Dynamo je pod Zadinou opět v čele, Vary podruhé loupily na Spartě

Fanoušci Pardubic děkují Davidu Ciencialovi poté, co byl vyměněn do Třince • Michal Beránek / Sport

Další loupež v O2 areně obstaral Černoch

Obránce Sparty Tomek hned na konci první úvodní minuty zazvonil na tyčku. Do vedení však šli vzápětí hosté, když svou vlastní střelu propasíroval z dorážky za Kořenářova záda Kofroň. Sparta rychle odpověděla, když si pěkně najel do středu za kruhy Krejčík a prostřelil Frodla. Před přestávkou zakončoval Řepík po Irvingově nahrávce, ale Frodl pohotovým zákrokem puk vytěsnil mimo. Sobotkův pokus skončil jen záhy poté na brankové konstrukci.

Ve druhé části byli o poznání nebezpečnější Západočeši. Nejdříve vystřihl krásný slalom útočným pásmem Mikyska, jeho bekhendové zakončení však vykryl Kořenář. O chvilku později se ihned po buly dostal rovněž ke koncovce bekhendem Redlich, gólman Sparty byl znovu připravený. Největší šance Pražanů přišla před polovinou utkání v oslabení, Najmanovu ránu vyrazil Frodl.

Ve 34. minutě měl porci štěstí i Kořenář - Kangasniemi orazítkoval tyčku. Jen krátce nato už se mohli hosté radovat. Plutnarovo nahození přesměroval mimo Kořenářův dosah tečující Černoch a Energie opět vedla. Zvýraznit náskok týmu trenéra Bruka mohl Rachůnek, jenž se dostal k nebezpečné dorážce. Kořenář se ale stihl pohotově přesunout.

Na začátku třetího dějství našel Chlapík krásnou zadovkou Horáka, jenže Frodl si prostor u levé tyčky dobře pohlídal a odmítl vyrovnání domácích. Ti se pak museli bránit po Najmanově faulu, ale oslabení zvládli bez úhony. V končící 48. minutě však Němeček pod tlakem nahrával napříč pásmem, jeho rozehru zachytil Kružík a řítil se sám na Kořenáře, jehož si vychutnal dokonale zvládnutým blafákem.

V dlouhé závěrečné hře bez gólmana už sparťané zápas nezachránili. Místo toho dal hostům jistotu trefou do prázdné branky Procházka.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Chci pogratulovat Karlovým Varům k zaslouženému vítězství. Všichni jsme dnes viděli, že to nebyl náš den. Myslím, že hosté přijeli s tím, že budou chtít hrát přibližně stejným stylem, jak hráli už prvním utkání tady, které se jim povedlo vyhrát. To jsme jim také relativně brzy dopřáli, i když jsme si k tomu docela dost řekli. Pak už jsme to nedotáhli. I když jsme to zkoušeli, nešlo to naším směrem. Proto Karlovy Vary vyhrály.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Sparta v této sezoně předvádí vynikající hokej. My jsme sem přijeli s velkou pokorou a očekáváním, co se bude v utkání dít. Našemu týmu pomohlo, že jsme šli do vedení. Pak jsme v našich možnostech poctivě pracovali celé utkání. Důležitým momentem byla branka na 2:1. Mužstvo povzbudila a potom jsme byli ochotní a schopní dělat dobře všechny potřebné detaily, hráli jsme také dobře na obou modrých čarách. Odvážíme si pro nás fantastické tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:00. Krejčík Hosté: 03:02. Kofroň, 34:38. Černoch, 47:57. Kružík, 59:02. O. Procházka Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Krejčík, Němeček, T. Tomek, Irving, Pavlák, Moravčík – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Forman (A) – Mužík, Žmola, Hauser. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Mikyska, Stříteský, Pulpán, Bartejs, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Jiskra, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, Koffer – Kofroň, R. Přikryl, Kružík. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Hynek, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8859 diváků

Gulaš řádil proti Rytířům a debutantovi

V brance Kladna si odbyl premiéru lotyšský gólman Makeks Mitens, který naposledy chytal 22. října 2022 za Adirondack v ECHL a potom byl mimo hru kvůli operaci kyčle. Hostující Motor byl v úvodním dějství mírně střelecky aktivnější, ale větší šance měli Rytíři. V páté minutě v přesilovce při trestu Gulašiho po Tralmaksově přihrávce nepřekonal Hrachovinu zblízka kapitán Smoleňák.

