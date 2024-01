Petrovický o Olomouci: Žádný beton. Nahradí jednou Ramseyho u Slováků?

Ještě než vypukne nadcházející mistrovství světa, které Slováci odehrají v Ostravě, má v Česku rozdělanou jinou práci. V Olomouci pomáhá Róbert Petrovický na střídačce Janu Tomajkovi od začátku sezony. Že by s Hanáky hráli pověstný beton, kterým soupeřům znepříjemňují hokej, odmítá. Podle bývalého hráče Vítkovic či Komety ovšem platí, že se proti olomoucké partě těžko hraje.

Předpokládám, že už jste si po necelém roce zvykl na extraligovou výzvu v trenérské kariéře, nebo ne?

„Extraliga je velmi kvalitní soutěž. Když jsem se dostal do Olomouce, od první chvíle jsme s realizačním týmem i s hráči věděli, do čeho jdeme. Řekli jsme si, že chceme pracovat a tým pracuje. Každý den. Strašně si toho vážím a užívám si, jak chlapci vydávají ze sebe maximum. To je hned radost pracovat. Dalo by se říct, že věci jdou dobře, i když to není úplně perfektní sezona.“

Máte vedle momentálního umístění na devátém místě v tabulce na mysli i přetrvávající olomouckou marodku?

„Přesně tak. Měli jsme a máme období, kdy bylo šest až sedm hráčů mimo se zraněním. Mužstvo ale drží spolu. Musíme si sice pomáhat vytažením nějakého juniora či hráče z Chance ligy, ale hned jak jdou do zápasu, jsou součástí týmu. Navíc vědí, co mohou očekávat a jak se připojit k mužstvu.“

Když se zpětně ohlédnete, co bylo rozhodující pro váš příchod do Olomouce?

„Sešlo se více věcí. Boris Žabka odešel do Liberce a mně skončila štace ve Švýcarsku. Už předtím jsme ale byli v nějakém kontaktu, a když nastala tato situace, říkal jsem si proč ne. Olomouc je blízko, jako hráč jsem odehrál nějakou sezonu v extralize. Dalo by se říct, že české prostředí dobře znám. (směje se) Byla to pro mě výzva, obzvláště když jsme se s kolegy dostali hned na stejnou notu. Jsem rád, že jsem se rozhodl pro Olomouc.“