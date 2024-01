Varaďův konec v Dynamu: Rozkol se Zadinou a kabinou. Musí se změnit?

Totální šok v extralize vyvolal konec Václava Varadi ve funkci trenéra Pardubic. Dynamo odvolalo kouče, který jen den předtím s týmem zvítězil v O2 areně nad Spartou. „Nevím, jestli se to muselo řešit takhle,” hodnotí koučův vyhazov pardubická legenda a stálý člen Zimáku Michal Mikeska.

V novém díle hokejového podcastu iSport.cz jsme probrali, nakolik byl pardubický krok očekávaná záležitost. „Vzhledem k tomu, že klub je na zásadní kroky připravený a umí je komunikovat dopředu - a tady to byl blesk zčistajasna, bych řekl, že Varaďův konec asi nebyla úplně připravená věc,” soudí redaktor Sportu Pavel Ryšavý.

Na přetřes přišlo i klubové prohlášení, které vzbudilo u hokejové veřejnosti velké pozdvižení. „Vždycky si najdeš něco, kvůli čemu můžeš trenéra vyhodit. Pro mě jsou to dost neurčité a obecné věci, takových najdeš třicet na každém člověku a je to podle mě jen taková berla. Vždy je lepší prevence a něčemu předcházet. Jestli píšou, že nespolupracoval s B týmem, tak jako vedení máš pravidelné schůzky, na které musí docházet,” myslí si Mikeska.

Probrali jsme spolu konkrétní důvody trenérova vyhazovu, kam mohou vést další kroky Václava Varadi a v čem by se mohl změnit pro práci ve velkých organizacích, jestli nemají pardubičtí hráči až příliš velké slovo v klubu a jestli může být Marek Zadina dlouhodobějším řešením na pardubické střídačce. O tom všem mluví v novém Zimáku Michal Mikeska, Pavel Ryšavý a Martin Vait.

0:00 Očekával se konec Varadi? Byl vyhazov správný a co klubové prohlášení?

11:02 Jak reaguje Varaďa na odvolání v Pardubicích? Co urážky? Jak měl trenér ztratit kabinu? Mají hráči v Dynamu až příliš velkou moc?

22:16 Co znamená Varaďův konec pro šance Pardubic na titul? Rozhádal se Varaďa s asistentem Zadinou?

31:25 Musí se Varaďa změnit pro velké kluby?

37:16 Je Zadina trenér pro dlouhodobější spolupráci?

47:58 Změní Pardubice styl hry pod Zadinou?