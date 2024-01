Výměna gólmanů na trase Pardubice - Plzeň: Čeká se. Ale může dávat logiku

Přestupová uzávěrka v extralize nebývá tak divoká, jak za mořem. Tam je poslední den hit, vyplatí se nakoupit hodně jídla, dobré pití, zůstat celý den doma a sledovat, co se v NHL upeče. V Česku se velká divočina většinou neděje. Ale hodně aktivní jsou Pardubice, dál zkoušejí svůj tým posílit. Jednou z alternativ by mohla být gólmanská rošáda s Plzní, která visí několik dní ve vzduchu.

Kolem Dynama je poslední dobou celkem živo. Konec trenéra Václava Varadi šokoval. Blesková výměna s Třincem, kdy se v pátek upekla výměna David Cienciala - Richard Páník, překvapila. Velkým tématem je ale i posílení pardubického brankoviště. Padají různá jména, dost se diskutuje o zájmu o Marka Langhamera. Do spekulací se dostal i Jaroslav Halák, který v NHL nikde nedostal kontrakt. Poslední jméno je ale spíš jen čistá střelba stylu „pokus – omyl“.

Daleko pravděpodobnější se jeví obchod s Plzní. Už několik dní visí ve vzduchu obchod, kdy na západ Čech by měl putovat Milan Klouček (25 let), opačným směrem zase Dominik Pavlát (24).

Jenže do nedělního večera se nic nestalo. Kolikrát platí, že je vše podstatné upečeno, ale dokud obě strany nepřidají podpis, nic se neděje. Někdo musí troubu otevřít. To zatím platí i v tomhle případě. „Nevím, co bych na to měl říct, spekulace nesleduju. Tady se nic neděje, Míla (Klouček) je náš brankář a patří Pardubicím,“ řekl jen po zápase s Třincem trenér Dynama Marek Zadina.

Z jednoho úhlu pohledu působí zvláštně, když by se Plzeň vzdala hvězdy celé ligy, která jí krade zápasy a opačným směrem by přicestoval brankář, který sice nejvyšší soutěž zvládá chytat, ale někdy se pere s kolísavou výkonností. Ale najdete úhel pohledu, ze kterého by trejd dával smysl.

Pavlát je lepší a lepší. Vyskočil do národního týmu, klidně může myslet na pozici trojky pro mistrovství světa. Zvládl i velký zápas proti Finsku v zaplněné O2 areně. Jenže současně se dá čekat, že by v létě mohl zamířit do Ameriky. Kdy jindy? Pak by Plzeň šla v bráně do pozice mínus jedna.

Už minulé léto si ho na kemp pozvalo Colorado, kde se líbila jeho pracovní morálka a on si osahal zámořský režim. Nyní se hlavním trenérem brankářů v Ottawě stal Justin Peters, bývalý Pavlátův brankářský kolega z Chomutova, ale hlavně jeho mentor. Nemusí to nic znamenat, ale dá se předpokládat, že by mu mohl věřit a současně v klubu naznačit, že v Česku stojí za zkoušku jeden brankář, který by se mohl prokousat přes farmu jednou až nahoru. Jistě, čistá spekulace, ale se stoupající Pavlátovou výkonností není proč otálet.

Pojí ho navíc velmi blízké přátelství s Romanem Willem . Takže Pardubice by do konce sezony mohly získat hodně silný brankářský pár. A Plzeň? Kloučkovi končí po sezoně smlouva, pokud se s ním domluví na prodloužení, tak by vyřešila svoji gólmanskou otázku na další roky. Samuel Hlavaj by se v aktuálních úvahách nacházel o něco výš. Ale v Plzni dovedou brankáře zlepšovat s železnou pravidelností. Pod Rudolfem Pejcharem by se z Milana Kloučka mohl stát gólman, kterému výkonnost nepadá. Teoreticky by na takovém paktu mohly vydělat všechny strany, tedy obra brankáři i oba kluby.

„V tuhle chvíli opravdu ale není co komenovat. Jen spekulace, nic víc,“ odmítl věc blíže komentovat Zadina. „Celkově tady není o čem mluvit, do přestupové uzávěrky je ještě necelých čtrnáct dní, zatím je klid,“ dodal nový hlavní trenér Pardubic.

Prozradil ale, že stojí o návrat Tomáše Vondráčka z Vítkovic: „Má hostování do konce ledna, měl by se vrátit zpátky do naší organizace.“

Varaďův konec v Pardubicích: Rozkol se Zadinou a kabinou. Musí se změnit? Video se připravuje ...

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE