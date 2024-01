Trápení mistra ukončili Slováci. Bolka hraje dobře, chválil soka Marinčin

Zach Osburn slaví branku do sítě Komety • ČTK / Černý Vít

Róbert Lantoši slaví svou branku do sítě Komety • ČTK / Černý Vít

Pojď sem, kam jdeš… Efektní blafák obránce Martina Marinčina ukončil soužení Třince s odbojem Mladé Boleslavi. Po třinácti vteřinách prodloužení se slovenský zadák utrhl do sóla, které provedl bravurně a uchránil pro mistra aspoň dva body za výhru 2:1. „Konečně nám vyšel signál po buly,“ lebedil si. Favorit honil výsledek až v závěru, do té doby nenašel cestu přes brankáře Jana Růžičku.

Pod stropem Werk Areny má Richard Král vyvěšený dres s číslem 91. Vedle dalších třineckých legend Sekeráše, Bonka a Peterka. Už nějaký čas jezdí do Třince jako trenér soupeře. V neděli si mohl na staré časy zavzpomínat s boleslavským asistentem Václavem Pletkou.

Ten ve Slezku taky před lety válel. „Richard mi dělal starého, v dospělém hokeji jsem začínal. To jsme ještě hráli ve staré plechárně, kde byla úplně jiná atmosféra,“ líčil Pletka. Usmíval se u toho, neboť „Bolka“ po srdnatém výkonu urvala z ledu šampiona bod. „Měli jsme víc gólových šancí, dvakrát jsme nedali do úplně prázdné brány,“ povzdechl si. Měl recht.

Hosté trefovali tyčky, párkrát je zastavil Ondřej Kacetl, jenž zastoupil nemocného Marka Mazance. Znovu se prosadila pohyblivá lajna Malát-Fořt-Rohlík. Jejich souhra vedla k tomu, že hosté drželi až do 54. minuty těsný náskok. Jenže pak Viliam Čacho křikl na Daniela Voženílka před brankou „Nech“, což bylo slyšet až na horní prstenec tribuny. Spoluhráč, který se dral k bráně, ho poslechl a centr čtvrté formace nějak protlačil puk za výtečného Jana Růžičku. „Bolka hrála velmi dobře, dvou bodů si vážíme,“ přiznal domácí asistent Vladimír Országh.

Oba protivníci na sebe narazili po čtyřech dnech. Stejně jako v Mladé Boleslavi se za šedesát minut nerozhodlo. Ve středu byl vítězný Voženílkův nájezd, tentokrát Oceláři rozhodli na startu prodloužení. „Oni hrají dobře. Jsou na konci tabulky, takže bojují. Nic jiného jim nezbývá, O to jsou nepříjemnější,“ mínil Marinčin, který vstřelil druhý gól v ročníku. První dal 30. prosince.

Nyní vyšel Třinci signál po vhazování. Hráči mají několik variant, na jednu úspěšně došlo. „Konečně,“ oddechl si zadák. „Věděl jsem, co udělám. Stačilo rozhýbat brankáře, který mi odjel na druhou stranu. Asi zareagoval na můj první pohyb. Pak už se mi otevřela prázdná brána,“ pochvaloval si ofenzivní obránce, jenž se do úniků dostával častěji v předchozí sezoně. Klidně by si troufnul i na závěrečné nájezdy. „Člověk má sebevědomí, ale v týmu jsou hráči, kteří určitě umí zakončit lépe. Jim patří ta první pětka,“ uvedl smířlivě.

Mistr je pořád bez úderného dua Hudáček-Daňo, jejichž návrat do akce se blíží. Kromě gólmana Mazance chyběl ještě bek Adámek. Proti poslednímu se trápil. „Vezeme si jeden bod, což je pro nás ztráta. Celou sezonu nás trápí koncovka,“ shrnul Sebastián Malát, jenž ve dvou partiích s Třincem pobral tři bodíky. Osobní plusy by však vyměnil aspoň za jednu výhru.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:52. Čacho, 60:13. Marinčin Hosté: 41:17. Malát Sestavy Domácí: Kacetl (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička (A), M. Roman, Voženílek – Nestrašil, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Holinka, Hrehorčák – Haas, Čacho, Dravecký (A). Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Gewiese, Pyrochta (A), F. Pavlík, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), Štibingr – Lantoši (A), Järvinen, Skalický – Rohlík, Fořt, Malát – Rohdin, O. Roman, Dvořáček – Závora, Pitule, Hradec. Rozhodčí Šír, Cabák – Lederer, Blažek. Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4744 diváků