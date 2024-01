Bronzový Augusta má laso z Vítkovic! Jak se rozhodl? Hadamczik má jasno

V těchto dnech přijímá gratulace k bronzovým medailím na nedávném hokejovém mistrovství světa juniorů a užívá si volna. Nejen to. Kouč české „dvacítky“ Patrik Augusta také intenzivně řešil svou profesní budoucnost. Lákalo ho to zpět do každodenního zápřahu. Podle informací iSport.cz bylo na spadnutí jeho angažmá ve Vítkovicích! Ostravský klub mu předložil nabídku, aby hned po MS převzal extraligový tým.