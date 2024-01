Paradox Varaďova konce: na Spartě si mnou ruce. Ale v kabině Pardubic taky

Trochu se myšlenky obrací k Třinci. Kdo se pohybuje v zákulisí, moc dobře ví, že i hráči Ocelářů dříve brblali. Jenže časem pochopili, že klídek a teplíčko k triumfům nevede. A tak zatnuli zuby a Varaďovu nepříjemnou a na české poměry absolutně neznámou doktrínu podstoupili.

Dril jim přinesl zlaté medaile, velké prémie a obrovské společné zážitky. Je to podobné, jako to kdysi bývalo s dvouletou vojnou. Borci trpěli a pak se smíchem vzpomínali na neuvěřitelné příhody. Osazenstvu třinecké kabiny došlo, že i měsíce jistého nepohodlí za finální produkt stojí.

Podobné věci se dějí i v NHL. Našli byste řadu vítězných a slavných koučů, které by kabina nejradši vynesla v zubech. A pak se všichni s trenérem společně objímali u Stanley Cupu.

Jsou vládci střídaček, kteří chtějí mít s hráči hlavně dobré vztahy. Sázejí na to, že fajn atmosféra je klíčem k úspěchu. Jenže mnohdy vás svede k jisté nepozornosti a liknavosti. A pak máte kouče, posedlé prací a touhou vítězit. Jsou umanutí do morku kostí.

Dělat pro triumf maximum, v režimu 24/7, nedívat se nalevo, napravo. Václav Varaďa takový je. Naprosto uvěřil své praxi s tím, že jiná není možná. Jinou praktikovat odmítá. Žádné ústupky, nic takového. Buďto bude po mém, nebo u toho nebudu.

Jenže podobně je zvyklý pracovat a fungovat Petr Dědek. Někam to v byznysu dotáhl, ani on není zvyklý ustupovat, zatáčet, valí přímo k cíli. Vnímal nespokojenost některých spolupracovníků VV z realizačního týmu a postupem času i kabiny. Ale pořád měl v trenérském kamrlíku toho nejoslavovanějšího. Toho, co v hokejové branži momentálně budí díky výsledkům největší respekt. To jako mám vyhodit Varaďu?!

Ale protože bossem je tu Dědek, tak ve chvíli, kdy došly věci na samou hranu, výstup dopadl tímto způsobem.

Čekal bych, že s Varaďou skončí i Marek Zadina, věrný souputník krále Václava ze zlaté ocelářské éry. Ale ne, převzal mančaft, teď ho má na zádech on. Aspoň na nějakou dobu. Vysvětlení je jediné možné: po lidské stránce si oba kamarádi přestali rozumět.

Varaďa by si měl teoreticky odnést na zádech obrovský batoh odstupného. Takový, jaký v českém hokeji dosud nepadl a asi dlouho nepadne. Hotový jackpot. Ale i tady mohou nastoupit právníci, nikdy nevíte. Vyloučené teď není nic. A co se dalšího působení týká? Pokud nebude vyloženě chtít, nemusí hromadu let trénovat. Anebo jo, pro radost, třeba ve Vítkovicích… Reálnější je ale spíš cizina. Časem.

A co teď na východě Čech? Pokud hráči Pardubic začnou praktikovat jiný hokej, daleko otevřenější a ofenzivnější, začne se logicky a nahlas mluvit o tom, že Varaďův neobvyklý konec je i jejich práce. Bude to ta správná cesta před blížícím se play off? Čítanková asi ne. Hráči berou osud do svých rukou, v klubu si nejspíš vyhodnotili, že to zvládnou. Že by je mohla hnát silná motivace dokázat Varaďovi, že k titulu vede i jejich vnímání hokeje a vzájemné spolupráce. Jaksi lidštější. Tenhle faktor bych nepodceňoval.

V každém případě, na Spartě si mnou ruce. Největší rival Dynama si nemohl přát nic jiného, než že se jeho úhlavní sok začne drolit zevnitř.

