nebyla žádná sláva,“ přitakal Chlapík. „Ale do každého zápasu se snažím jít stejně. Snažím se hrát pořád to samé, někdy to padá, někdy ne. Občas to je nahoru dolů, ale hlavně je to nakonec stejně o tom, aby se dařilo lajně a týmu. A taky pomůže, když vám padne gól. Díky bohu se teď moje bilance s Vítkovicemi zlomila a jedeme dál.“

Ostravané sice proti Spartě velmi slušně začali, univerzální dravec Rastislav Dej se blýsknul parádní stahovačkou a trefou pod víko, ale den tentokrát neměl brankář Matěj Machovský. Tři gólové střely mu prošly kolem těla a lapačky poměrně lacině, čtvrtý gól dostal po smolné teči od vlastního obránce Yohanna Auvita. Poslední třetinu už s nulou dochytal Lukáš Klimeš.

„Naše střely z dálky spíš vyplynuly ze situace, než z nějaké speciální taktiky, ale snažíme se chodit před gólmana a propadlo to. Jen dobře pro nás,“ pochvaloval si Chlapík. „S Vítkovicemi je to vždycky poměrně těsné, hrají dobře. A že jsme museli otáčet? To je klasika. Jsme na to už zvyklí. Víme, že i když dostaneme první gól, tak se nic neděje, zápas je dlouhý. Je to i o zkušenostech starších hráčů, co to společně s trenéry dokážou uklidnit.“

Hodně zkušených borců sice Spartě momentálně chybí. Mimo hru jsou Němeček (disciplinární trest) a marodi Mozík, Moravčík, Forman, Kestner, Lajunen a D. Vitouch. Ani v tom ale nevidí Chlapík problém.

„Každý má nějakou marodku,“ pokrčil rameny. „Že někdo chybí, to je každý rok, nic nového. Doplní se to mladýma, o to líp musí hrát starší, aby vedli tým. Není to zase tak velká změna.“

Vítkovičtí duel ztratili ve druhé části, tu prohráli 0:3. „Druhá třetina nám utekla, rozhodla o výsledku,“ přitakal Dej. „Máme s tím delší dobu problémy, musíme se na to zaměřit. Snažili jsme se, ale druhá třetina rozhodla.“

Co je v prostřední periodě špatně? „Dlouhé“ střídačky? Podle Deje je to spíš o vzájemné podpoře jednotlivých formací. „Musíme hrát víc v pěti a pospolu, nelítat hore dole, hrát víc do obrany,“ vypočítává. „Zvlášť s tak kvalitními soupeři, jako je Sparta. Musíme hrát druhé třetiny víc defenzivně.“

Podle alternativního kapitána Vítkovic je v kritických fázích duelu potřeba i lepší podpora brankáře. „Musíme si soupeře lépe rozebrat, měli na střely z dálky čas,“ má jasno Dej. „Dokáží si s tím poradit, mají kvalitní střelu. Musíme víc blokovat a vůbec je do takových střel nepouštět.“

Přes sedm tisíc diváků v ochozech kromě Dejovy gólové parády a několika povedených akcí Fridricha ze sedaček zvedla až svižná a rychlá bitka kapitána Dominika Lakatoše. V 58. minutě se u hrazení pěstmi pustil do urostlého Petra Hausera a skolil ho k ledu. Oba dostali za rvačku pět minut.

„Je třeba dát Spartě kredit,“ uznal vítkovický trenér Jiří Veber. „Patří k top týmům a předvedla to. My jsme bohužel přestali ve druhé třetině hrát, nebruslili jsme, nestačili a soupeř byl dominantní. Pak už si to jen pohlídal.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:14. Dej, 59:05. Fridrich Hosté: 09:14. Chlapík, 20:43. Kempný, 32:22. Sobotka, 39:01. Chlapík Sestavy Domácí: Machovský (41. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Peterek – Bukarts, Krieger, Dej (A) – Vondráček, Claireaux, Šoustal. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Mikliš, Kempný, T. Tomek, Pavlák, Irving – P. Kousal (A), Sobotka (A), Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík – Buchtele, Konečný, Sihvonen – Mužík, M. Vitouch, Hauser. Rozhodčí R. Hradil, T. Mejzlík – J. Ondráček, J. Špůr Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 7 382 diváků

