Hlava se učil vedle Plekance, teď tvrdí hru: Kašouni tvoří, já dohrávám

Stehy těsně vedle pravého oka jsou památka na úder holí při úterním zápase s Olomoucí. Ale Nicolas Hlava (29) je hráč do deště i do horka, nebojí se pouštět do míst, kde hokej bolí a hraje od podlahy. „Když je hra tvrdší, dostanu se tím do zápasu,“ přiznává útočník, který výtečně ladí v úderné lajně Litvínova s bratry Kašovými. David je šídlo, Ondřej motor, on beranidlo. Nastřílel už 14 branek, čtyři z nich byly vítězné. K tomu rozdal spoustu hitů.