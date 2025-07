Ve svém hráčském boxu na tribunách u kurtů Sparty má Marie Bouzková tradičně trenéra Antonína Bolardta, kondičního kouče Davida Vydru či maminku. Tentokrát jí ale zblízka podporuje i její přítel Aleksander, či Sasha, Barkov.

„Bývá ve Wimbledonu nebo v Miami. Nejsem z toho nervózní. Naopak, když tam je, jsem klidnější. Bylo to fajn, že je tu i na narozky,“ pochvalovala si Bouzková po vítězném zápase prvního kola s Číňankou Kao Sin-ju.

Barkov je hokejová megahvězda. Je kapitánem týmu Florida Panthers, který dvakrát za sebou zvítězil ve Stanley Cupu. V roce 1995 se narodil se ruským rodičům v Tampere během angažmá svého tatínka Alexandera, a proto má finské občanství. V minulé sezoně získal Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL a taky King Clancy Memorial Trophy za vůdčí schopnosti a humanitární činnost.

„Ddozvěděli jsme se na poslední chvíli, že přijede. Nemá žádné požadavky. Abych někoho neurazil, pro nás to ale je, jako by sem Maruška přijela se spolužákem,“ usmívá se mediální manažer turnaje Karel Tejkal. „Není tu inkognito, neschovává se. Sedí na tribuně v hráčském boxu. Někdo tam má rodiče, někdo spolužáky, Maruška tam má Sashu.“

27 růží a bratr na kurtu

Bouzková si i díky přítomnosti svého přítele ve Stromovce vychutnala pondělní den, kdy slavila narozeniny. Pořadatelé jí přímo na kurtu předali 27 růží. Malým překvapením pro ni bylo i krátké cameo jejího mladšího bratra Benjamina, který jí při posledním gamu podával míčky.

„Je to super, byla jsem ráda, že jsem ho tu poslední game viděla. Benjie suprově sbíral,“ usmívala se Bouzková.

Potom si s Barkovem dali v tenisovém areálu oběd a odjeli slavit. Dnes má Bouzková volný den, takže se zřejmě oba do Stromovky vrátí až ve středu. Pro novináře to bude další příležitost zkusit získat hokejové eso aspoň na pár vět. Bude to ale složitá práce.

„Bez šance. I my jsme ho zkoušeli na rozhovor asi desetkrát,“ směje se Tejkal. „On se nebaví s nikým, když s Floridou vyhrajou Stanley Cup nebo je v Miami na basketu. Nemluví s nikým. Je to sice jedna z největších globálních hvězd, ale je to mlčící, tichá hvězda. Nevšimli byste si, že tady je. Chová se mimořádně skromně, nenápadně. Není to póza. Je to jeho nastavení, je tady jako fanoušek své partnerky.“