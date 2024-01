Sparta slaví a dál vede, Kladno padlo v nájezdech. Dynamo urvalo derby

Hokejisté Sparty se radují z gólu Romana Horáka (vpravo) do sítě Liberce • Pavel Mazáč / Sport

Litvínovský Jindřich Abdul dává gól do branky Českých Budějovic • ČTK / Hájek Ondřej

Pardubický brankář Roman Will odpaluje puk před Alešem Jerglem z Hradce • ČTK / Vostárek Josef

Evan Jasper z Hradce Králové a brankář Roman Will z Pardubic • ČTK / Vostárek Josef

Jakub Kovář inkasoval nepříjemnou ránu pukem a musel do nemocnice • Pavel Mazáč / Sport

Roman Horák ujel v oslabení a poslal Spartu v Liberci do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Karlovy Vary - Třinec 0:3

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 04:32. M. Růžička, 40:37. Voženílek, 59:52. Voženílek Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Rohan, Stříteský, Rulík, Bartejs, Tureček – Rachůnek (A), Hladonik, Kangasniemi – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Redlich, Kofroň, O. Procházka – Koffer, R. Přikryl, Kružík. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Kurovský – M. Roman, Sikora, Hrehorčák – Dravecký, Čacho (A), Walega. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Brejcha, Thuma Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3355 diváků

Plzeň - Vítkovice 2:1

Plzeň zdolala Vítkovice 2:1 a zvítězila ve čtvrtém z posledních pěti domácích utkání. Západočeši si vypracovali zásluhou gólů Miroslava Indráka s Ondřeje Matýse dvoubrankový náskok, ale hosté po polovině utkání snížili. Po bezbrankové třetí třetině nakonec Ostravané padli potřetí z uplynulých čtyř zápasů.

Vítkovičtí mohli jít do vedení v 15. minutě, jenže při ponechané výhodě střelu Fridricha do odkryté branky na poslední chvíli vyrazil obětavě Piskáček. O dvě minuty později skórovali naopak domácí. Matýsovo nahození od modré čáry totiž mimo dosah gólmana Klimeše tečoval Indrák.

Po pauze uplatnil agilní Matýs důraz na brankovišti a ve 24. minutě dorážkou Söderlundova pokusu zvýšil na 2:0. Vzápětí z podobné situace Rekonen minul odkrytou branku a po zaváhání defenzivy Indiánů ztroskotal tváří v tvář Pavlátovi Vondráček.

Plzeňský gólman si poté v první přesilovce utkání poradil s bombou Lakatoše z pravého kruhu, ale ve 32. minutě už ho hosté překonali. Po chybě Dujsíka Peterek přihrál na brankovišti volnému Kriegerovi, který uspěl zakončením mezi betony.

Urputný boj plný osobních soubojů pokračoval i v závěrečné dvacetiminutovce. Šanci Poura zlikvidoval Klimeš a následně hosté promarnili i druhou početní výhodu. Nejblíže vyrovnání byl v 50. minutě Bukarts, nenápadnou střelou však trefil jen levou tyčku.

Domácí pasivním pojetím nepouštěli soupeře do gólových příležitostí a přesilovku po vyloučení Poura v 56. minutě pokazil Vítkovicím útočným faulem Lakatoš. Šedesátisekundovou hru bez brankáře Indiáni bez potíží zvládli.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:54. Indrák, 23:11. Matýs Hosté: 31:57. Krieger Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Dujsík, Malák, Piskáček (A), Houdek – Pour, Lev (A), Rekonen – Holešinský, Mertl, Schleiss (C) – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, M. Soukup, Jansa. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Kalus, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Krieger, Vondráček – Bukarts, Barinka, Fridrich – Šoustal, Claireaux, Peterek. Rozhodčí Kika, Jaroš – Gerát, Hynek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4497 diváků

Mladá Boleslav - Kladno 4:3 po nájezdech

Bruslařský klub zabral po čtyřech porážkách za sebou a rozhodl o tom v páté sérii rozstřelu Tomáš Fořt. Pátou prohru Rytířů v řadě neodvrátil ani dvěma góly lotyšský útočník Eduards Tralmaks.

