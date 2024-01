Protest v Kladně! Jágr? Ticho, žádný aplaus... Loď se potápí, říká Jarůšek

Nespokojenost s dosavadním průběhem sezony vyjádřili víc než tiše. Trpělivost už tak prohrami zocelených fanoušků kladenských hokejistů vyprchala. Zápas 40. kola Tipsport extraligy s Olomoucí se skalní příznivci v prořídlém kotli Rytířů rozhodli odstartovat protestem. Pět minut naprostého ticha na tribunách bylo znát, kýžený účinek ale nepřineslo. „Ani se jim nedivím. Za to, co předvádíme, můžeme být vůbec rádi, že chodí,“ uznal smutně útočník Richard Jarůšek po prohře 2:3 s Hanáky. Středočeši prohráli podesáté v řadě a dál se krčí na dně.

V jinak běžně narvaném kladenském kotli byste v pátek našli několik výrazně prázdných míst. Řadě z příznivců, kteří se nedostavili, by se při současném zahučení Kladna do suterénu extraligy šlo zřejmě jen těžko divit. Přítomným skalním fanouškům to ovšem nijak nezabránilo, aby dali jasně najevo, jak těžce nesou, že extraligová sezona pomalu směřuje k dalšímu boji o záchranu.

Už ve chvíli, kdy pořadatelé představovali sestavu utkání, bylo zřejmé, že se něco děje. Vlastně spíš neděje. Namísto potlesku a aplausu, které na kladenském zimáku jsou vždy největší u jména hrajícího bosse Jaromíra Jágra, nebylo slyšet nic.

Domácí kotel mlčel i ve chvíli, kdy padlo úvodní buly duelu s Olomoucí. Součástí tichého protestu, během kterého jste v podstatě mohli i poslouchat, o čem se baví hokejisté a trenéři na střídačce, bylo také připravené choreo připomínající puls. Transparentem za bránou chtěli fanoušci zrekapitulovat Rytířům jejich počínání za posledních šest let. Dva postupy do extraligy, jeden sestup a dvě baráže.

„Baráž? nebo snad ZASE SESTUP?“ stálo pod linkou symbolizující probíhající sezonu 2023/24, na které nebyl žádný puls. Někteří hráči i členové realizačního týmu si přitom nespokojeného signálu od fanoušků během prvních pěti minut nevšimli.

„Musím se přiznat, že jsem si toho také nevšiml. Když jsem v zápase, tak okolí na mě vůbec nějak nepůsobí, ale určitě… Nedaří se nám vyhrávat zápasy. Jsme poslední. Není to příjemná situace, ale máme před sebou ještě spoustu zápasů. Soupeři před námi se taky moc nedaří, takže furt to máme na dostřel. Nezbývá nám nic jiného než bodovat v dalších zápasech,“ řekl asistent trenéra Pavel Skrbek k tichému protestu fanoušků.

Čekání na výhru se v Kladně protahuje už bezmála měsíc. Aby si fanoušci Rytířů vybavili poslední vítěznou radost v sezoně, musejí si vzpomenout na 28. prosinec 2023, kdy Kladenští vyplenili Liberec 8:4. Pro domácí triumf je ale třeba pátrat ještě dál. 1. prosince po vynulování Litvínova (3:0) si diváci v ČEZ stadionu zatím naposledy vychutnali s hráči děkovačku. Jenže od závěru roku se tým Jaromíra Jágra noří do čím dál červenějších čísel.

Patnáct proher z šestnácti zápasů, nebo raději dvě výhry z 25 utkání? Ať už si vyberete cokoliv, obojí představuje pro Kladno bolestivý fakt, který Středočechy poslal na poslední místo pod Mladou Boleslav se ztrátou pěti bodů.

Přitom tři minuty poté, co fanouškovské mlčení skončilo a kotel začal skandovat: „Hoši, my vás nikdy neopustíme, ale chceme vítězství!“, se Rytíři dočkali gólu. Nicméně radost, o kterou se postaral Richard Jarůšek , trvala pouhých 18 sekund. Olomoučtí vytěžili maximum z nijak zvlášť hlídaného prostoru před brankou, kterou opět střežil lotyšský gólman Mareks Mitens. A nejen jednou. Tým kouče Jana Tomajka podobně trestal laxnost kladenské obrany při obratu a následné třetí trefě, kterou po průjezdu mezi kruhy rozhodl o výhře obránce Jakub Sirota.

Kladenský vzdor se zmohl pouze na snižující gól. K dramatu se nedostali. Na vině je bezpochyby i současné rozpoložení v kádru Rytířů po sérii proher.

„Určitě je tam deka. Psychicky na tom nejsme dobře. Kdo někdy dělal nějaký sport, ví, že když se nedaří, je to na hlavu horší a horší. Snažíme se z toho dostat, říct si pár věcí a doufáme, že to otočíme. Ale je to pořád to stejné dokola,“ těžko hledal slova Jarůšek.

Zkušený forvard momentálně nevidí takřka nic pozitivního. Podle tónu i výrazu na Jarůškově tváři lehce poznáte, že situace není dobrá. „Máme dobrá střídání, třeba hrajeme i dobře, ale pak se stane nějaká chyba a už to jenom honíme. Je těžký z toho nějak vyskočit. Loď se potápí a je jenom na nás, abychom to otočili. Nikdo jiný nám nepomůže. Musíme makat a… Nevím, co bych k tomu ještě řekl. Asi doufat,“ dodal sklesle spoluhráč Jaromíra Jágra a Michaela Frolíka v jedné lajně.

