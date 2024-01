Dynamo pod Zadinou otočilo s Energií. Sparta je dál první, Brno - Vítkovice 7:1

Pardubický gólman Roman Will během utkání v Karlových Varech • ČTK / Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Pardubice 3:4 v prodl.

Hokejisté Pardubic při extraligové premiéře Marka Zadiny v roli hlavního kouče uspěli a protáhli vítěznou sérii na pět utkání. Dynamo v prvním vystoupení po čtvrtečním odvolání Václava Varadi prohrávalo ještě na začátku 47. minuty duelu 37. kola v Karlových Varech 0:3, přesto nakonec Východočeši vyhráli 4:3 v prodloužení. V čase 63:43 rozhodl v přesilovce Martin Kaut. Domácí prohráli počtvrté za sebou, po třech zápasech s nulou si připsali alespoň bod.

Pardubičtí nezačali po čtvrtečním zemětřesení v realizačním týmu vůbec dobře. Kaut a Kolář sice v úvodu prověřili pozornost domácího gólmana Habala, ale jako první se prosadili hráči Energie. Na začátku sedmé minuty fauloval Hájek a Hladonik ho gólovou ranou vrátil předčasně zpátky do hry. Na konci 19. minuty navíc zvýšil výstavní střelou Hladonik.

Na začátku druhé třetiny to chvilku vypadalo, že favorizovaní Pardubičtí přeřadí na vyšší rychlostí stupeň, ale tento dojem vzal rychle za své. Dlouho se pak hrálo bez většího vzruchu před oběma brankami. Teprve až po vyloučení Sedláka pálil Černoch z kruhu, jeho tečovaná rána však skončila těsně vedle pardubické branky a na stavu 2:0 se nic nezměnilo.

Ze třetího dějství uteklo jen 68 sekund a domácí přiblížil k velmi cennému skalpu Jiskra, když střelou přes obránce na Willovu lapačku zvýšil na 3:0. Odpověď mohla přijít bleskově, Radil však v přesilovce po Redlichově faulu zakončil pouze do levé tyčky. Už při hře v pěti na obou stranách pálil nebezpečně Paulovič, ale Habal byl při zákroku lapačkou dostatečně rychlý.

Ve 47. minutě už ale hosté Habalovo kouzlo prolomili. Za zády strážce karlovarského brankoviště skončilo nahození Košťálka, jenž využil toho, že Habal měl zakrytý výhled. Také Západočeši měli možnost ihned odpovědět na inkasovaný gól. Černoch však ve stoprocentní šanci netrefil naplno kotouč a jen chvilku po něm neuspěl ani Beránek.

Mrzet musely domácí nevyužité příležitosti o to víc, když v 51. minutě snížil na rozdíl jediné branky Paulovič. Karlovarská střídačka zareagovala oddechovým časem. Tlak Dynama ale pokračoval a v polovině 55. minuty vyústil ve Dvořákovo vyrovnání. Hned po deseti sekundách musel na trestnou lavici Procházka a hosté mohli dokonat obrat, ale Karlovarští odolali. Když pak nevyužili v závěru přesilovku ani domácí, pokračovalo se dál.

V prodloužení střídala na obou stranách jedna šance druhou. Tu největší měl Radil, jenž nedokázal zkrotit puk, aby zakončil do prázdné branky. V čase 63:09 se však proti pravidlům provinil Hladonik a Kaut střelou z kruhu bez přípravy dokonal velký obrat.

Litvínov - Kladno 4:3

Hokejisté Litvínova porazili v 37. kole extraligy doma poslední Kladno 4:3 a zabrali po dvou prohrách. Dvěma góly k tomu přispěl Nicolas Hlava, který zamířil na sever Čech předloni právě z týmu Rytířů. Kladno si připsalo sedmou porážku za sebou a ztrácí na třináctou Mladou Boleslav už dva body. Má však tři zápasy k dobru.

Utkání s podtitulem Zápas pro legendy, při němž domácí ocenili na tři desítky hráčů s deseti a více sezonami za Litvínov, začali lépe Severočeši. Už po pár vteřinách se v první šanci ocitl Koblasa. V páté minutě už udeřili. Ujala se Abdulova teč po Urbanově střele.

Slovenský debutant Nemčík v dresu hostů, čerstvá posila z Dukly Trenčín, se brzy uvedl bitkou s domácí tvrďákem Havelkou. Přetáhl mu dres, ale soupeř ho pak povalil na led. Po měsíci a půl se do kladenské sestavy vrátil uzdravený útočník Frolík, jenže jeho vyloučení v závěru první části přišlo Rytíře draho. Přesilovou hru využil střelou zblízka Hlava jen tři vteřiny před první sirénou.