Po skončení početní výhody nezužitkoval Frolíkovu nabídku Bláha a po Jarůškově pasu zpoza branky neuspěl ani Frolík. Mitens si poradil se střelou Gulašiho, ale další příležitosti mělo Kladno. Neuspěl opět Smoleňák a Hrachovina vytěsnil i Ticháčkovu střelu. V 18. minutě při Martenetově pobytu na trestné lavici Mitens levým betonem zlikvidoval Gulašovo bekhendové zakončení.

Další možnost měl Motor ve 26. minutě, kdy se ocitl sám před kladenským gólmanem Kubík, ale bekhendovým pokusem jej nepřekonal. Potom prověřil Mitense po vhazování Ordoš a nepřekonal jej ani osamocený Valský. V druhé třetiny se při Jágrově trestu už hosté dočkali. Po Kondelíkově práci před brankovištěm dorazil puk do odkryté branky Gulaš.

Vzápětí se ubránili Jihočeši při Vopelkově vyloučení a Rytíři zůstali v tlaku i po skončení přesilovky, ale Hrachovina odolal i po střelách Vebera a Marteneta. Na druhé straně si poradil Mitens s Ordošovou střelou po brejku. Gólman Motoru zase ukryl v lapačce Ticháčkovu ránu.

Rytíři stáhli ve třetí třetině hru na tři útoky, snažili se tlačit za vyrovnáním, ale ve 44. minutě vyslal Kondelík do úniku Gulaše, který překonal Mitense střelou mezi betony. Snížit mohl Jágr, ale tvrdou střelou minul. Naopak z protiútoku udeřil opět Motor a přečíslení vyřešil individuálně přesnou střelou z pravého kruhu Hovorka. Stav se už nezměnil ani v závěrečných 92 sekundách, kdy Kladno hrálo při své přesilovce power play.

Ohlasy trenérů

Pavel Skrbek (Kladno): „Kdybychom dali v první třetině gól, asi by zápas byl trochu jiný, ale to je furt kdyby. My jsme dnes nedali ani jeden, brankář soupeře (Dominik Hrachovina) to měl velice jednoduché. Všechny puky viděl, my jsme vůbec nebyli před bránou. Ani jsme se tam pořádně nedostali. Střely byly od obránců, z rohu, odevšud, ale prostě jsme se nedostali k bráně. Soupeř nám dal v přesilovce gól, my jsme si přesilovkou nepomohli. Ve třetí třetině soupeř hrál úplně v klidu, pohlídal si to vzadu, dal ještě góly. My jsme prohráli poosmé v řadě a musíme se z toho nějak dostat.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Pro nás to bylo těžké utkání. Víme, že Kladno bojuje o každý bod. Není to tady jednoduché, protože je tu malé hřiště a je to trošku specifické. My jsme hlavně rádi, že jsme ustáli první třetinu a neinkasovali jsme. Uhráli jsme ji na 0:0 a pomohli jsme si ve druhé třetině přesilovou hrou. Dali jsme na 1:0, což bylo strašně moc důležité. O přestávce jsme si pár věcí řekli, jak chceme hrát. Vyšlo nám to. Dobře jsme to ubránili, z brejku jsme dali druhý a vzápětí i třetí gól. Tím si myslím, že jsme se trošku uklidnili. Taková kaňka je, že jsme v závěru udělali zbytečné fauly. Musíme v tom být zodpovědnější. Nicméně kluci to dnes odmakali, takže pochvala do kabiny. Jsme rádi, že po dvou prohrách jsme to zastavili a získali jsme tři body. To je pro nás velmi důležité.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 29:34. Gulaš, 43:12. Gulaš, 44:34. Hovorka Sestavy Domácí: Mitens (Bow) – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Martenet, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – M. Procházka, Melka (A), Smoleňák (C) – Sideroff, Babka, Bláha – Frolík, Jarůšek, Jágr. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Pýcha – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, Harris, Kubík (A) – F. Přikryl, Vopelka, Valský – Chlubna, Toman, Koláček. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Lhotský, Zíka Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2613 diváků

