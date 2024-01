Za doping v Hradci deset měsíců a odebrání medaile. Chystá se odvolání

AKTUALIZOVÁNO | Dopingový příběh hokejistů Mountfieldu HK je u konce. Nebo může to tak být. Podle informací iSport.cz a deníku Sport měl první hráč z případu dostat rozsudek Národního rozhodčího soudu pro sport. Graeme McCormack vyfasoval desetiměsíční stopku a měl by vrátit stříbrnou medaili. Kevin Klíma s Martinem Štohanzlem verdikt zatím neobdrželi, ale neměl by se zásadně lišit. Brzy by mohli začít hrát. Ovšem Antidopingový výbor se nejspíš odvolá.

Při extraligovém semifinále byli pozitivně testování tři hokejisté Mountfieldu HK na doping. Velká kauza se ale rozjela až po sezoně, protože se dlouho čekalo na výsledky z laboratoře. Problémem měla být látka DMAA, kterou výrobce neuvedl na obalu výživového preparátu.

„Od začátku jsme přesvědčeni, že se nejedná o žádný úmyslný nebo vědomý doping. Hráči v žádném případě nechtěli zlepšit svoji sportovní výkonnost, úmysl tam nebyl. Věřím, že tohle se podařilo prokázat poměrně kovanými důkazy,“ pronesl na začátku ledna advokát hradeckého tria Jan Šťovíček.

Mountfield HK naplánoval na páteční dopoledne tiskovou konferenci, kde poprvé veřejně vystoupí hráč, který se k celé kauze vyjádří. Všichni hokejisté dosud mlčeli.

Obránce Graeme McCormack by měl dostat desetiměsíční stopku, měl by vrátit stříbrnou medaili a náleží mu pokuta. Dá se čekat, že podobný verdikt obdrží i Martin Štohanzl a Kevin Klíma. Rozhodčí soud měl navíc vzkázat, že trest je platný od 9. dubna, kdy byl proveden odběr vzorků. Tím pádem by McCormack mohl od 9. února hrát.

„Zvažujeme, co uděláme. Ale je velmi pravděpodobné, že se odvoláme,“ komentoval verdikt šéf Antidopingového výboru ČR Martin Čížek. „Trest nám přijde neadekvátní vzhledem k tomu, že se jednalo o užití zakázaných látek v nejvyšší soutěži, navíc v rozhodující fázi sezony,“ přidal.

Kauzu se podařilo rozdělit na tři separátní případy, kde každý má svůj senát a míra zavinění se posuzuje zvlášť. Graeme McCormack měl obdržet verdikt s trestem jako první a podle něj může za dva týdny nastoupit.

Podle řádů navíc platí, že sportovec se může připojit ke svému týmu dva měsíce před uplynutím trestu. Sem se kanadský obránce vejde, takže prakticky okamžitě může začít trénovat s klubem. Co se týká Klímy se Štohanzlem, jejich výsledky by měly dorazit každým dnem a dá se předpokládat, že by se neměly výrazně lišit. Reakci advokáta Šťovíčka se sehnat nepodařilo, ale vystoupí na avizované tiskové konferenci.

Deník Sport si nechal udělat výklad odvolacího procesu. Podle něj je zásadní, zda Antidopingový výbor požádá o odkladný účinek. O něj je třeba vyloženě zažádat a rozhodne o něm senát. Odkladný účinek znamená, že hokejisté by dál nesměli hrát, pokud mu bude vyhověno, až do konce řízení. Není ale automatický a nevzniká na něj žádný právní nárok. „S ohledem na obecnou rozhodovací praxi lze očekávat, že by bylo žádosti vyhověno, pokud by jinak hrozila závažná újma,“ uvedl oslovený expert na sportovní právo.

„Podle nás ale při odvolání verdikt nenabude právní moci, takže zákaz činnosti by měl platit,“ pronesl ovšem ředitel Antidopingového výboru. „Musí se totiž připustit fakt, že by nám senát mohl dát zapravdu a trest ještě prodloužit,“ přidal ještě Martin Čížek.

Tématem pro jeho organizaci taky může být, jestli trest platí opravdu od 9. dubna. Všichni hokejisté pak mohli dohrát semifinálovou sérii a nastoupit ve finále extraligy. Činnost hráčům zastavila navíc extraliga až od července předběžným opatřením.

Může se samozřejmě stát, že Antidopingový výbor se odvolávat nebude a nic se na verdiktu soudu nezmění. Pak ale přijde na řadu disciplinární komise extraligy. Už jen kvůli tomu, že tři hráči byli pozitivní na doping, musí podle řádů dostat trest i klub. Až dostanou rozhodnutí všichni hokejisté, začne vymýšlet svůj trest extraliga. Vzhledem k okolnostem, že všichni tři hráči budou patrně nějakým způsobem potrestáni, musí nějaký verdikt vynést. Spodní hranicí je pokuta, horní vyloučení klubu ze soutěže.

Mountfield se výsledkově zasekl a návrat tří hráčů pro něj může být darem z nebes. McCormack platil za klíčového přesilovkového beka, Klíma se vedle skvělého pohybu rozstřílel a Štohanzl rozšíří seznam defenzivních specialistů v útoku. Všichni tři trénovali v Hradci individuálně a poslední zápasy sledovali z tribuny. Tenhle model se brzy nejspíš změní.

O co jde v dopingové kauze

při dubnovém semifinále Mountfield HK-Vítkovice se podrobilo šest hráčů testu na doping. Klasicky byli vybráni tři na každé straně

tři hráči Mountfieldu HK měli pozitivní výsledek. Konkrétně se jedná o Graema McCormacka, Kevina Klímu a Martina Štohanzla

výsledek byl zveřejněn až v květnu, když skončila sezona, takže nebylo možné testovat další hokejisty

ve výživovém doplňku se měla nacházet DMAA (1,3-dimethylamylamin), jenž je na seznamu zakázaných látek, ovšem na etiketě chyběla

ředitel antidopingového výboru Martin Čížek řekl, že hráčům hrozí čtyřletý trest, ale v jejich případě ho lze snížit na dva roky. Klub hráčům pozastavil smlouvy.

disciplinární komise extraligy vydala předběžné opatření a do vyřešení případu hráčům Mountfieldu zastavila činnost.

o trestu pro hráče rozhoduje Národní rozhodčí soud pro sport

Vyjádření ředitele extraligy k vývoji kauzy

„Pozitivní nález trojice hráčů Mountfield HK od samého počátku chápu jako velice závažný a věřím, že takto k němu bude přistupovat i Disciplinární komise extraligy ledního hokeje. Ve chvíli, kdy řídící orgán soutěže obdrží pravomocné rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel ve všech třech případech, zasedne Disciplinární komise v plném složení a rozhodne o udělení přiměřené sankci klubu. Určitě se bude brát v potaz míra zavinění hráčů i klubu.“

Martin Loukota, ředitel Tipsport ELH