První velkou šanci měl v 5. minutě v přesilovce při Slováčkově vyloučení domácí Roman, ale Bow zasáhl a poradil si i s Fořtovou dorážkou. V čase 6:54 fauloval Pyrochta v šanci Tralmakse, který z nařízeného trestného střílení otevřel skóre. Při Martenetově trestu Rytíři odolali při závaru po Pyrochtově střele. Třetí přesilovku v utkání po špatném střídání Kladna už domácí využili a 34 sekund před první pauzou vyrovnal Lantoši.

V 25. minutě nabil Pyrochta mezi kruhy Skalickému, který se opřel do puku a otočil stav. Mladá Boleslav se ubránila při Pavlíkově pobytu na trestné lavici, ale v polovině utkání už vyrovnal po Melkově zblokovaném pokusu kladenský kapitán Smoleňák.

V 34. minutě Čechovo nahození tečoval za Bowa Pitule a posila Bruslařského klubu z prvoligového Prostějova si v pátém utkání v novém působišti první trefu. Naposledy v extralize skóroval 22. října 2021 v dresu Kladna. V čase 36:43 při Pituleho trestu vyrovnal střelou z pravého kruhu k protější tyči svým druhým gólem v utkání Tralmaks. Před druhou přestávkou mohl otočit skóre Smoleňák, ale po individuální akci minul branku.

Vrátit Mladé Boleslavi vedení mohli Čech a Malát. Na druhé straně se prodral před Růžičku Ticháček, ale skóre se neměnilo. Oba celky pozorně bránily a duel bez větších šancí dospěl do prodloužení. V něm měli nejdříve šance domácí Rohlík a Skalický, který se prokličkoval před Bowa, ale nezakončil přesně.

V nájezdech se za domácí prosadili Lintuniemi, který do hry do té doby nezasáhl, a Fořt, za hosty uspěl pouze Sideroff.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:26. Lantoši, 24:08. Skalický, 33:17. Pitule, . Fořt Hosté: 06:54. Tralmaks, 29:47. Smoleňák, 36:43. Tralmaks Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Čech, F. Pavlík, Jánošík (C), Bernad, Lintuniemi – Skalický, Fořt, Lantoši (A) – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Zvagulis, Pitule, Závora. Hosté: Bow (Mitens) – Ticháček, Hejda, Slováček, Veber, Martenet, Voráček – Tralmaks, Klepiš, Jágr – Kusý, Pytlík, Sideroff – Smoleňák (C), Melka (A), M. Procházka – Jarůšek, Babka, Bláha. Rozhodčí Šír, Stano – Lederer, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4067 diváků

Litvínov - České Budějovice 4:3 v prodl.

Hokejisté Litvínova porazili České Budějovice 4:3 v prodloužení, když utkání rozhodl v 63. minutě v přesilové hře Nicolas Hlava. Domácí bodovali potřetí za sebou, hosté naopak prohráli čtvrtý zápas z posledních pěti.

Úvod utkání byla reklama na hokej. Z první šance udeřili hosté, po chybné rozehrávce Vervy se k puku dostal Harris, který prostřelil Tomka. Jenže pak se Motor ocitl jako na kolotoči, jen 63 vteřin poté už prohrával.

Za půlminutu vyrovnal Koblasa ostrou střelou z kruhu. Hned poté Severočeši předvedli parádní kombinaci, na jejímž konci nezištně přihrával od tyčky Kirk zadovkou a Abdul uklízel do odkryté branky. A to nebylo všechno, třetí branku v rozmezí dvou minut a tří vteřin inkasovaly České Budějovice od modré čáry od Zileho.

