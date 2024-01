Válec Kometa! Flek: Nejlepší období v sezoně. Bukartsové koušou debakl

Trenéři je postavili do jedné lajny, do středu jim dali Marcela Barinku. Jenže Roberts a Rihards Bukarts zapadli do vítkovického marastu. Na klubové úrovni se k sobě vrátili po šesti a půl letech. Na podzim 2017 to zkoušeli ve Zlíně, jenže Rihards nezapadl do kabiny ani herního stylu. Pakoval se po sedmnácti partiích. Nové extraligové angažmá rovněž nezačal dobře. „Svezl se s celým týmem,“ uvedl asistent Jiří Veber. „Viděli jsme ho na tréninku, má solidní bruslení. Ale samozřejmě se udělal proto, aby podpořil ofenzivu,“ dodal obecné fráze.

Lotyšský reprezentant mění kluby každý rok, za posledních osm let jich vystřídal jedenáct! Nikde dlouho nevydrží, mívá problémy zapadnout do týmu. Jistě i na popud bratra Robertse, zavedeného útočníka v tuzemské soutěži, ho Ostravané v lednu vysvobodili ze švýcarského „zajetí“. (11 utkání, 1+1) Určitě od něj čekají víc, než ukázal v „Rondu“. Ve druhé třetině udělal rychle po sobě dva takřka identické fauly (podražení), za jeden pak hosté pykali pátým gólem v oslabení tři na pět.

Na ledě zářili výhradně borci v bílomodrém, primárně Jan Ščotka (1+2), Jakub Flek (2+1), Zach Osburn (1+1), Kristián Pospíšil (1+1) a v bráně teenager Jan Kavan. Komeťáckou smršť v prostředí části hry odnesl brankář Matěj Machovský, jenž se po Flekově přesilovkové ráně nechal vyměnit Lukášem Klimešem. Domácí chytli lauf, zapsali čtvrtý tříbodový triumf v kuse. Lepí jim to.

Zadek drží osmnáctiletý kliďas Kavan, který vystřihl další působivé představení. Jako by zelenáč neměl nervy. V kabině se přitom nijak neprojevuje. Jednoduše: mlčí. Kvůli tomu je terčem legrácek. „Řekneme mu, ať už nemluví, že nás z něj bolí hlava. Je hrozně tichý, ale časem se určitě otrká,“ popsal s úsměvem Flek. Za Kavana mluví výkony. „Je skvělý. V první třetině nám dal šanci vyhrát. Už několikátý zápas dokázal, že na to má. Drží nás,“ chválil objev v brankovišti.

Z beků vykazuje nadstandardní produktivitu Ščotka a v útoku frčí Flek, který pobral za posledních pět zápasů 13 bodů! „Skvěle nám teď jdou přesilovky. S klukama jsme si v lajně sedli, řekli jsme si, co chceme jeden od druhého. Na ledě se nepřekvapujeme a od toho se všechno odvíjí. Je to i o spoluhráčích,“ líčil reprezentant. Jeho sebevědomí po bodové sklizni roste. Je vidět, že si věří i na koncovku. „Cítím se uvolněnější. A věřím i klukům, kteří mají taky super fazonu. Každý si na ledě plní, co má,“ doplnil spokojeně.

Extra bonusy? Tři proměněné přesilovky. A taky se premiérově v nejvyšší soutěži trefil mladík Jan Ekrt (19), jenž ve svém pátém startu překvapil Machovského průstřelem z úhlu mezi betony. Po trejdu z Mladé Boleslavi poprvé napnul síť zadák Zach Osburn. V početní výhodě se u levého mantinelu opřel do puku a přivítal v práci střídajícího Klimeše. Za jasného stavu si mohli vítězové dovolit posílat na led sedmého obránce Denise Svobodu (18), dalšího juniora. A k tomu oslavit prolomení střeleckého prokletí Martina Kohouta, který naposledy skóroval loni 12. října a ve středu s Litvínovem zazdil několik šancí. „Teď to tam konečně krásně vymetl,“ ocenil Flek.

Vítkovičtí připravili Kavana o čistý štít na začátku třetí třetiny, kdy perfektně zamířil z křídla bek Willie Raskob. Další plusy jejich nedisciplinovaný výkon nenabídl. „Nezvládli jsme to. Mladý Kavan chytal výborně. Vůbec bych náš nedůsledný výkon neházel na to, že jsme byli unavení po Lize mistrů ve Švédsku,“ odmítl berličku Veber.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:40. Pospíšil, 22:15. Ekrt, 27:44. Ščotka, 30:06. Flek, 33:13. Osburn, 41:11. Kohout, 43:05. Flek Hosté: 40:18. Raskob Sestavy Domácí: Kavan (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Osburn, Kaňák, Hrbas, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Zbořil – Kollár, Kohout, Moses – Okál, Ekrt, Kratochvíl. Hosté: Machovský (31. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Bukarts, Barinka, Bukarts – Kalus, Claireaux, Vondráček – Dej (A), Krieger, Přibyl. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Lhotský, Hnát. Stadion Winning Group Arena Návštěva 7049 diváků

