Kadeřábek se bál zbytečně, Spartě nabídl řešení. Ve svém oboru bude nejlepší v lize

Po rozjezdu aktuální sezony se dá říct, že další jméno je trefou do černého. Pavel Kadeřábek odhalil v prvním ostrém startu proti Jablonci (1:1), v čem bude pro soubor trenéra Briana Priskeho přínosný. A je toho mnohem víc, než se možná původně čekalo.

Neodpustím si připomenout, jak ještě před velkým návratem do Sparty překvapil Kadeřábkův postoj. Hráč, který dosáhl letos v dubnu Kristových let, mírnil přehnaná očekávání. A to navzdory bohatým zkušenostem z německé bundesligy a stále stabilním a kvalitním výkonům. Sympatický otec tří dětí odmítl přijmout roli spasitele. Borce, který bude atakovat nejproduktivnější plejery soutěže a dotáhne mužstvo k mistrovskému titulu. Nebo k double, který Priske získal před rokem.

Vypadalo to, že si dal velmi záležet na tom, aby realizační tým v čele s dánským koučem pochopil, s čím přesně přichází do kádru. Co může nabídnout. Vše dokazuje následující výrok z rozhovoru pro Ligu naruby: „Určitě tady nebudu chodit a vymýšlet nějaké průnikové přihrávky, to prostě nejsem já. Budu dělat to, co umím. A buď to bude dobré, nebo ne.“

Omlouvám se za spoiler, ale platí první varianta. A přesně takový typ hráče Sparta potřebovala.