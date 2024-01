Třinecký rekordman se zastává Varadi: Neurážel nás, ani neztrapňoval!

S třineckými Oceláři vyhrál čtyři tituly, z toho třikrát pod vedením kouče Václava Varadi. Celkově pod ním strávil pět sezon, když byl hlavní, plus další dvě v roli asistenta. Obránce Milan Doudera tedy úspěšného trenéra velmi dobře zná. Proto ho šokovalo, když se dozvěděl, že v Pardubicích musel skončit i kvůli nevhodnému chování. „Já jsem ho takového nikdy nezažil, že by urážel hráče nebo z nich měl legraci. Takže mě to za něj mrzí,“ říkal pro iSport.cz zadák budějovického Motoru po nedělní výhře v Kladně (3:0).

V Třinci strávil devět sezon, odehrál za něj 563 zápasů. Z beků nejvíc v historii. Podstatnou část právě pod vedením Varadi, jenž byl nedávno odejit z Pardubic v době, kdy Dynamo bylo druhé v tabulce.

Důvody? Urážky, vojenská šikana, celkově nevhodné chování. „Zažil jsem s ním spoustu let a to, co o něm se psalo, jsem nikdy nezažil. Takže si myslím, že to pravda nebude, ale nevidím do toho, jde o jiný tým,“ reagoval Doudera, jenž je prvním rokem oporou budějovického Motoru.

Varaďu velmi dobře znáte, takže jaký na to máte pohled?

„Pro mě to byl obrovský šok, když jsem se dočetl, že v Pardubicích skončil. My jsme zrovna jeli autobusem o den dřív na zápas do Třince. Musím říct, že se s těmi slovy, co padla na adresu Venci, neztotožňuju, protože takového jsem ho nikdy nezažil. Že by urážel hráče nebo si z někoho dělal legraci? Takového ho neznám. Vždycky to byl pracant, šel si za svým cílem, ale byl ke všem korektní.“

Takže o to víc vás to překvapilo?

„Ano. Možná se postupem času dozvíme, co se tam stalo. Hokejový život je někdy takový, že se dvě strany rozejdou. Ale byl jsem z toho překvapený.“

Řešili jste to i spolu s bývalými třineckými spoluhráči?

„Krátce jsme se o tom s některými kluky pobavili, protože jsme zrovna hráli s Motorem v Třinci. Je to pro všechny šok. Každý, kdo ho u Ocelářů zažil, tak