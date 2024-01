To snad není možný, říkal si Klouček. Reagoval i na možný odchod do Plzně

Poslední dobou si o sobě čte, že je na cestě do Plzně. Milan Klouček by se mohl stát součástí výměny za Dominika Pavláta do Plzně. Reprezentačnímu brankáři končí ve Škodovce smlouva, myslí si i na zámoří a v Pardubicích by jeho schopnosti chtěli vytěžit na jaře ještě pro sebe. Jít s tandemem Will-Pavlát do play off? Solidní zabezpečení zadní části už tak vytuněného hokejového tělesa… Po výhře 4:3 v Českých Budějovicích na tohle téma gólman Dynama vůbec poprvé odpovídal.

Dynamo otočilo zápas z 0:2 a 2:3 na 4:3. Hodně cenné body proti týmu, který šlape, že?

„Je to pravda. Budějovice hrají celkově velmi dobře a hlavně doma jim to jde. Jeli jsme sem s pokorou a jsme rádi za těžce vybojované tři body. Je sranda, že zatím všechny zápasy skončily 4:3. Každopádně jsme hrozně rádi za vítězství.“

Připsali jste si sedmé vítězství v řadě, na venkovních stadionech dokonce už osmé. Čemu přisuzujete takovou úspěšnost na cizím území?

„Těžko říci, já si spíš říkám, že si to sami děláme složitější. Na začátku si necháváme dávat góly, pak to dotahujeme… Je super, že to dokážeme, ale směrem k play off to chce změnit. Nemusí se to vyplatit. Musíme hrát hned od začátku. Ale jak říkám, ceníme si výher hrozně moc.“

Začátek však byl složitější, po devíti minutách jste prohrávali o dva góly…

„Říkal jsem si, že tohle snad není možný. Prakticky z ničeho nám dali dva góly, bylo to těžší na psychiku. Snažil jsem se dál soustředit na každý puk a nepřestával věřit. Ono je fakt jedno, jestli prohráváme 0:2 nebo 0:3, jsme schopni to otočit. Znovu se to potvrdilo. Zabrali jsme, šli si za tím a vítězství si zasloužili. Ty dva rychlé góly mě mrzely, ale nesesypali jsme se z toho.“

Za stavu 3:2 pro Motor jste Josefu Koláčkovi skvěle vyrazil tutovou šanci. Šlo o jasný klíčový moment duelu. Jak se vám to povedlo?

„Bylo to se štěstím. Myslím, že do mě vletěl Poula (Patrik Poulíček), měl jsem zablokovanou nohu, natáhl jsem se proti střele a on mi trefil vršek lapačky. Ano, určitě důležitý zákrok, ale od toho tam taky jsem, abych klukům pomohl. Věřil jsem jim, že vyhrajeme.“

Pochválil jste se sám pro sebe? Nebo co vám v takové chvíli po super zásahu běží hlavou?

„Snažím se mít stále čistou hlavu. Občas si povídám sám se sebou, pokud se potřebuju víc soustředit a myšlenky mi utíkají. Řeším jen příští zákrok. A pak další. Ale byl jsem samozřejmě rád, že mě trefil.“

V závěru při budějovické hře bez brankáře jste čelil těžké ráně Milana Gulaše. Publikum už věřilo, že se půjde do nastavení, byl jste proti…

„Milan má super střelu z první, taky jsem byl rád, že mě to trefilo do lapačky. Víme, jak moc je nebezpečný a my ho dnes uhlídali.“

Co se dá v tu chvíli dělat? Nastavíte tělo, lapačku do potřebné polohy a čekáte, zda to vyjde?

„Pokud letí golfák z voleje, je to opravdu jen o tom jít tělem přesně proti střelci, být mu na ose. Pak je to i o štěstí. Snažím se s trenérem brankářů pracovat i na těchto věcech a doufám, že to takhle půjde dál. Že budeme vyhrávat.“

Jak se vám daří vytěsnit z hlavy sílící spekulace o vaší výměně do Plzně?

„Snažím se to neřešit. Nejdřív se to na mě valilo ze všech stran, ale jsem tady v Pardubicích a soustředím se na každý další zápas. Neřeším to.“

Věřím. Závisí to na jiných. Ale musí to být těžké nepoddat se tomu, nebo ne?

„Já nečtu sociální sítě, jen se ke mně dostávaly screeny od kamarádů s těmi informacemi. Snažím se to vytěsnit. A jakmile jsem doma, věnuju se rodině. Jsem v Pardubicích, jsem tu rád a těší mě, že jsem mohl pomoci týmu k vítězství.“

Lidé z vedení Dynama s vámi konzultují možný přesun?

„Ne. Nechávám to čistě na agentech. Jsem tu od toho, abych makal, trénoval, pomáhal klukům.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:18. Harris, 08:39. M. Beránek, 26:47. D. Simon Hosté: 09:52. Čerešňák, 23:22. Sedlák, 45:25. Paulovič, 50:48. Hyka Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Doudera (A), Hovorka, Gulaši, Pýcha – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – Kubík (A), Harris, M. Beránek – Valský, F. Přikryl, D. Simon – Koláček, Vopelka, Toman. Hosté: Klouček (Will) – Čerešňák, D. Musil, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Říčka, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Blažek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6025 diváků