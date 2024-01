Skvělý obrat Komety! Pospíšil o „bitce“ s brouskem: Mám vzácné zápěstí

Patrik Miškář z Hradce Králové se tlačí do šance • ČTK / Šálek Václav

Patrik Marcel z Hradce Králové se chtěl pustit do rvačky s Kristiánem Pospíšilem z Brna • ČTK / Šálek Václav

Kometa je jako kočka. Má víc životů. Spadne z nebe na tvrdý led, je otřesená, ale dokáže vstát. Ve 40. kole extraligy proti hradeckému Mountfieldu (3:2 po prodl.) svedla úžasnou otočku. Na konci dvěma trefami během 53 sekund poslala bitvu do prodloužení, v němž proměnil Jakub Flek přesilovku. Po jasné porážce v Třinci tyhle body bodnou. „Ukázala se síla týmu,“ tvrdil útočník Kristián Pospíšil.

Málokdo čekal, že domácí se zápasem ještě něco svedou. Sedmapadesát minut se v ofenzivě trápili, brankáři Eetu Laurikainenovi dávali reálnou šanci na první vítězství v extralize. Fin ale nakonec posedmé odešel jako poražený.

„Hokej se nehraje na čtyřicet minut, ale na šedesát,“ připomněl Kristián Pospíšil, jeden ze strůjců obratu. „Ač jsme vyhráli ve všech možných statistikách, je nám to k ničemu. Měli jsme to výborně rozehrané, po většinu zápasu jsme byli lepší. Ale zase jsme dali jen dva góly a vezeme si domů pouze bod. Výsledek je pro nás krutý. Chyby v závěru nás stály zápas,“ ucedil hradecký kapitán Jan Eberle.

Trenér Tomáš Martinec si připadá jako kolovrátek. Jeho hodnocení utkání se v poslední době liší minimálně. Povídá o tom, jak jeho soubor zbytečně ztratil body. Třeba zrovna teď v Brně. „Tým pracoval tvrdě, velmi dobře, šel si za výsledkem,“ prohlásil. „Dokázali jsme Kometu přehrávat a do posledních minut si vypracovat luxusní náskok. Nakonec jsme ho ale zase dokázali ztratit a odjíždíme zklamaní,“ ulevil si smutně. „Domácí hráli do poslední vteřiny. Získáváme strašně málo bodů,“ dodal.

Po dvouměsíční pauze naopak slaví Dominik Furch, uzdravená brněnská jednička. Přitom měl v utkání nejdřív smůlu. Když mu spoluhráč Marek Ďaloga nešťastně poslal puk mezi betony, nemohl s tím vůbec nic dělat. Také slovenský bek jen bezmocně krčil rameny. Každopádně působil Furch jistě. Jako dřív. „Chytal fantasticky, podržel nás,“ smekl asistent Jiří Otoupalík.

Výhra v prodloužení je asi maximem, co mohl Modrého výběr tentokrát uhrát. „Nedařilo se nám, Hradec nás trápil, byl lepší,“ přiznal Otoupalík. O to víc hřál závěrečný finiš. „Mužstvo se nevzdalo, bojovalo.“

Dva body jdou i za cizineckou legií, která se sešikovala v defenzivě Komety. Osmadvacetiletý Kanaďan Lee Gregory Moro, nová akvizice z Lappeenranty, doplnil krajana Rhetta Hollanda, Američana Zacha Osburna a Slováka Ďalogu. Čtyři ze sedmi beků mají jiný než český pas.

Pro nováčka Mora byl premiérový večírek s extraligou náročný, s týmem absolvoval jen rozbruslení. V zátěžovém testu však prospěl. Svůj příchod konzultoval s Pospíšilem, s nímž se zná z Finska.

„Jsme kamarádi. Je to výborný hráč, který nám pomůže i v play off. Je velmi dobrou náhradou za zraněného Kuču,“ zmínil útočník dlouhodobou absenci Radka Kučeříka. „Zjišťoval si všechno. Sám jsem podepsal na další tři roky, takže jsem mu Kometu samozřejmě doporučil,“ líčil. „Zahrál velmi dobře,“ připojil Otoupalík.

Klíčový gól však trefil ryzí Moravák Daniel Gazda, jenž necelou minutu po Pospíšilově korekci nahodil od mantinelu puk a vyrovnal na 2:2. Byl to jeho šestnáctý zásah v ročníku! „O druhé přestávce jsme si řekli, ať střílíme, chodíme tlakem do brány a znepříjemníme to brankáři,“ popisoval „Pospec“.

Soupeř měl přitom víc čistých šancí. Zadák Tomáš Pavelka trefil v přesilovce tyčku, centr Giorgio Estephan neproměnil trestné střílení za Osburnův faul hokejkou a David Šťastný v nájezdu ani nezakončil. Po Ďalogově „vlastňáku“ se navíc perfektně trefil z křídla Jan Eberle. Bylo to málo.

„Všichni jsme věřili, že to zlomíme. Není moc co vytknout, po většinu času jsme soupeře mačkali. Bohužel výsledek tomu neodpovídá, sbíráme to po bodu,“ povzdechl si Eberle.

Obávaný brousek vystartoval

Mountfield se dál výsledkově trápí, i když herně za konkurencí nezaostává. Dojíždí primárně na chabou koncovku. „Síla v týmu evidentně je, je ohromně pracovitý. Můžeme hrát evidentně s každým. Věřím, že ta série brzy skončí, je na čem stavět. Musíme to vyladit,“ nabádal autor branky na 0:2.

Ze sestavy Komety se opět vytratil nemocný Tomáš Vincour, naopak se do ní vrátil Adam Zbořil. A mladík Jakub Kos nastoupil ve středu čtvrté formace. „Budeme bojovat o top čtyřku,“ slíbil Pospíšil, na něhož ve druhé třetině vystartoval obávaný brousek Patrik Marcel.

Možná nejtvrdší hráč soutěže se chystal potrestat křídelníkův čistý atak u mantinelu. „Zastal se spoluhráče, klobouk dolů,“ ocenilo brněnské eso. „Asi bych udělal to samé,“ připojil.

Fanoušci se těšili na prvotřídní bitku. Hradecký svalovec rozdal pár ran, ovšem sok se rvát nechtěl. V pasivním postoji vybojoval pro svůj tým přesilovku. „Moje zápěstí jsou vzácné. Chci si je šetřit a dávat góly,“ vysvětloval. Stejně nechápal, za co dostal dvě minuty (Marcel 2+2.) „Ani jsem ho nepraštil, nedotkl se ho,“ divil se trestu. „Příště si to asi rozmyslím a budu se bít,“ usmál se.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:11. Pospíšil, 57:04. Gazda, 63:13. Flek Hosté: 26:09. Perret, 41:57. Eberle Sestavy Domácí: Furch (Kavan) – Gazda, Ďaloga, Ščotka (A), Moro, Osburn, Holland, Kaňák – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Moses, Kollár, Kohout – Kratochvíl, Kos, Okál. Hosté: Laurikainen (Lukáš) – Blain (A), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Jank, Marcel – Okuliar, Tamáši, Perret – Jergl (A), Miškář, R. Pavlík – Eberle (C), Estephan, Šťastný – Jasper, Pilař, Zachar. Rozhodčí Kika, Ondráček – Klouček, Šimánek Stadion WInning Group Arena Návštěva 7036 diváků

