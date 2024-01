Ocelář Růžička sestřelil Budějovice a promluvil k Varaďovi: Nás neurážel

V každém utkání dokazuje, že stále umí a je v něm ofenzivní oheň. Martin Růžička byl ve 37. kole Tipsport extraligy proti Českým Budějovicím u všech klíčových akcí Ocelářů. Třikrát založil gólové akce z přesilovek ve druhé třetině a v prodloužení si povodil všechny tři soupeře. Mimo jiné i Milana Gulaše, kterému pak po zápase odnesl na památku svoji hokejku. „Říkal, že chce hokejku pro malého, tak mu ji dám,“ pousmál se Růžička.

V prodloužení znovu ukázal svoji hokejovou genialitu. Martin Růžička s pukem na hokejce vyjel z útočného pásma, zdálo se, že vrátí puk obraně a půjde střídat. Místo toho udělal rychlou otočku, prosmýkl se kolem tří budějovických hráčů a suverénně zavěsil.

„Určitě jsem to tak neplánoval, reagoval jsem na hráče z Budějovic,“ popisoval třinecký útočník. „Viděl jsem, že dva kluci šli střídat, možná je to lehce zmátlo, tak jsem to zkusil. Sil už jsem sice taky neměl úplně moc, ale otevřel se tam prostor a vyšlo. Takže super.“

Z posledních deseti dnů Martin Růžička nasbíral 10 bodů (2+8) a znovu se vyšvihl na špici kanadského bodování. Pro něj žádná novinka. Po Petru Leškovi se stal teprve druhým borcem extraligy, který se v deseti sezonách dostal přes 40 bodů. „Sám sebe chválit nebudu, hlavně je skvělé, že se nám povedlo zápas vyhrát. Body potřebujeme, každý je důležitý.“

Na Růžičkovi, stejně jako na dalších zkušenějších hráčích Ocelářů, je znát, že leden bývá klíčovou fází základní části. V ní už se pomalu chřestí zbraněmi pro play off. „Blíží se to,“ pousmál se Růžička. „Je potřeba se na to připravit jako tým, i jako hráč individuálně. My starší už víme, o čem to je, takže se snažíme připravit sami, i týmově.“

Po duelu Martin Růžička reagoval i na otázky k nečekanému odvolání Václava Varadi. V Třinci s ním hrával, při prvním titulu v roce 2011 spolu byli ve formaci. Zažil ho i jako trenéra, společně pak byli u dalších tří titulů.

„Samozřejmě jsem byl překvapený. Jako každý,“ řekl Růžička. „Úplně nevidím do hokeje v Pardubicích, sami vědí víc, co se tam děje, ale byl jsem překvapený.“ Uznává, že podle průběžných výsledků Pardubic to na odvolání nebylo. Při otázce, zda i je někdy Varaďa v zápalu urážel, jak se praví v pardubickém komuniké, přibrzdil třineckého útočníka tiskový mluvčí. S tím, že nebudou řešit trenéra soupeřů.

Růžička i tak odpověděl poměrně jasně. „Ne, neurážel.“ Na celém třineckém stadionu bylo Varaďovo nečekané odvolání samozřejmě téma. Fanoušci o něm čile debatovali, nechápali. Trenér Zdeněk Moták, který Oceláře v minulé sezoně dovedl Oceláře společně s Vladimírem Orsághem k pátému titulu v historii, nechtěl téma rozebírat. „Ani to nechci řešit, nepřísluší mi to,“ pokrčil po zápase rameny. „Asi to bylo překvapení pro všechny, ale nemám s tím nic společného.“

Sdílnější byl v otázce návratu Davida Ciencialy, který se přesune z Pardubic výměnou za Richarda Pánika. „Nabízela se tato výměna, tak jsme do toho šli,“ řekl Moták. „Není to stále ještě potvrzené, nicméně David je hráč, který tady hokejově vyrostl. Jsme velice rádi, že právě on přichází, bude to další stavební kámen. Doufám, že bude pro mužstvo velkým přínosem.“

Do Třince už dorazil i kanadský útočník Adam Helewka (28) z finské Saipy (34 zápasů/ 7+9). Jeho přestup se dotahuje. „Sehnat kvalitního centra je velice těžké, hledali jsme a doufám, že našli. Doufám, že také bude posilou a zabudujeme ho hned. Hned ho hodíme do vody,“ dodal Moták.

