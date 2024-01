Advokát hradeckých hokejistů: Trest respektujeme, ale je poměrně přísný

Zastaví případné odvolání Antidopingového výboru návrat hráčů do akce?

„Odvolání nemá odkladný účinek. To znamená, že rozhodnutí platí a Graeme McCormack může od 9. února hrát a uvidíme, co další hokejisté. Jedna možnost tam tedy je, pro posouzení případného odvolání se sestaví odvolací senát a vyhověl by Antidopingovému výboru. Tedy, že by odložil účinek rozhodnutí. Pokud by hráči měli mít dál zastavenou činnost, musel by to schválit odvolací senát.“

Může k tomu dojít?

„Osobně to nečekám. Rozhodnutí je velice dobře napsané, docent Brodec je velmi kvalitním rozhodcem i na mezinárodní scéně. Upřímně řečeno, čekám, že Antidopingový výbor zváží, zda má smysl odvolání podávat.“

Takže v tuhle chvíli pro vás vítězství na osmdesát procent?

„Nevím, jestli je to vítězství. Je dobře, že hráči mohou začít hrát, ale trest je pořád poměrně přísný. Ale nezbývá, než respektovat výsledek. Zásadní je, že Graeme může už teď trénovat, ostatní kluci snad po víkendu, až přijde rozhodnutí a od 9. února budou moc hrát.“