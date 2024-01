Irgl otevřeně o Varaďovi: Venca je kamarád, ale v Třinci ze mě dělal blbce

I když prvotní šok a poprask spojený s vyhazovem Varadi pomalu odeznívá, žhavé téma nadále rezonuje prostředím českého hokeje. Probírá se, zda některý z českých klubů bude schopen a vlastně i ochoten úspěšného náročného kouče zaměstnat. Kupříkladu i poté, co majitel Dynama Petr Dědek otevřeně zmínil, že trenérovo chování vůči členům týmu či kolegům bylo za hranou.

Pro ostravského rodáka Zbyňka Irgla byl Varaďa odjakživa modlou. „Vencu znám hrozně dlouho, odmala jsem ho hltal. Vždy jsem k němu měl obrovský respekt a vážil si ho. Ale on byl ten člověk, který mě vyhodil z Třince,“ vzpomíná.

V hráčské kabině se potkali ve Vítkovicích během výluky NHL (2004/05) a pak v období 2008-10. Dlouho poté na jaře 2017 přišlo rozhodnutí vedení Ocelářů povýšit Varaďu do pozice hlavního kouče áčka. Nastal šrumec a pozvolný zrod kouče – panovníka s postupným přesahem do kompetencí ostatních. „Venca přišel a při naší schůzce mi říkal, že kdybych neměl smlouvu, tak mě v mančaftu nechce,“ zarazilo Irgla při porvním potkání. Pořádný důvod mu prý nebyl sdělen.

Tenkrát mu bylo 36 let, takže možná věk byl příčinou. „Venca nemá rád starší hráče, to se ví. Z Třince museli všichni starší pryč. Hamerlík, Adamský, Polanský... Ale je to jeho vize, OK, nemám s tím problém. Jen mi vadilo to jednání, mohlo vypadat trošku jinak,“ domnívá se doteď.

V Zimáku sdělil i detailní podrobnosti. „Řekl mi, že jsem si v šatně víceméně dělal, co chtěl. Nebyla to pravda. Já mezi prvními přicházel a poslední odcházel. Prý na mě maséři a kustodi museli čekat do tří hodin a já pak nepřišel, a že už jsem byl doma… Spíš výmluvy, než pádné argumenty. Kolikrát ze mě dělal úplného blbce. Poslední zápas jsem měl ice time snad dvě minuty.“

Jiní by se urazili navěky, Zbyněk Irgl nikoli. „Venca mě vyhodil, ale nezanevřel jsem na něj, jsme kamarádi. Nemám s ním problém.“

Autor slavného gólu do sítě nadupaných Rusů ve čtvrtfinále MS v Rize 2006 si nikdy nestěžoval na tvrdé trenéry. Kdyby ano, těžko by vydržel v ruské Superlize a posléze v KHL sedm sezon bez přerušení. „Mně nikdy nevadil trenér, který byl na hráče pes,“ říká. S Varaďovým náročným stylem práce souzní a jeho nasazení mu imponuje. „Jeho nároky jsou opravdu neskutečné. On je workoholik maximalista, je zvyklý dělat podle svého. Za to byl odměněný třemi tituly. To je jedna stránka věci…“

A druhá? „ Bohužel dělá týmový sport, kde k sobě potřebuje asistenta, maséra, kustoda a hlavně mančaft. Nejde být diktátorem a čekat, že vám mančaft snese modré z nebe.“

Přesto Irgl nevěří vyjádřením bosse Dynama, že VV své okolí urážel. „Nemyslím si, že by hráče shazoval, spíš měl problémy s asistenty a lidmi okolo z realizačního týmu,“ zjistil si. „Pokud Petr Dědek mluví o armádní šikaně, pak možná směrem k realizačnímu týmu. Na hráče byl pes, ale měl pod sebou kupu hráčů z KHL, zvyklých na extrémní tlak. Tam se vás nikdo neptá, zda něco chceš, nebo ne. Jestli chceš brečet, tak si to sbal a běž. Nikdo se s vámi nebaví.“

Že ne všichni hráči Varaďu hltali je zřejmé. A informace Sportu jsou toho charakteru, že když se lídři kabiny dozvěděli o možnosti vyhazovu kouče, protesty nepřišly. „Jasně, kolikrát to tam skřípalo, při náročnosti a tempu toho druhého lidi brblají. Jak říká Radek Duda, jsme národ, který chce mít pohodu. Cokoli, co bolí, se nám nelíbí, začneme brečet a stěžovat si,“ říká v Zimáku.

Teď je otázkou, co přinese budoucnost. A není tím zrovna myšleno vypořádání se s následky přetrženého pětiletého kontraktu. „Venca je určitě dobrý trenér, to se mu musí nechat. Jen teď bude muset přehodnotit svoje chování,“ míní Irgl.

Jak přesně? „On zůstane stejný svou povahou. Jaký byl hráč, takový je trenér. A byla by i škoda, kdyby se měnil. Ale určitě musí slevit z nároků, že se chce v klubu starat o všechno dění. Na to nemá čas, nezvládá to. Nikdo už mu teď nedá pravomoci, jaké mu dali v Pardubicích a které měl i v Třinci. Kde byl rád a kde ho měli rádi, včetně majitele. Pro Vencu bude strašně těžké najít u nás top tým, kde mu poskytnou kompetence, na jaké je zvyklý.“