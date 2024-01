Krátoška se vyjádřil: Vojenská šikana v Dynamu? Kategoricky nesouhlasím

Jak probíhalo vaše rozhodování, zda zůstat, nebo skončit v Pardubicích po odvolání Václava Varadi?

„Měl jsem jasno ihned.“

Proč jste se rozhodl skončit?

„Hlavní trenér a jeho asistenti mají nastavenou nějakou cestu, které věří a po které se vydávají. A když je hlavní trenér odvolán, je zvolena cesta jiná. V tomto případě mi již nedávalo smysl zůstávat.“

Pro většinu veřejnosti byl Varaďův konec šok. Vám vedení klubu už dřív naznačovalo, s čím a proč není spokojeno?

„Byl to šok. Neměl jsem žádné indicie, že by to mělo dopadnout takto.“

Petr Dědek, majitel Pardubic, mluvil doslova o vojenské šikaně. Měl jste takový pocit?