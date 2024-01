První změny: Hradec loví trumf, Třinec ladí návraty. Pardubice omladí?

V Pardubicích končí smlouvy několika hráčům, podpisy nových kontraktů zatím neoznámily s Davidem Ciencialou, Robertem Říčkou, Matejem Paulovičem, Adamem Musilem, Martinem Bučkem ani s Janem Kolářem. Dá se čekat, že Dynamo svůj kádr v létě okysličí. Zbožným přáním je návrat Tomáše Noska, který je momentálně zraněný. U něj je situace taková, že až kývne na návrat do Evropy, majitel klubu Petr Dědek mu otevře dveře. Nenechá ho jít v Česku jinam. Celkově by měl cílit ale na mladší hráče.

Jisté jsou nyní odchody. Dlouho se mluvilo o tom, že až přijde vhodná chvíle, David Cienciala se vrátí domů. Tahle fáze se podle všeho blíží. Po kreativním středním útočníkovi (křídlu) bažily i další extraligové kluby. „Ale Třinci se tady konkurovat nedá,“ řekl jeden z extraligových manažerů. Nejde jen o výši finanční nabídky, ale i o vztah ke klubu.

Anketa Kdo vyhraje základní část extraligy? Pardubice Sparta někdo jiný

Cienciala by se měl vrátit do klubu, kde vyrostl a lze předpokládat, že dostane výraznější pozici, než kterou má teď v Pardubicích. Tam sice patři mezi útočníky, kteří se střídají v první formaci, ale hra se kolem něj netočí. V Třinci by měla.

Oceláři plánují ještě jeden návrat. Obránce Bohumil Jank za ně nastupoval v letech 2016-2018, kdy ještě naplno neuměl využívat svoji mohutnou figuru. V tom se hodně zlepšil, podle informací iSport.cz se nedomluvil na pokračování v Hradci, takže by ho měl ulovit Třinec. Na pozici drsňáka číslo jedna má zatím Richarda Nedomlela, kterému dál běží kontrakt, ale čekal se od něj větší přínos.

Novým přírůstkem do defenzivy Hradce by pak mohl být současný pardubický bek Martin Bučko, na kterého se měl Mountfield HK vyptávat. Účastník MS 2021 má solidní ofenzivní potenciál, který ale v Pardubicích nikdy neprodá naplno. Před hvězdy nad sebou se neprokouše a pro klub plní roli solidní náhrady. Není divu, že tady nechce zůstat věčně. Pokud by si rád znovu zahrál za Slovensko na velké akci, z pozice 7-9 beka v extralize by neměl nikdy šanci.

A když už je řeč o Slovensku...

Mountfield HK by si tady mohl obstarat svoji jedničku pro příští sezonu. „Bohužel situace v brankovišti není ideální a po trhu