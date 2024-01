Záchranná služba, tísňová linka, vojáci i policisté. Sparta opět vzdává hold

Do 13. ročníku akce Sparta vzdává hold se velice aktivně zapojil i známý český herec Pavel Nečas (uprostřed) • twitter.com/@HCSpartaPraha

Připomenuta bude také důležitá práce operátorů, kteří přijdou do kontaktu s lidmi jako první. „Základní myšlenkou letošního ročníku je upozornit na důležitost úplně prvního kontaktu s člověkem, který je v ohrožení života. Musí jít o kooperaci telefonního operátora na jedné straně s člověkem, jenž se rozhodl nebýt lhostejný a pomáhat až do chvíle, než dorazí profesionálové ze záchranné služby. Dali jsme si za cíl nejen vybrat co největší částku na potřebné nadace, ale reálně přispět k záchraně lidských životů,“ řekl šéf marketingového oddělení Sparty David Dinda.

Klub z hlavního města má pro utkání s Třincem (neděle 28. ledna) a Libercem (středa 31. ledna) opět připravenou speciální sadu dresů. Stejně jako minulý rok budou v černé barvě. Tentokrát ovšem svítivě zelené „S“ a ostatní doplňky nahradí červená barva. Chybět na něm nebude ani věta „Záchranná služba, tísňová linka, dobrý den,“ kterou používají právě operátoři.

V aktuálním ročníku se Sparta bude snažit překonat rekordní částku z minulého roku, která se vyšplhala na 1 569 092 korun. Diváci mohou dobročinné akci pomoct několika způsoby. Jedním je koupě dresů a vybraných částí výstroje jednotlivých sparťanských hráčů.

Druhou koupě speciálních zážitků na webu Donio.cz. V nabídce je například hasičský průzkum jeskyně Moravského krasu nebo návštěvu posádky v Hranicích, kde si můžete vyzkoušet střelbu z ručních zbraní na simulátoru.

Tváří projektu je už počtvrté Pavel Nečas. Populární herec, kterého si lidé mohou pamatovat z oblíbeného seriálu Okresní přebor, v krátkém videu ukazuje, jak správně poskytnout první pomoc. Natáčení proběhlo ve sparťanské kabině a bylo pojato naučnou i zábavnou formou. Zároveň bude provázet výjimečným ceremoniálem, který se odehraje před středečním utkáním s Libercem. Na doprovodný program se mohou fanoušci těšit v obou zápasech.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE