Obhájce hokejistů Hradce popsal soud kvůli dopingu: Chceme, ať můžou hrát

Probíhá celé řízení s hokejisty Hradce tak, jak jste čekali?

„Ano, vše probíhá standardně. Jen nějakou dobu trvá, než proběhnou všechny úkony, obě strany si vyměňují písemná podání, znalci chystají svoje posudky. Proto všechno tak trvalo. Jsme rádi, že se podařilo udělat tři jednání a každý z hokejistů má své vlastní řízení.“

Pardon, že vám do toho skáču, ale to je dobře?

„Máte v podstatě dvě možnosti, můžete všechno sloučit do jednoho případu. Skutkově jde o zhruba stejnou podstatu, takže by to šlo. Nebo uděláte všechno natřikrát. Argumentem pro druhou variantu je, že každý z hráčů se může hájit nějak jinak. Výsledkem budou teď tři rozhodnutí a nemyslím si, že by se nějak lišila. Předpokládám, že tři senáty zkoordinují svoje rozhodnutí, aby se od sebe nijak neodlišovala.“

Na druhou stranu, není i rizikem, že se posuzuje prakticky jeden a ten samý případ třikrát, takže právě tři odlišné výsledky vyjít mohou? Pak by z toho byl trochu maglajz, lidově řečeno.