Lakatoš řídil demolici Vervy

Vítkovice se od začátku vrhly po nápravě pátečního debaklu v Brně. O první gól je připravila v šesté minutě tyčka, kterou orazítkoval prudkou střelou bez přípravy Kalus. Ale ve 14. minutě Vondráček vypíchl křížnou přihrávku soupeře na vlastní modré čáře a brejk po pravé straně zakončil trefou pod Zajíčkovu vyrážečku.

Minutu před koncem první části hosté úplně zapomněli na Robertse Bukartse, ale před osamoceným Zajíčkem mu puk přeskočil čepel a z velké šance nic nebylo.

Litvínov se mohl zmátořit ve druhé části ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, ve kterých ovšem nic zásadního nevytvořil. A v závěru té druhé málem inkasoval, jenže Fridrich po dlouhém sólu na Zajíčka minul branku.

Na rozdíl od hostů Vítkovicím hned první početní výhoda přinesla gól. Kalus zavěsil ve 32. minutě vyražený puk z brankoviště bekhendem pod horní tyčku. Domácí byli lepší a další gól naservíroval Lakatoš Chlánovi, který ale zblízka neprostřelil Zajíčka.

Až pak musel první opravdu těžké situaci čelit i domácí gólman Klimeš, který zlikvidoval pokus Kirka. Vítkovické navíc z protiútoku uklidnil třetím zásahem Peterek, jenž Zajíčka pokořil překvapivým švihem z mezikruží. Další možnost měl opět Kalus, Zajíček tentokrát ale zakončení z blízkosti kryl.

Litvínov ještě v úvodu třetí části vykazoval snahu o zdramatizování vývoje, avšak ve 46. minutě z dorážky skóroval počtvrté Lakatoš a přerušil po jedenácti zápasech svůj střelecký půst.

Hostům se v 53. minutě Hlavovou tečí v přesilovce povedlo snížit, ale hned o 28 sekund později jeho gól negoval Chlán, který upravil na konečných 5:1.

Ohlasy trenérů

Jiří Veber (Vítkovice): „Dnes musím kluky pochválit, protože k tomu utkání přistoupili úplně jinak než naposledy v Brně. Získali jsme tři body, to je super. Kluci předvedli velmi dobrý výkon od gólmana po posledního hráče.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře, ale bohužel dobrá pasáž byla z naší strany asi jen čtyřminutová. Poté převzal otěže zápasu soupeř. Možná ve druhé polovině druhé třetiny jsme se ještě mohli malinko vrátit do zápasu. Vytvořili jsme si nějaké příležitosti, bohužel to ale bylo za stavu 0:2. Ve venkovních utkáních se nám teď nedaří hra přetavit v nějaký bodový zisk.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:49. Vondráček, 31:28. Kalus, 35:59. Peterek, 45:53. Lakatoš, 52:35. Chlán Hosté: 52:07. Hlava Sestavy Domácí: Klimeš (Dolejš) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Ro. Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Ri. Bukarts – Peterek, Šoustal, Vondráček. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A), Šalda – Kudrna, Jurčík, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Zygmunt, Urban, Havelka. Rozhodčí R. Šír, J. Ondráček – M. Hlavatý, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 693 diváků

Zachar vystřelil Východočechům druhý bod

Již po pouhých sto sekundách překvapil nenápadnou střelou plzeňského gólmana Hlavaje útočník Šťastný a hosté vedli. Domácí se sice tlačil do útoku, ale Söderlund svůj průnik zakončil pouze střelou doprostřed branky a Mertlova teč mimo dosah gólmana Lukáše zamířila vedle.