Kladno se ve druhé třetině dostalo na dostřel rovněž díky brance v početní výhodě. Stačilo mu 12 sekund, aby potrestal Havelkovo nedovolené bránění. Ostrou střelou bez přípravy se prosadil Tralmaks, který už předtím trefil horní tyčku.

Svižný a řízný hokej zaplněný Zimní stadion Ivana Hlinky bavil. Domácí Ondřej Kaše nabudil tribuny nastřelenou tyčkou, pak se potvrdilo nedáš - dostaneš. Kladenský Melka sám před Tomkem neuspěl, vzápětí se Litvínov dostal do přečíslení tří proti jednomu a Koblasa puk uklízel do odkryté branky před přesouvajícím se Bowem. A nedlouho poté vyhořeli Středočeši v další tutovce, dva byli před Tomkem, jenže Sideroff branku přestřelil.

Stejně jako Litvínov v první, i Kladno ve druhé třetině dalo gól těsně před pauzou. Podniklo rychlý protiútok a po přihrávce kapitána Smoleňáka puk u vzdálenější tyčky uklízel Ticháček a snížil na 2:3.

Ve třetí třetině znovu nejprve hosté promarnili jasnou šanci, když sám na brankáře jel Smoleňák, ale trefil vyrážečku. A hned inkasovali. Střela Davida Kašeho se od tyčky odrazila k Hlavovi, který nekompromisně dorážel. Rytíři se však znovu vrátili na kontakt, při signalizované výhodě využil brejk u tyčky Melka po Smoleňákově pasu. Vyrovnat už Kladno nezvládlo, ačkoli hrálo dlouho power play.

Třinec - České Budějovice 4:3 v prodl.

Třinečtí hokejisté porazili ve 37. kole extraligy na svém ledě České Budějovice 4:3 v prodloužení. Rozhodl Martin Růžička, který navíc asistoval ve druhé třetině u všech tří gólů v přesilových hrách při obratu z 0:2. Za hosty dvakrát skóroval Adam Kubík, který vstřelil druhý gól týmu a ve 48. minutě vyrovnal na 3:3. V sestavě Třince scházel slovenský útočník Richard Pánik, který byl měl zamířit do Pardubic výměnou za forvarda Davida Ciencialu.

Úvodní šanci zápasu zahodil domácí Hrehorčák, proti jehož dorážce do odkryté branky se Hrachovina rychle přesunul. Na druhé straně pustil Mazanec první střelu: obránce Kachyňa dostal puk do jízdy a z levého kruhu zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Vedení hostů zvýšil Kubik v přesilové hře ranou z pravého kruhu pod horní tyč.

Domácí nechali v úvodní třetině ještě dvakrát vyniknout Hrachovinu. Čacho v přečíslení dva na jednoho předložil puk ideálně Draveckému, proti kterému se hostující brankář opět bleskurychle přemístil. V další gólové situaci jej Kundrátek nepřelstil bekhendovým blafákem. Třinec šel do kabin za stavu 0:2 i přes střeleckou převahu 18:6.

Oceláři se radovalo z gólu až ve 26. minutě, ve které se prosadil v přesilové hře Nestrašil střelou z pravého kruhu. Vzápětí mohl hostům vrátit dvoubrankový náskok Gulaš s Kondelíkem, ale Mazanec byl proti. Obhájce titulu překlopil skóre během 57 sekund v dalších přesilových hrách. Střílenou přihrávku Jeřábka usměrnil do sítě Voženílek. Obrat Ocelářů završil Roman. Domácím stačilo k využití přesilových her sedm minut a 32 sekund.

Mazanec se vytáhl v úvodu třetí třetiny při šancích Tomana a Štencela. Na druhé straně podržel hosty Hrachovina, který zastavil gólové střely Walegy, Nestrašila i Voženílka.

Třinec udolal České Budějovice v posledním domácím startu 3:2, stejný výsledek ale odmítl Kubík a po pasu Ordoše uklidil puk do prázdné branky. Hosté poté promarnili dvě přesilové hry, ve kterých zahodili gólové šance Ordoš, Pýcha a při dorážce do odkryté branky zaváhal Gulaš. Prodloužení neodvrátil ani v 57. minutě zblízka Kondelík.

