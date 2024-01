Výměna: Bučko by měl v Plzni hrát, Houdek nenabízí Dynamu jen svaly

Chvílí poté, co se obránce Michal Houdek z Plzně ještě řezal s pardubickými hokejisty, byl důrazný bek vyměněn právě do Dynama • ČTK / Vostárek Josef

Ve středu se oficiálně uzavřou trejdy v extralize. Některé kluby tak dělají poslední změny, aby ještě posílily před play off. K takovému kroku se odhodlalo Dynamo, když se dohodlo na výměně obránců s Plzní. Lídra tabulky posílil Michal Houdek, opačným směrem zamířil Martin Bučko.

Na první dobrou tato výměna dává větší smysl pro Pardubice. Ovšem stále může být součástí transferu i finanční kompenzace. Dávalo by smysl, kdyby Plzeň kromě Bučka inkasovala i peníze.

Martinu Bučkovi totiž po této sezoně vyprší kontrakt a ten nový má mít podepsaný s Hradcem Králové. Podle serveru eliteprospects.com končí smlouva také Michalu Houdkovi. Zatím se ale neví, kde bude působit v dalším ročníku.

Jinými slovy lze tedy říci, že zatímco Bučko posílí Plzeň pouze do konce této sezony, Houdek se může v Pardubicích domluvit na nové smlouvě a být členem Dynama i pro další ročník.

Slovenský obránce, když už nastoupil v extralize, své největší přednosti ukazoval v útočné zóně. Pouze 31 ze 110 obránců se dostávalo častěji ke střeleckým pokusům ze slotu než Bučko (1,3). V přihrávkách na střely ze slotu spoluhráčům si vedl ještě lépe. S hodnotou 1,7 byste ho našli na 21. příčce.

Je působivé, že Martin Bučko doposud nasbíral pouze 2 trestné minuty. Třikrát navíc byl faulován. Pouze pětice jiných zadáků extraligy (Štencel, Doudera, Raskob, Melancon a Bernad) má pozitivnější rozdíl.

Pardubice - Plzeň: První gól Bučka v sezoně! Na tvrdou ránu Svoboda nedosáhl, 4:2 Video se připravuje ...

Houdka zdobí postava, ale i výstavba

Fanoušci Pardubic se těší z centimetrů a kilogramů Houdka. 193 cm a 95 kg se může v play off hodit. Houdek ovšem není jen výška a svaly.

V dresu Plzně měl těžší roli než 91 % ostatních obránců extraligy. Přesto vykazoval pozitivní hodnoty na obou stranách kluziště. Co se týče defenzivních atributů, je v tomto směru lepším hráčem než Bučko.

Houdkovou doménou je výstavba akcí. 72,5 % svých pokusů o efektivní rozehrávku z obranného pásmu promění v úspěšný výstup. V tomto směru si lépe vede pouze Tomek ze Sparty, který ovšem nastoupil jen do 15 utkání.

Bývá obvyklé, že velcí obránci mívají i velký počet trestných minut. U Houdka to ovšem neplatí. 7x byl vyloučen za dvě minuty, 4x pak získal pro svůj tým dvouminutovou přesilovku. S rozdílem -3 se nachází na 54. místě. Tedy téměř přesně v polovině mezi 110 obránci.

Kdo může z této výměny těžit nejvíce? Sám Martin Bučko, který v Pardubicích pouze pendloval mezi „A“ a „B“ týmem. V Plzni by měl stabilně nastupovat do extraligových utkání. Michala Houdka naopak čeká boj, aby se do nabité sestavy Dynama vešel.

Zákroky Birnera a Houdka? Nesmyslné vraždy, diví se Duda nepotrestaným atakům Video se připravuje ...