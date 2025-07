Sparta vyrazila do Aktobe, letí skoro šest hodin. S týmem je i Birmančevič, kdo chybí?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Už ve čtvrtek hrají v Kazachstánu. Konkrétně v městě Aktobe, které je od Prahy vzdálené přes tři tisíce kilometrů. Sparťané vyrazili na utkání druhého předkola Konferenční ligy s dvoudenním předstihem, čekal je velmi náročný let. „Pro mě půjde o nejdelší v životě, takže se úplně netěším,“ líčil obránce Jaroslav Zelený. Na palubě byl i Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu.

V úterý krátce po půl jedné odpoledne na terminálu 1 pražského letiště to začalo. Před budovou zaparkoval autobus, z něhož vystoupila výprava trenéra Briana Priskeho. Mezi prvními byli Veljko Birmančevič, jenž se vrací po zranění, kapitán Lukáš Haraslín nebo Angelo Preciado. Chyběli Filip Panák, Adam Karabec a Dominik Hollý, poslední dva scházeli i v sobotu v Jablonci (1:1).

Letenští měli na sobě pohodlnou sportovní soupravu, někteří dokonce kraťasy, aby zvýšili komfort v letadle. Přitom v minulé sezoně na zápasy milionářské Ligy mistrů létali výhradně v elegantních šedých oblecích. Útočník Jan Kuchta si navlékl kompresní nohavice. „Taky jsem je zvažoval,“ přiznal Zelený.

Sparťany tentokrát čeká velmi nudná a zdánlivě nekonečná štreka do Aktobe, které má zhruba půl milionu obyvatel. Odlet je naplánovaný na 14.00, před sebou mají pět a půl hodin dlouhou cestu. „Postahoval jsem si filmy a seriál. Kadeř (Pavel Kadeřábek) má s sebou křížovky, tak až ho přestanou bavit, půjčím si je od něj,“ vyprávěl Zelený.

Letadlo se sparťanským týmem má dorazit do cíle v 22.35, v Kazachstánu je posun o tři hodiny dopředu. „Neměl by to být velký problém,“ zamyslel se Zelený s tím, že Pražané hrají ve čtvrtek v devět hodin večer místního času.

Anketa Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy? Ano Ne Přihlásit se

Priskeho svěřenci odehráli v sobotu ligový zápas s Jabloncem (1:1). Realizační tým zrušil hráčům nedělní trénink, aby si odpočinuli. „Probrali jsme zápas a podívali se na chyby, co bychom měli zlepšit a v čem pokračovat. Nebylo to fyzicky náročné,“ zmínil Zelený. „Všechno má rychlý sled, cestujeme, hrajeme. Nemá cenu se úplně vyšťavit,“ doplnil.

Klíčová bude regenerace. „Hráči zabere osmačtyřicet hodin, než se po utkání zotaví. Ale do plného stavu to dělá dvaasedmdesát hodin. Budou tak v neustálém cyklu regenerace, protože budeme hrát čtvrtek a neděle,“ líčil Ian Coll, vedoucí fyzické přípravy, v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Sparťané přenocují po čtvrtečním utkání proti Aktobe, aktuálně čtvrtému celku kazašské ligy (odehráno 17 zápasů), ještě v Kazachstánu. Na cestu zpátky do Prahy vyrazí v pátek v poledne a domů dorazí podle předběžného plánu v 15.15. V neděli od osmi hodin večer už se utkají ve druhém kole Chance Ligy proti Mladé Boleslavi na letenském stadionu.