Hradečtí hrozili z brejků a v 15. minutě po jednom z nich dorážku Eberleho skvěle zastavil lapačkou Hlavaj ještě na brankové čáře, což potvrdil videorozhodčí. Před koncem první třetiny Mertl z přečíslení v dobré pozici vypálil nad.

Na začátku druhé části selhal zblízka Schleiss a vzápětí na druhé straně chybu Jansy nepotrestal Estephan, který tváří v tvář Hlavajovi minul. Ve 24. minutě po rychlé kombinaci v útočeném pásmu vyrovnal nekrytý Lev přesnou střelou do levého horního rohu na 1:1. Jenže o pouhých 42 sekund později dorážkou Okuliarova pokusu vrátil hostům vedení Tamáši.

Hra se poté uklidnila a obě mužstva neproměnila početní výhodu. Navíc ve 36. minutě hráči Mountfieldu nezvládli ani minutovou přesilovku pět na tři, během niž Hlavaj stačil vyrazit nebezpečný švih Pavelky. Povzbuzení Indiáni sahali před druhou sirénou po vyrovnaní, ale Matýs akci dvou na jednoho zakončil nepřesně.

Závěrečná dvacetiminutovka po opatrném úvodu postupně díky snaze domácích o zvrat nabrala obrátky. V 50. minutě se vytáhl Lukáš, který vleže zneškodnil střelu nekrytého Maláka. Za chvíli zase Hlavaj rozklekem znemožnil rozhodnout na brankovišti volnému Tamášimu.

Nápor domácích vrcholil při vyloučení Estephana v 55. minutě, ale na 2:2 upravil ranou bez přípravy až Houdek necelé tři minuty před koncem základní hrací doby po akci Indráka.

V prodloužení nepotrestali domácí faul Pláňka. Naopak šanci Estephana ještě Hlavaj zlikvidoval, v 65. minutě už ho po individuálním průniku překonal v pádu Zachar a po přezkoumání branky sudími u videa rozhodl o výhře hostů. Verdikt rozhodčích nezměnila ani takzvaná trenérská výzva.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Byl to vyrovnaný rychlý hokej. Hradec disponuje výbornými bruslaři a okamžitě otáčí hru, což jsme věděli. První třetina nebyla z naší strany ideální, Po vyrovnání jsme vzápětí dostali gól na 1:2. Ve druhé třetině jsme ubránili přesilovku ve třech hráčích. Ve třetí třetině nás podržel gólman a nám se podařilo před koncem vyrovnat. V prodloužení jsme měli proměnit přesilovku, místo toho jsme poté inkasovali. Na druhou stranu jsme rádi za bod. Kluky pochválíme za bojovnost. Takové prohry přijdou a odcházíme se vztyčenou hlavou.“

Tomáš Hamara (Mountfield HK): „Jsme rádi, že jsme překlopili prodloužení pro nás na dva body. V předchozích zápasech se nám to nepodařilo. V první třetině jsme měli dobrý nástup, vytvářeli jsme si příležitosti, dali jsme branku a ještě jednu neuznanou. Nástup do druhé třetiny nám nevyšel, hned jsme dostali gól po naší chybě. Relativně nás to nakoplo, zlepšili jsem pohyb a dostávali jsme Plzeň pod tlak. Šli jsme znovu do vedení, ale nedávali jsme šance. Mrzí nás hlavně neproměněná přesilovka pět na tři. Poslední třetinu Plzeň zvýšila obrátky a dostávala nás pod tlak. Zbytečné vyloučení jsme ještě přežili, ale Plzeň vzápětí vyrovnala. V prodloužení jsme výborně ubránili oslabení a z protiútoku jsme dali gól. Hodnocení je dnes pozitivní.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:26. Lev, 56:56. Houdek Hosté: 01:40. Šťastný, 24:08. Tamáši, 64:06. Zachar Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Houdek, Piskáček (A), Skok, Kvasnička – Pour, Lev (A), Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Schleiss (C), Mertl, Šiler – Jansa, Hrabík. Hosté: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – R. Pavlík, Miškář, Jergl (A) – Šťastný, Estephan, Eberle (C) – A. Novotný, Zachar, Jasper. Rozhodčí Šindel, Veselý – Brejcha, Ondráček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4016 diváků

Zaťovič prodloužil brněnskou sérii výher

Kometa začala ve velké pohodě, vyplývající z předchozích výsledků, a brzy byla za svoji aktivitu odměněna. Gazdův nahozený puk proskákal přes brankoviště až za záda Paříka, brněnský obránce se trefil popatnácté v sezoně. Vedení mohl vzápětí navýšit Kollár, jenže z nájezdu libereckého gólmana nepřekonal.

