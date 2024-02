Frodl (opět) bez repre. Proč ho nároďák míjí? Málek by mu šanci dal

Co mám udělat víc? To by si mohl říct Dominik Frodl, který se ani napotřetí nevešel do nominace národního týmu. Sedmadvacetiletý brankář má vynikající sezonu a drží Karlovy Vary v elitní desítce. Přesto ho pozvánka na reprezentační akce stále míjí. „Je mi to líto. Dělám tuhle práci už hodně dlouho a takhle poctivého a dobrého kluka jsem ještě v rukou neměl,“ prohlásil trenér gólmanů Pavel Kněžický, který pražského rodáka denně v klubu cepuje.