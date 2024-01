Vítkovice spustily bengál. Zavřenou hradeckou kabinou cloumal vztek

Mezi posledními dupal z ledu Dominik Lakatoš. „No nic, tak jedem odsud do prd...,“ ulevil si. Vítkovickou radost jste pak z kabiny slyšeli, jasně. Řev musí být, když se vyhraje. Ale kapitán zápas zhodnotil asi nejlépe, jak se dalo. Nic, co byste si měli pamatovat. Výhra v Hradci po nájezdech 4:3 je fajn. No a tím to taky asi hasne.