Bílí Tygři, jimž chyběl v sestavě nejlepší střelec soutěže Rychlovský, byli v první třetině pomalejší, hůře kombinovali, přesto mohli vyrovnat. Vlach našel před brankou volného Filippiho, ale lídr kanadského bodování extraligy přestřelil Kavanovu branku.

Ještě v úvodu druhé třetiny mohl zvýšit vedení Brna Osbourn, Liberečtí ale zlepšili pohyb i důraz v útočném pásmu a přešli do ofenzívy. Ke gólu měli blízko jak zblízka Flynn, tak z dálky Derner, jenže Kavan byl vždy připraven.

Osmnáctiletý brněnský brankář vychytal i další velmi slibné příležitosti hostí a kapituloval až ve 34. minutě, kdy Filippiho nahozený puk přes změť clonících těl zapadl do sítě. Hosté měli zápas pod kontrolou, jenže mohli opět prohrávat po dvou šancích Fleka v závěru druhé třetiny.

Úvod závěrečné dvacetiminutovky se opět nesl ve znamení náporu Liberce, Filippiho střelu zastavila tyč, další střely pochytal Kavan. Po chybě a severočeské ztrátě puku v útočném pásmu ale našel Ščotka rozjetého Zaťoviče, který bekhendovým blafákem nedal Paříkovi šanci.

Vedoucí gól byl pro Brňany povelem pro ještě větší zpevnění defenzívy, v níž se snažili hladoví Bílí Tygři najít skulinku. Nepovedlo se jim to, naopak Flek uplatnil svoji rychlost, z vlastní třetiny ujel všem soupeřům a dalším blafákem nedal Paříkovi šanci.

Kometa aktivní obranou držela hosty daleko od své branky a po pár minutách libereckého power play napsal do prázdné branky tečku za domácím vítězstvím Pospíšil. Kometa tak v součtu s minulou sezonou porazila Liberec počtvrté za sebou.

Ohlasy trenérů

Jiří Otoupalík (Kometa Brno): „Bylo to velice těžké utkání, do kterého jsme dobře vstoupili. Byli jsme aktivní, měli jsme šance a dali jsme gól. Postupně jsme se vytráceli z ledu, Liberec převzal iniciativu, postupně nás dostal pod tlak, opět nás držel Kavan. Rozhodující momenty přišly ve třetí třetině, kdy to na sebe vzal Zaťovič, proměnil nájezd a dodal nám klid. Dotáhli jsme zápas do vítězného konce a jsme za to moc rádi.“

Boris Žabka (Liberec): „Neměli jsme možná ideální vstup do zápasu, kdy nás Kometa přitlačila a dala vedoucí gól. Vytvořili jsme si velké množství šancí, od zhruba 10. minuty jsme se dokázali s brněnskou hrou vyrovnat, i když jsme kvůli virózám nebyli v ideální sestavě. Musím dát do kabiny velký kredit, poněvadž 50 minut jsme tvořili hru, vytvářeli si šance, ale bohužel jsme je neproměňovali. Měli jsme být víc aktivnější v předbrankovém prostoru, bohužel takové zápasy se hrají. Mohli jsme si odvézt tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:21. Gazda, 45:43. Zaťovič, 52:56. Flek, 57:34. Pospíšil Hosté: 33:59. Filippi Sestavy Domácí: Kavan (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Osburn, Holland, Kaňák, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kos – Kohout, Kollár, Moses – Okál, Ekrt, Kratochvíl. Hosté: Pařík (D. Král) – Budík, Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, Galvas, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Plos, Šír. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík, Svoboda, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7220 diváků

Navrátil šéfoval výprasku Bruslařů

Mladá Boleslav vstoupila do zápasu aktivně, ale úvodní branku během svého tlaku nevstřelila. Poté se hra srovnala, oba týmy se zaměřily spíše na obrannou hru a první třetina žádnou větší šanci nenabídla.

Ve druhé části se už střelcům dařilo mnohem více. Domácí se ve 25. minutě prosadili dvakrát v rozmezí 24 sekund. Nejdříve se nenápadnou střelou od modré čáry prosadil Rutar a poté Rašnerovo nahození usměrnil do sítě Nahodil.

Středočeši dokázali brzy snížit, díky šťastnému odrazu se i přes domácím gólmanem Konrádem posunutou branku prosadil Roman. Hanáci se ale rychle uklidnili a ještě ve stejné minutě se v přesilové hře zvýšil na 3:1 Kunc.

Jen o 39 sekund později, v další početní výhodě, se o další branku postaral Navrátil. To už místo Růžičky chytal Novotný. Pátou branku, svoji první v sezoně, pak ještě před koncem druhé části vstřelil při signalizované výhodě Švrček.

Ve třetí třetině se znovu jako první prosadili domácí, z mezikruží překonal Novotného Bambula. Také Mladá Boleslav si vytvořila dobré šance, ale doplatila na špatnou produktivitu a spolehlivě chytajícího brankáře Konráda. Olomouci naopak vycházelo téměř vše, sedmou branku vstřelil po přečíslení dva na jednoho Orsava.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Začátek zápasu byl z naší strany nervózní. Po předchozí prohře v Liberci, kde to z naší strany v defenzivě nebylo ideální, jsme chtěli hrát více zezadu a bez přečíslení. To se nám dařilo a dva vstřelené góly nám pak dodaly klid. Brzy jsme sice obdrželi gól na 2:1, ale rozhodující byl náš třetí vstřelený gól. Chtěli jsme zachovat pokoru a nedohrávat to úplně nahoru dolů. Ze stavu 5:1 může být rázem 5:4 a pocit ze zápasu je pak úplně jiný. Musím ale říct, že jsme to zvládli dobře. Přidali jsme další góly a výborně to dohráli.“

Richard Král (Mladá Boleslav): „První třetina byla vyrovnaná. Domácí byli možná opticky trochu lepší, ale ani na jedné straně nebyly žádné vyložené šance. Ve druhé třetině to byl do doby, než jsme inkasovali dvě laciné branky, slušný výkon. Obdržené branky se pak na nás ale podepsaly. Dokázali jsme sice snížit na 2:1, ale hned jsme z oslabení po vyhození puku mezi diváky dostali třetí gól. Od té doby už byli domácí lepší a utkání zaslouženě vyhráli. Zápasy teď jdou rychle za sebou a i za rozhodnutého stavu jsme apelovali na hráče, ať udrží tempo a berou to jako přípravu na další zápas. Musíme to hodit za hlavu, protože teď se každý zápas hraje o bytí a nebytí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:11. Rutar, 24:35. Nahodil, 26:57. Kunc, 27:36. Navrátil, 36:17. Švrček, 44:54. Bambula, 53:09. Orsava Hosté: 26:38. O. Roman Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Černý, Rutar – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Klimek, Anděl, P. Musil. Hosté: J. Růžička (27. F. Novotný) – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík (C) – Skalický (A), Fořt, Rohlík – Malát, O. Roman, Krivošík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Malínek, Pitule, Závora. Rozhodčí Kika, Cabák – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4156 diváků

Skvělý Voženílek na zvrat nestačil

V sestavách obou týmů se premiérově představili aktéři páteční výměny na trase Pardubice - Třinec, útočníci Richard Pánik a David Cienciala tak hned nastoupili proti svému bývalému klubu.

Více důvodů k radosti měl od začátku Pánik, protože Pardubičtí se za 113 vteřin hry radovali z gólu, který zařídil zblízka Adam Musil. Po faulu Voženílka na Košťálka rozehráli Východočeši přesilovku, kterou bleskově po osmi vteřinách využil dělovkou Radil.