Zápas rozhodl až Růžička, který si vyjel z útočného pásma, aby nabral rychlost, přebruslil bránící hráče a střelou do horního růžku zařídil domácím bonusový bod. Zkušený útočník pokořil v extralize podesáté v kariéře hranici 40 bodů v základní části.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „V první třetině, kterou jsme prohráli 0:2, jsem neměl hráčům co vytknout. Měli jsme osmnáct střel, hosté čtyři nebo pět. Výkon byl dobrý i ve druhé třetině, ve které jsme využili přesilové hry a hráli dobrý hokej. Možná ve třetí jsme se dostali trošičku pod psychický tlak. Chtěli jsme uspět a po inkasovaném gólu jsme hru zatáhli více, hosté měli vyložené šance. Mazi (brankář Marek Mazanec) nás podržel a Růža (Martin Růžička) to skvěle otočil, dal gól. I za dva body jsme spokojeni. Budějky jsou těžký soupeř.“

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „V první třetině jsme šli do dvougólového vedení, ale soupeř měl šance, které neproměnil. Podržel nás brankář a nehráli jsme zase tak skvěle, jak vypadal výsledek. Propadli jsme ve druhé třetině. Soupeř nás trestal nejen v přesilovkách, byli jsme pasivní. Naopak ve třetí třetině jsme hráli aktivně, vytvořili jsme si šance. Pocity jsou ale ze zápasu rozporuplné. Možná dobrý bod, ale čekáme vyrovnanější ustálenější výkony (během celého zápasu).“

Mladá Boleslav - Plzeň 1:2 po náj.

Mountfield HK - Sparta 2:3 po náj.

Kometa - Vítkovice 7:1

Hokejisté Brna deklasovali ve 37. kole extraligy Vítkovice 7:1 a naplno bodovali počtvrté za sebou. Základ vysoké výhry položila Kometa čtyřmi brankami ve druhé třetině, dva góly a jednu asistenci si připsal Jakub Flek, bilanci 1+2 měl obránce Jan Ščotka. Kometa se posunula v tabulce na šestou příčku. Vítkovicím, které prohrály třetí ze čtyř posledních duelů, patří stále dvanáctá pozice.

V dresu Vítkovic se poprvé objevil po boku svého bratra Robertse lotyšský reprezentant Rihards Bukarts a hned při svém druhém pobytu na ledě pořádně prověřil mladého brněnského gólmana Kavana. Semifinalista Ligy mistrů tak dal jasně najevo, že nepřijel pouze bránit, nebezpečím zaváněly i střely Barinky a Deje.

Kometa ve vyrovnaném prvním dějství spoléhala na rychlé výpady, Flekův, Ďalogův i Marcinkův pokus ale Machovského v ostravské svatyni nevyvedly z klidu. Vedoucí gól Brna se zrodil po pěkné kombinaci druhého útoku, když po nezištné přihrávce Ščotky střílel do odkryté brány Pospíšil. Vítkovice odpověděly sprškou střel a šancí, všechny měly ale stejnou poslední instanci v osobě gólmana Kavana.

V úvodu druhé třetiny si slabší chvilku vybral vítkovický gólman Machovský, jehož z úhlu překonal Ekrt a zaznamenal tak svoji první extraligovou branku.

Kometa pak přestála nápor hostí, opět s velkým přispěním Kavana a svému protivníkovi dala lekci z produktivity. Flek našel z pravého křídla najíždějícího obránce Ščotku, který prostřelil Machovského a skóroval ve druhém duelu po sobě. Do velké herní pohody Jihomoravanů zapadla i jejich první přesilovka, po kombinaci zkušených Ščotky a Fleka se druhý jmenovaný prosadil střelou k tyči a vyhnal Machovského z vítkovické branky.

Ani Klimešovi ovšem nevydrželo čisté konto dlouho. V početní výhodě dvou hráčů na ledě se premiérově v brněnském dresu prosadil obránce Osburn a stanovil tak pětibrankový rozdíl.

Vítkovicím zlepšil náladu gól po 18 vteřinách třetí třetiny, kdy se trefil přesnou ranou do šibenice obránce Raskob, ale za necelou minutu je zmrazila šestá branka Brna, jejímž autorem byl Kohout. Zbořil sice vzápětí neproměnil trestné střílení, kanonáda Komety ale pokračovala, podruhé v zápase se trefil Flek. Brňané dohrávali duel v exhibičním tempu, ale další gól už nepřidali. Zůstali tak jednu trefu za vyrovnáním sezonního rekordního vítězství, kdy v listopadu porazili Kladno 8:1.

Kometa tak včetně jarní čtvrtfinálové série přerušila sérii tří výher Vítkovic.

Hlasy trenérů:

Jiří Otoupalík (Brno): „Podali jsme zase dobrý týmový výkon, opět výrazně podpořeným Honzou Kavanem v brance, který nás zejména v první třetině podržel. Rozhodující bylo také to, že jsme konečně proměňovali vypracované příležitosti a to vše jsme zužitkovali v zisk tří bodů.“

Jiří Veber (Vítkovice): „První třetina nebyla z naší strany špatná a z pohledu na celé utkání byla rozhodující. Vytvořili jsme si šance, chyběl nám důraz před brankou, měli jsme tam špatné momenty v defenzívě, které se pak projevily ve druhé třetině, nedůslednost v naší obranné hře soupeř využil a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Prostě jsme to dnes nezvládli.“

Liberec - Olomouc 5:2

