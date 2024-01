Kollár odhodil ze zad opici. Nosila mi neštěstí, usmál se centr Komety

Andreji, konečně to padlo, co?

„Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Ty moje góly jsou jen třešnička na dortu.“

Každopádně po první trefě jste si hodně ulevil. Bylo to vidět na vašem gestu.

„To ano. Odhodil jsem, jak se říká, ze zad opici, která mi nosila neštěstí. Pak už jsem byl v euforii a těšil jsem se z toho, že se daří.“

Nakonec jste mohl dovršit do prázdné branky v poslední vteřině hattrick, ale s pukem jste skončil po kličce obránci za brankou. Proč to nevyšlo?

„Hráč byl přede mnou a dělal tam věci jako brankář. Asi chtěl, abych ho trefil. Udělat jsem to jinak a ještě se u toho rozbil o mantinel. (úsměv) Věděl jsem, že není moc času, ale věřil jsem, že ještě sekunda navíc tam bude. Bohužel jsem netrefil bránu. Nevadí.“

Kdyby se ještě chvíli hrálo, vstanete a zasunete puk do branky?

„Rameno mě tak bolelo, že bych tam asi zůstal ležet.“ (smích)

Dvakrát se vám kotouč hezky odrazil před odkrytou klec. Štěstí jste už potřeboval, co?

„Hrál jsem po zranění asi sedm zápasů a za celou dobu se mi něco takového nestalo. Teď to konečně přišlo.“

Přitom to dlouho vypadalo, že budete zase šance pálit. Neproměnil jste i sólo.

(přikyvuje) „V první třetině jsem měl tři šance. Asi to pak muselo přijít.“

Ukázala vaše lajna, že má týmu co dát?

„Snažíme se využít každou sekundu na ledě, hrát co nejvíc v útočném pásmu, střílet. Dneska nám to vyšlo. Není problém nastoupit s kýmkoliv. Martin Kohout je power forward, vpředu všechno rozbije a vybojuje spoustu puků. To se mi na něm líbí. Hraje se s ním fakt dobře.“

Jak se cítíte po tříměsíční pauze?

„Myslím, že jsem to kondičně zvládl docela dobře. Nezaostávám tolik za ostatními. Herně mám ještě výpadky, vždycky se můžu zlepšovat. Myslím, že každým zápasem to bude lepší a lepší.“

Zdravotní trable vás v kariéře hodně brzdí, co?

„Mám na to strašnou smůlu. Asi jsem to zdědil po otci. Někdo to má lehčí, někdo těžší. Takový je hokejový život.“

Zranil jste se hned v prvním kole. To musela být hrozná rána na psychiku. Je to tak?

„Byla. Byl jsem z toho hodně dlouho nešťastný. Ale co se dá dělat. Nemohl jsem to ovlivnit. Možná jsem se mohl vrátit dřív, ale pořád jsem měl s rukou nějaké komplikace. Jsem šťastný, že jsem zpět.“

Vnímáte důvěru trenérů, kteří vás dávají i na přesilovku?

„Určitě. Pan trenér mě hned první zápas nasazoval často na led. Asi chtěl, abych se do toho kondičně dostal. Důvěru cítím a velmi pěkně za ni děkuji.“

Neměli jste proti Olomouci rozhodnout dříve?

„Je fakt, že jsme měli hlavně v první třetině hodně šancí. Ale i oni měli svoje, dokázali nás zavřít. Někdy jsme se nemohli dvě minuty dostat z pásma.“

