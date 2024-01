Sedmá střelecká nula Varů. Černoch: Mysleli jsme, že to půjde samo

Co se stalo na začátku druhé třetiny?

„Bohužel jsme měli herní výpadek. Prvních pět minut druhé třetiny jsme hráli špatně. Šancí jsme pak sice měli dost. Za to, co jsme předvedli během té pětiminutovky, jsme si ale nezasloužili vyhrát.“

Před prvním gólem nebyli obránci důslední a nedokázali vyhodit puk. Bylo to podceněním situace?

„Jsou to maličkosti, které jsme v předchozích zápasech dělali a díky nim je vyhráli. Do druhé třetiny jsme nastoupili s tím, že to půjde samo. Vytrestalo nás to. Já doufám, že si to budeme pamatovat a výpadky se nebudou opakovat. Stojí nás to celé utkání.“

Už posedmé v sezoně jste nedokázali vstřelit gól. Čím to?

„Nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Šancí jsme měli mraky, ale prostě jsme si vyhrát nezasloužili. Nepropadl tam žádný puk.“

Překvapilo vás, jak moc dobře hráli Vítkovice v defenzivě?

„Nepřekvapilo. Víme, že mají velké obránce. Je těžké se tam dostat, ale myslím si, že jsme šance na vyrovnání měli. Mají hrozně zkušený tým a nenechají si vzít dvoubrankový náskok.“

První třetina byla odehrána extrémně rychle. Zažil jste někdy takhle rychlou dvacetiminutovku?

„Je fakt, že první komerční přestávka byla snad až ve třinácté minutě. Bylo to rychlé. Pro nás bylo dobře, že rychle utekla, protože jsme hráli pátý zápas obden. První třetina byla relativně slušná a vyrovnaná. Pak přišlo těch 26 sekund, kdy jsme inkasovali. Je pak hrozně těžké, když tlačíte do kopce.“

Začala poslední čtvrtina základní části. Kde byste po ní chtěli být?

„Teď se sezona láme. Každý zápas je extrémně důležitý. Nebudu říkat, kolikátí bychom chtěli skončit. Soustředíme se na další utkání v Brně a uvidíme, co bude dál.“

