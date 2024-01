Zadina o Varaďovi i nabídce: Tuhle šanci dvakrát za život nedostanete

Začněme divočinou v Karlových Varech. Co říkáte obratu z 0:3 na 4:3?

„Nepomohl nám inkasovaný gól v oslabení, pak jsme dostali další gól. Furt jsme věřili. Na hráče jsem apeloval, že nic není nemožné. Jsme silný tým, to jsme potvrdili. Jsem za kluky moc rád. Obrovská pochvala do kabiny za výkon ve třetí třetině a obrat. A rovnou bych chtěl jednu věc uzavřít.“

Povídejte.

„Co se píše v médiích a rozebírá v různých podcastech a na sociálních sítích. Musím se ohradit. S Vencou Varaďou jsem měl dobré vztahy. Koučoval jsem s ním šest let, nikdy bych ho nepodrazil a nemydlil mu schody. Nejsem takový člověk, abych šel proti němu. Že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula, je v plné kompetenci našeho vedení. Já rozhodnutí respektuji. Nejsem člověk, že bych někoho podrazil.“

Prozradíte, proč jste chtěl kvůli Václavu Varaďovi na podzim končit?

„Víte, že tam nějaké věci byly a nejen se mnou. Nechtěl bych to dál nijak komentovat, protože jde o interní věci. Mohlo jít o chybu v komunikaci, ale nic velkého v tom nebylo.“

Záleží vám hodně, aby vás lidé nespojovali nijak s koncem Václava Varadi?

„Ano, protože takový člověk nejsem, že bych hrál nějaké nekalé hry. Za tím si stoprocentně stojím. Musím se ohradit proti podsouvání podobných věcí, v životě bych to neudělal.“

S Varaďou jste po jeho konci v klubu mluvil?

„Volali jsme si.“

Popřál vám štěstí?

„Popovídali jsme si a to bylo celý.“

Takže nepopřál?

„To neříkám.“

Měl jste vlastně nějaký čas na rozmyšlenou, jestli tým převzít jako hlavní trenér?

„Popravdě, ve čtvrtek v jednu hodinu odpoledne si mě zavolalo vedení a pověřilo mě touhle funkcí. Na rozmyšlenou jsem neměl žádný čas.“

Takže šlo jen o to, jestli si věříte?

„Rozhodl jsem se hned. A věřím si, že jsem posbíral spoustu zkušeností, jak se chovat v kritických situacích. Sedm let jsem dělal asistenta a hodně toho načerpal od Venci i Radima Rulíka, abych tuhle roli zvládl. Náš tým je charakterově výborný. Tuhle šanci dvakrát za život nedostanete, a tak jsem do toho šel. Vážím si toho, že mi vedení dalo důvěru. Pardubice jsou top organizace v Česku. Udělám všechno, aby tým šlapal a udrželi jsme se co nejvýš.“

Když jste naťukl oba trenéry, vyznávají jiné pojetí hokeje. Ke kterému budete mít blíž vy?

„Mám na to svůj pohled, s Vencou jsme měli podobný na hru i hráče. Líbil se mi projev i pod Radimem a jeho názory. Od každého jsem si vzal něco a utvořil jsem si svůj náhled na hokej.“

A první pokyny asi nebyly ani tak o taktice, jako spíš o zklidnění týmu po turbulenci kolem Varadi?

„Přesně tak. Apelovali jsme na kluky, aby byli v klidu. I za stavu 0:3 nebyl čas na paniku. Hráče jsme uklidňovali tím, že jim stále věříme. Kluci nám všechno vrátili, jsme za to moc rádi.“

Máte si skládat i realizační tým. Do kdy chcete mít nová jména k sobě a už tušíte, o koho půjde?

„Všechno je hrozně rychlé a hektické. Potřebuju se zamyslet, probrat možnosti a třeba přivést člověka, který pojede s námi na jedné vlně.“

V prohlášení klubu stojí, že byl pod Václavem Varaďou problém s atmosférou v kabině a urážel členy realizačního týmu. Znáte se dlouho. Je to zklamání?

„Nechtěl bych to komentovat. Jde o interní věc našeho klubu. Vedení se takhle rozhodlo a pro nás jde o uzavřenou věc.“

Rozumím, ale k Varaďovi jste měl blízko. Necítíte vnitřně zvláštní pocit?

„Chci, aby hráči měli klid na práci, to je pro mě nejdůležitější. Takže se nezlobte, ale tím bych tohle chtěl ukončit.“

Věděl jste, že skončí i Aleš Krátoška?

„Aleš se rozhodl sám, řešil všechno ráno s vedením. Ale znovu jde o interní věc klubu, já ji jenom přijal a soustředil se na svoji práci.“