Na druhé straně kryl brankář Will snahu Sikory o odpověď. Aktivní nástup Pardubic pak znamenal další početní výhodu, krátce po jejím vypršení se k puku dostal Říčka a potřetí v utkání prostřelil brankáře Kacetla.

Ten následně zamířil na třineckou střídačku, v brankovišti se objevil Mazanec. Oceláři poté obléhali branku Willa ve své početní výhodě, několikrát střílel Cienciala, stav 3:0 vydržel až do konce první třetiny.

Hosté se snažili o korekci výsledku, ve 24. minutě vyrazil Will nebezpečnou střelu Růžičky. Ve 28. minutě pak třineckého útočníka během oslabení Dynama zasáhl Poulíček vysokou holí a byl vyloučen na čtyři minuty. Oceláři tak hráli 99 vteřin v pěti proti třem a pak pokračovali v klasické přesilovce. Východočeši několikrát vyhodili puk z obranného pásma a ubránili se.

Pro Třinec bylo ještě hůře, když zanedlouho propadla za Mazance střela Hájka, který zvýšil na 4:0 pro Pardubice. Oceláři se dočkali snížení až šest vteřin před koncem druhé třetiny, kdy střelu Nedomlela tečoval před Willem Voženílek.

Další možnost měli Třinečtí v přesilovce, kterou rozehráli ve 42. minutě, jenže v jejím závěru fauloval Čacho. Počty hráčů na ledě se brzy otočily, podruhé v utkání a podruhé v přesilovce se prosadil Radil a vstřelil pátý gól Dynama. V další šanci jel Pánik na Mazance, ale nepřekonal ho.

Třinec opět snížil v 51. minutě, kdy po přihrávce Voženílka skóroval Růžička. O chvíli později hrál Třinec ve čtyřech, pardubický Říčka trefil tyčku a vzápětí ujel sám Voženílek, jenž vydařenou kličkou překonal Willa a upravil na 5:3. Třinec hrál v závěru bez brankáře, stav se už nezměnil.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Pardubice): „První třetina nám vyšla parádně, měli jsme výborný vstup do utkání a dali tři góly. Pak jsme hráčům říkali, že zápas rozhodnou speciální týmy, což se potvrdilo. Ve druhé třetině jsme byli ve třech, ve čtyřech, tým to skvěle odbránil. Kluci hráli obětavě, vyblokovali spoustu střel, podržel nás brankář Will. Při hře pět na pět se pak Třinec dostal do tempa a zatlačil nás. Ve třetí třetině jsme využili přesilovku a hráli dobře systémově. Jsme rádi, že jsme porazili silný Třinec. Kluci se snažili celých šedesát minut a byli za to odměněni.“

Vladimír Országh (Třinec): „Podle mě jsme viděli velmi dobrý zápas ve výborné atmosféře. Nám nevyšla první třetina, tam jsme soupeře dostali do hry po dvou zbytečných vyloučeních a po celkovém nedůrazu. Bylo to 3:0, ale v dalších třetinách jsme hru vyrovnali, kluci se tlačili dopředu, domácí už si to pohlídali. Dnes jedeme domů bez bodů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:53. A. Musil, 06:02. Radil, 10:23. Říčka, 32:02. Hájek, 44:39. Radil Hosté: 39:55. Voženílek, 50:03. M. Růžička, 52:45. Voženílek Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Košťálek, Hájek, D. Musil, Kolář – Vála, Pánik, Sedlák (C) – Hyka, R. Kousal, Zohorna (A) – Radil, Paulovič, A. Musil – Kaut, Mandát, Poulíček (A) – Říčka. Hosté: Kacetl (11. Mazanec) – Smith, Polášek, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Cienciala, Vrána (C), Sikora – M. Roman, Holinka, Walega – Dravecký (A), Čacho, Haas. Rozhodčí Hradil, Obadal – Klouček, Šimánek. Stadion Enteria arena, Pardubice