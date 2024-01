Varaďa překvapil i Vondráčka. Z Vítkovic do Dynama? Vím, ale neřeknu

V našlapaném kádru Pardubic ztratil urostlý bijec Tomáš Vondráček místo. Za Dynamo odehrál 19 zápasů, připsal si čtyři body (3+1), poslední gól vstřelil 29. října při demolici Kladna (6:2). Od Václava Varadi, teď už bývalého pardubického trenéra, dostával extraligový šampion z let 2017 a 2018 v průměru deset minut čistého času na zápas. Na nějaký čas úplně vypadl z rotace. I proto v prosinci přijal nabídku z Vítkovic.

S nimi se Vondráček na začátku prosince předběžně dohodl na kontraktu do 31. ledna 2024. Zatím odehrál 11 ligových zápasů, má z nich tři body (1+2). V Lize mistrů ze tří duelů čtyři body (3+1), hattrickem se blýsknul ve čtvrtfinále soutěže proti švýcarskému Rapperswilu. „V Pardubicích jsem dlouho nehrál, v podstatě jsem jen trénoval a trénink zápas nenahradí... Tak snad budu prospěšný,“ říkal Vondráček po příchodu do Ostravy.

Ani ve Vítkovicích sice nesbírá body po hrstech, ale rozhodně je platný. V oslabeních je důrazný, díky dlouhým pažím i hokejce posbírá hromady puků. Proti Litvínovu ukázal i dobré čtení hry. Vystihnul litvínovský pas na hraně svého obranného pásma, ujel a pohotově zavěsil.

Co se pro něj změnilo nečekaným koncem Václava Varadi v Pardubicích? Bude se vracet podle plánu na konci ledna, nebo se dál domluví s Vítkovicemi? „Nějaké zprávy mám, asi už to vím, ale není to na sto procent, tak to zatím říkat nebudu,“ reagoval neurčitě Vondráček.

Rozebírat nechtěl ani Varaďův konec. „Asi se na mě budete zlobit, ale nevyjadřoval bych se k tomu, je to věc Pardubic. A já tam nejsem.“ Jestli byl překvapený? „To asi každého. Jak to překvapilo vás, tak i mě. Volal jsem si s klukama, řešili jsme to, ale víc k tomu říkat nebudu.“

Ve Vítkovicích sice momentálně také skáče na led ve čtvrté formaci, ale časové vytížení má oproti bývalému zaměstnavateli vyšší. Proti Litvínovu zhruba 12 minut čistého času, v průměru 14:54 minuty na zápas. Díky Vondráčkovi a Jonáši Peterkovi se čtvrtý útok postaral o dvě branky.

„Hlavně jsme žádný nedostali a dva vstřelené k tomu jsou snad dobré,“ glosoval urostlý útočník. „Po Brnu (1:7) jsme si museli něco říct. Jsem rád, že jsme vysokou prohru odčinili.“

Mrzelo ho, že si Lukáš Klimeš nepřipsal nulu. Měl 37 zákroků, o čisté konto ho přesilovkovou tečí v 53. minutě za stavu 4:0 připravil Nicolas Hlava. „Klimson by si nulu zasloužil, nic z něj nevypadlo, držel nás. Škoda, že jsme ještě jednu přesilovku neubránili,“ dodal Vondráček.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:49. Vondráček, 31:28. Kalus, 35:59. Peterek, 45:53. Lakatoš, 52:35. Chlán Hosté: 52:07. Hlava Sestavy Domácí: Klimeš (Dolejš) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Ro. Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Ri. Bukarts – Peterek, Šoustal, Vondráček. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A), Šalda – Kudrna, Jurčík, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Zygmunt, Urban, Havelka. Rozhodčí R. Šír, J. Ondráček – M. Hlavatý, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 693 diváků