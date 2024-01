Pánik po trejdu hned proti Třinci: Někdo nemusí, když mu jdete pod kůži

Fanoušci Pardubic děkují Davidu Ciencialovi poté, co byl vyměněn do Třince • Michal Beránek / Sport

Celkem pikantní, že první zápas po trejdu s Třincem hrajete proti Ocelářům, co myslíte?

„Ano, vyšlo to zajímavě. Už jsem nějaký trejd zažil, ale je pravda, že nikdy se mi nestalo, co teď. Těší mě, že jsme začali výhrou, to je pro mě nejdůležitější.“

Vypadalo to, že s Markem Mazancem jste měl pár příjemných diskuzí, zato s Martinem Růžičkou jste po sobě spíš štěkali. Přiblížíte, o co šlo?

„Vím, že někteří hráči nemají, když jim jdete trochu pod kůži. Tohle je taky součást mojí hry, tak jsem se jen snažil dělat, co mám.“

Kromě toho jste měl i tři střely, nemrzí, že se jedna rovnou neujala?

„Trochu. (usměje se) Šance tam byly, šel jsem sám na bránu a trochu jsem u toho zpanikařil. Ale beru to pozitivně, že jsem se do příležitostí hned dostal. Doufám, že můj čas přijde, až to tým bude nejvíc potřebovat a pak nějaké góly dám.“

Stihl jste při nájezdu pomyslet na to, že Mazance znáte a dalo by se vymyslet, co na něj?

„Vnímáte to, ale střela mi hlavně absolutně nesedla. Trochu mi poskakoval puk, chtěl jsem trefit mezeru mezi nohama, ale místo toho vyšla střela do břicha. Ale i on ví, co dělám, takže to je takové vzájemné. Někdy je na škodu takhle myslet, lepší je vypnout hlavu, podívat se na brankáře, kde stojí a vytáhnout jen nejvhodnější řešení.“

Hned jste dostal místo v prvním útoku se Sedlákem a Hykou . Spolupráce bude fungovat?

„Napoprvé to bylo fajn, pár šancí jsme měli. Škoda, že tam nic nepadlo, ale hráli jsme v útočném pásmu dobře. Těším se na další zápasy.“

Lukáš Sedlák je jedním z nejvýraznějších hráčů extraligy, od vás se s 500 zápasy v NHL taky čeká dost. Porovnáte se vedle sebe nějak?

„Hrajeme hlavně spolu, takže je potřeba, abychom znamenali pro tým přínos. Budu se snažit hrát moji hru, forčekovat, vybojovat pro kluky puky. Oni jsou na kotouči velmi silní, takže moje úloha bude jim k puku pomoci a pak někde čekat otevřený na střelu. Doufám, že to půjde.“

Tušil jste, že vaše pozice v Třinci míří k výměně, nebo jste si o ni třeba i řekl?

„Bylo to takové vzájemné. Přišel jsem do extraligy vyhrát titul, podepsal jsem v Třinci. Když se řešil trejd, tak Pardubice byly mojí první volbou. Mám radost, že byl zájem i z druhé strany. Stala se výměna, teď jsem tady a těším se, na každý další zápas. Věřím, že budeme v akci co nejdéle.“

V Třinci si to nesedlo, jak jste si představoval?

„Bylo tam víc faktorů, které mi nesedly. Myslím, že jsme se rozešli ale v dobrém. Třinec získal skvělého hráče, Pardubice mě, snad budou všichni spokojení. Na Třinec neřeknu ale jediné špatné slovo, vyrůstal jsem tam, mám na klub i město skvělé vzpomínky. Jsou tam super lidi.“