Litvínovskou smršť se trenéři Jihočechů pokusili zastavit oddechovým časem. Přesto domácí mohli ještě jednou slavit, ovšem Zemanova rána se od jedné tyčky odrazila do druhé. Rozhodčí u videa zjistili, že puk čáru nepřešel.

Ve druhé třetině naopak do soupeře bušil Motor. Za aktivitu se dočkal odměny, i on své dvě branky slepil do krátkého časového úseku. Kondelíkovo nahození si nejprve srazil za vlastní záda brankář Tomek, pak mu puk střelou z otočky poslal nad rameno kapitán Gulaš. Za 92 vteřin bylo srovnáno.

Vzápětí si mohli domácí vzít vedení zpátky, ovšem Ondřej Kaše své sólo nezužitkoval, nepodařilo se mu kotouč prostrčit mezi Hrachovinovými betony.

Oba celky dostaly ve třetí třetině šanci rozhodnout z jedné přesilové hry, nevyužil ji ani jeden. V prodloužení však České Budějovice vyšla Hovorkova hra vysokou holí draho. Rozhodčí ocenili zásah Ondřej Kašeho do obličeje po shlédnutí videa čtyřminutovým trestem a početní výhodu dorážkou vlastní střely využil Hlava, puk dostal mezi betony brankáře hostů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:37. Koblasa, 03:10. Abdul, 04:40. Zile, 62:39. Hlava Hosté: 02:07. Harris, 33:34. Kondelík, 35:06. Gulaš Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Jícha, Kudrna (A) – O. Kaše (C), Kirk, Abdul – Hlava, Urban, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Hovorka, Gulaši, Štich – Kubík (A), Kondelík, Ordoš – Gulaš (C), F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Harris, D. Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Rozhodčí Cabák, Šindel – Frodl, Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4310 diváků

Kometa Brno - Olomouc 4:3

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:53. Zaťovič, 32:00. Flek, 39:50. Kollár, 57:21. Kollár Hosté: 14:27. Řezníček, 33:24. Navrátil, 59:36. Kunc Sestavy Domácí: Kavan (Lukeš) – Gazda, Ďaloga, Osburn, Ščotka (A), Kaňák, Zahradníček, Svoboda – Moses, Holík, Okál – Kohout, Marcinko (A), Pospíšil – Kratochvíl, Kollár, Kos – Flek, Cingel, Zaťovič (C). Hosté: Konrád (Münch) – Škůrek, Ondrušek (C), Rašner, Řezníček, Černý, Švrček, Sirota – Bambula, Macuh, Kunc – Navrátil, Nahodil (A), Káňa – Klimek, Knotek (A), Kusko – Orsava, Anděl, P. Musil. Rozhodčí Obadal, Vrba – Axman, Rožánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6686 diváků

Liberec - Sparta 3:4

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:58. Hawryluk, 17:32. Flynn, 24:34. Vlach Hosté: 10:26. Řepík, 18:16. Sobotka, 38:47. Horák, 44:08. Horák Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Vlach (A), Bulíř (A), Klíma – Šír, Pérez. Hosté: J. Kovář (34. Kořenář) – Krejčík, Mikliš, Kempný, T. Tomek, Moravčík, Irving, Pavlák – Forman (A), Sobotka (A), Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík – Buchtele, Konečný, Harper – Žmola, M. Vitouch, Mužík. Rozhodčí Úlehla, Květoň – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6846 diváků

Mountfield HK - Pardubice 2:3

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:15. Šťastný, 30:58. Šťastný Hosté: 01:58. Čerešňák, 09:27. Radil, 29:02. Kaut Sestavy Domácí: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Zachar, Jergl (A) – R. Pavlík, Pilař, Eberle (C). Hosté: Will (Klouček) – Hájek, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Paulovič, Sedlák (C), Kaut – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Mandát, Poulíček (A), Cienciala – Říčka, A. Musil, Pochobradský. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Lhotský, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové